Un daño para el flujo normal de la ciudad

Bruce cuestiona si estos locales deberían funcionar en el distrito. Sostiene que no es el lugar indicado para tener eventos con una gran cantidad de gente. “ El diseño de la ciudad no está preparado para ello, termina siendo perjudicial (…) no son dos o tres shows al año, sino que ocurren todos los fines de semana”, añade.

Esto fue en el concierto de Avril Lavigne pic.twitter.com/iQ7NKc8czY — DiegoS (@DiegoSeC) October 17, 2022

De esta manera, indica que la infraestructura urbana que rodea los grandes locales para espectáculos no está preparada para albergar a miles personas a la vez. “No podemos pretender que de 10 mil a 20 mil personas transiten por una vereda de 5 metros de ancho que colinda al borde de una vía tan rápida como la Javier Prado”, precisó. Advierte que esto puede ocasionar graves accidentes, embotellamiento y la alteración del funcionamiento normal de la ciudad.

El político, popularmente conocido como ‘Techito’, recalca que estos eventos deben realizarse en instalaciones con domos que impidan la transmisión del ruido al exterior. “Estos espectáculos suelen desarrollarse con parlantes inmensos que representan una falta de respeto para la gente que vive alrededor ”, agrega. Sostiene que, si los organizadores desean hacer conciertos en el complejo, deberán adaptar los locales para volverlos enteramente insonorizados.

Afueras del Arena Perú cuando no hay conciertos ni congestión peatonal. / GESAC > JOEL ALONZO

Bruce también dice que la aglomeración en el puente peatonal aledaño al complejo es uno de los principales peligros . “Observamos a aproximadamente 30 personas pasando el puente en un día común y corriente, pero luego de los espectáculos se pueden ver tranquilamente a unas 2 mil a 3 mil personas”, agrega.

Un equipo de El Comercio midió las dimensiones del puente peatonal (60 metros de longitud y 4,15 metros de ancho). El paso y contrapaso de las escaleras son de 30 y 17 centímetros, respectivamente. Según las señalizaciones del mismo puente colocadas por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), su aforo máximo es de 600 personas y tienen una altura de 5 metros .

Puente peatonal a la altura del Jockey Plaza 1 / 3 Puente peatonal a la altura del Jockey Plaza 2 / 3 Puente peatonal a la altura del Jockey Plaza 3 / 3

Sobre los eventos que ya están programados y pagados , el virtual alcalde sostiene que, si no cuentan con una sonorización adecuada y mantienen un flujo peatonal aglomerado, no se realizarán y sus organizadores sufrirán perdidas económicas. “Estamos avisando con meses de anticipación para que puedan buscarse otro lugar, en Surco ya no se permitirán eventos masivos”, sostiene.

Alternativas

Jack López, ingeniero civil del Colegio de Ingenieros CDLIMA, señala que el problema es que los asistentes salen con prisa, lo que puede generar pánico. Si alguien tropezara, lo pueden pisar y esto causaría graves consecuencias.

Por ello, plantea la construcción de rampas sin gradas que permitan un flujo peatonal más uniforme luego de culminados los conciertos. “Estos espectáculos generan tanto dinero que los organizadores podrían financiar la construcción de rampas”, añade.

En lugar de los clásicos escalones del puente peatonal a la altura del Centro Comercial Jockey Plaza, el ingeniero Jack López propone el desarrollo de amplias y lisas rampas para permitir un mejor flujo de los fanáticos luego de los conciertos. / ANTHONY NINO

Por su parte, Lucía Nogales, arquitecta y directora de la comunidad ‘Ocupa tu calle’, afirma que esta situación es una consecuencia de la gran distribución del espacio destinado a las vías de autos privados. “Hay una falta de democratización de las calles que prioriza al auto y olvida al peatón”, agregó. Considera que se debe incentivar una infraestructura que permita que las personas puedan caminar con mayor libertad , además de utilizar medios alternativos como bicicletas y transporte público.

La arquitecta Lucía Nogales señala que se deben mejorar los accesos peatonales. "Las veredas que bordean el Jockey Plaza son muy angostas", advierte. / ANTHONY NINO

Respecto al sonido, el consultor Isaac Grados, experto en audio y tecnología, sugiere la creación de domos dobles para crear una especie de obstrucción y no interferir la tranquilidad de los vecinos.

