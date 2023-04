Desde hace dos meses, los vecinos del cruce de la carretera Panamericana Norte con el río Chillón viven mortificados debido a la enorme cantidad de residuos plásticos. En la mañana del último domingo, observaron un grupo numeroso de desechos justo al borde del río, los cuales tenían el logo de la cadena de cines Cineplanet.

Eran cientos de envases de gaseosa y canchita, además de recipientes de otras marcas de comida rápida. Al dirigirse a la zona, un equipo de este Diario constató que indigentes estaban quemando estos desechos. Asimismo, los vecinos mencionaron que esta basura llegaría del centro comercial Real Plaza de la urbanización Pro.

Gino Passalacqua Walter, oceanógrafo y experto en contaminación ambiental, explicó que estos desechos tienen elementos químicos dañinos para los seres humanos. "A la hora de que se queman, los vapores tendrán un impacto directo en la gente que vive alrededor", aseguró. / LENIN TADEO

Testimonios

El ciudadano Marco Antonio Cerro Choquehuanca sostuvo que, junto a más vecinos voluntarios, trata de cuidar el río. Sin embargo, siempre llega nueva basura. “Nosotros mismos hemos limpiado hasta tres veces el lugar en coordinación con la municipalidad, pero al parecer el Real Plaza tira sus residuos desde hace unos dos meses, no solo de una tienda en específico”, dijo a El Comercio.

Por su parte, el vecino Alexander Salvo comentó que, desde hace años, algunas personas colocan sus desechos en el río y ahora se han sumado los envases de marcas conocidas. “Lo han agarrado como su botadero”, agregó. Además, dijo que esta situación aumentó porque las zonas donde se arrojaba la basura han cerrado. “Al ver que no hay dónde botar, vienen acá”, mencionó.

Señaló que esta situación no solo los está afectado a ellos, sino también al mar. “Muchas veces hay quienes queman esta basura. Por ello, en la madrugada amanecemos con humo”, añadió. Sostiene que la municipalidad debe instalar una serie de cámaras de seguridad en el lugar para poder hallar al infractor. “Hay una responsabilidad social de Cineplanet, no se pueden lavar las manos. Esa basura no camina sola, alguien ha tenido que haberla puesto ahí”, comentó.

Eran envases de gaseosa y canchita, además de recipientes de otras marcas de comida rápida.

Análisis

Gino Passalacqua Walter, oceanógrafo y experto en contaminación ambiental, explicó que el río Chillón ha tenido un incremento en su caudal durante las últimas semanas. Por ello, los desechos terminarán en el mar. “Ya sea por pedazos o enteros, las aves y peces se encontrarán con estos empaques”, sostuvo.

Por otro lado, señaló que estos desechos tienen elementos químicos dañinos para los seres humanos. “A la hora de que se queman, los vapores tendrán un impacto directo en la gente que vive alrededor. Los recipientes de este material suelen tener dióxido de cloro, ácido sulfúrico y azufre, estos son nocivos para la salud respiratoria”, aseguró.



Ximena Giraldo, especialista en gestión de residuos, resaltó que, en un contexto donde las intensas lluvias han afectado al país, la acumulación de desechos es un peligro para los vecinos. “Acá vemos una sensación de impunidad de los malos actores que hacen este tipo de acciones inadecuadas en las cuencas. Alguien se está aprovechando de la poca cobertura de seguridad en la zona”, agregó.

La experta considera que las empresas deben tener un plan de manejo de los residuos que establezca los puntos específicos donde se desecharán. Además, precisa que, a pesar de que puede ser otra compañía la que distribuye la basura, no es justificación para que Cineplanet se deslinde del problema.

Uno de los vecinos compartió una foto a El Comercio que evidencia que, en más de una ocasión, ellos mismos se han visto obligados a limpiar la zona.

Pronunciamientos

Brenda Córdova, especialista de Calidad de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), comentó que la disposición inadecuada de residuos sólidos en las riberas de los ríos representa una infracción a la Ley de Recursos Hídricos siempre y cuando se identifique al responsable. “Si esto no ocurriera así, es una acción multisectorial que compete a la municipalidad investigar”, añadió.

Córdova mencionó que ANA va a realizar las notificaciones respectivas a Cineplanet como posible infractor, además de comunicar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre lo sucedido para fiscalizar los centros comerciales que puedan estar implicados.

Estela Lozano, jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Norte, señaló que la organización ha recomendado a la Municipalidad de Los Olivos que aumente el patrullaje por la zona. “Además de la contaminación, lo que nos preocupa es que la quema de estos residuos se produce de manera constante”, dijo.

Afirmó que el equipo del municipio le ha comunicado que habrá más personal de serenazgo para realizar rondas continuas por el lugar, y también se pondrá una barrera que impida ingresar y colocar desechos.

Por otra parte, el Ministerio del Ambiente (MINAM) informó que el tema de la limpieza pública es una función de la municipalidad. “Lo que nosotros hacemos es brindar los lineamientos normativos para que puedan cumplirse, pero la ejecución le corresponde a los municipios por ley”, dijeron.

Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, comentó que está en contra de las malas prácticas y repudia todo tipo de contaminación ambiental.



Municipalidad de Los Olivos

Bianca Villanueva, subgerente de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Sólidos de la municipalidad, comunicó a este Diario que, ni bien se tuvo conocimiento de la situación, mandaron al personal tanto del turno mañana (5:00 a. m.) como del turno noche (10:00 p. m.). “Es la municipalidad quien se ha encargado de recolectar los residuos en bolsas negras desde el 18 de abril. Hasta ahora se continúa con la limpieza de la ribera del río”, mencionó.

Villanueva añade que la mayoría de vecinos aseguran que los desechos llegaron del Real Plaza Primavera Pro. No obstante, no pueden corroborarlo. “Puede ser de ese centro comercial como de otro lugar. Hasta ahora estamos investigando cómo es que llegaron estos residuos”, precisó.



Jefric Salas, dirigente del Asentamiento Humano Municipal Chillón, agregó que él se contactó con el equipo del municipio para hacer la limpieza correspondiente. “Desconocemos a ciencia cierta quiénes han sido los responsables del quemado de estos desechos que habían sido colocados en bolsas para posteriormente ser retirados”, dijo.

Janina Vidal, subgerenta de Fiscalización Administrativa y Control Urbano, declaró que han procedido a emitir una notificación a Cineplex, razón social de Cineplanet, donde se les está imponiendo una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y media, lo que equivale a 7.425 soles.



Los descargos

La cadena de cines Cineplanet respondió tras la denuncia pública, lamentando lo ocurrido y asegurando que realiza su gestión de residuos a través de los centros comerciales y empresas calificadas.

“Somos una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente por lo que lamentamos lo sucedido. Nuestras salas de cine realizan su gestión de residuos a través de los centros comerciales, instituciones autorizadas y/o empresas calificadas”, señaló en un comunicado.

Real Plaza también brindó sus descargos.

El equipo del Real Plaza también brindó sus descargos. “Todos los residuos generados dentro de nuestras operaciones, incluyendo los de Cineplanet de Real Plaza Pro, son gestionados conforme a la normativa ambiental vigente, que tiene como finalidad evitar generar impactos negativos, por lo que los residuos no corresponden a ningún locatario de nuestro centro comercial (...). Contamos con un sistema de gestión ambiental que asegura la correcta disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios a través de proveedores formales y autorizados para este fin”, informaron.