Sonido a las afueras del concierto "Súbete a mi moto" de la Explanada Olguín (desde la puerta de la Universidad de Lima) 30 de octubre del 2022

La otra parte

José Casas, subgerente de Defensa Civil del distrito de Surco, sostiene que ellos no son responsables de dar la autorización a los espectáculos. “Los conciertos o eventos no deportivos menores de 3 mil personas los observa la Municipalidad de Surco, mientras que los mayores de 3 mil , la Municipalidad Metropolitana de Lima”, manifiesta.

Casas también afirma que Defensa Civil solo se encarga de brindar capacitaciones y quienes autorizan estos espectáculos de gran magnitud son los miembros del área de Licencias Comerciales. Al contactar a la gerencia, encabezada por Mercedes Sánchez, no se recibió respuesta hasta este momento.

Carlos Bruce sostiene que ha conversado con los vecinos de Surco durante sus meses de campaña. "Todos se quejan del atoro en el tráfico y el ruido que se presenta durante los fines de semana", asegura. / ANTHONY NINO

Oswaldo Chang, gerente del Arena Perú, sostiene que muchas de las problemáticas ya se solucionaron . Han implementado 3 puertas adicionales para la salida del público (tenías 4 y ahora 7) y han firmado un acuerdo con el Jockey Plaza para facilitar una más. “Se han planeado y ejecutado obras para mejorar la infraestructura en el complejo y sus rutas de salida, no es algo que se hace de la noche a la mañana”, añade.

Para evitar la congestión luego de los conciertos y facilitar el flujo de gente, la gerencia del Arena Perú está construyendo una escalera paralela al puente peatonal del Jockey Plaza.

Además, sostuvo que existirá un techo en el local para controlar el tema acústico. “Somos conscientes de que el ruido ha sido una molestia para los vecinos, pero el proceso de compra del techo ya está listo”, precisó.

Chang también aclara que nunca han sobrepasado el límite de aforo del local. Para evitar la congestión luego de los conciertos y facilitar el flujo de gente, están construyendo una escalera paralela al puente peatonal del Jockey Plaza . “La experiencia del público en estos últimos 20 días ha sido abismalmente diferente”, señala.

Oswaldo Chang, gerente del Arena Perú, compartió una fotografía a este Diario para anunciar que la nueva escalera del complejo, la cual brinda acceso al puente peatonal, entrará en operación apenas se obtenga el permiso necesario.

El gerente afirma que siguen mejorando el control y evacuación del Arena Perú. “Hemos realizado más de 80 conciertos desde el el 14 de agosto del año pasado sin ningún accidente”, sostiene. Resalta también que tienen todos los permisos para operar y no habría razón para la prohibición de sus funciones.

Salida del Arena Perú luego del concierto de J Balvin el 27 de octubre con la implementación de 3 puertas más de salida.

Por otra parte, Miguel Flores Bahamonde, gerente general del Jockey Club, aclara que los locales del Arena Perú y la Explanada Olguín pertenecen a la empresa Portalia; es decir, no son espacios que guarden relación con el Jockey Club.

Miguel Angel Carrillo, Director de Plaza Arena, advierte que existe una constante desinformación : “La gente se confunde, Arena Perú no pertenece al Jockey Club del Perú ni al Jockey Plaza”, sostiene.

Miguel Angel Carillo, gerente de Plaza Arena, compartió una fotografía a este Diario para mostrar el aforo de sus conciertos. Adicionalmente, sostiene que existen miles de metros lineales desde el complejo hacia el exterior para evitar el ruido.

Actualmente, Carrillo desarrolla los eventos en Plaza Arena en el Jockey Club del Perú. “Contamos con 20 mil metros cuadrados de salidas para personas, un estacionamiento para más de mil carros (…) toda una operación peatonal y vehicular que no molesta en lo absoluto al tránsito exterior ”, acota.

Afirma que reciben visitas frecuentes de la Municipalidad de Surco para realizar inspecciones. “Contamos con todos los permisos necesarios (…) entiendo que el Señor Bruce quiera regular el mercado y prevenir accidentes, pero creo que para él todo es el Jockey y no es así”, dice.

Advertencia latente