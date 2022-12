La ciudadana Ana Claudia Urbizagastegui se dirigió a la central de ‘MG Motor Perú' para adquirir un auto MG3 automático full. Fue ahí donde le indicaron que el color plata que ella deseaba lo iba a encontrar en la concesionaria ‘Alese’. Luego de ir a sus instalaciones en Plaza Norte el 4 de agosto del 2021, realizó su compra y esperó 35 días hábiles para recibir el vehículo. Sin embargo, han pasado 16 meses y hasta el momento no se lo entregan.

Ana Claudia denuncia que ha pagado una inicial de 7,500 dólares y tiene que pagar cuotas de 1,280 soles mensuales por los próximos cinco años. / Hugo Pérez

Cuando la citaron por primera vez en el taller de ‘Alese’ ubicado en la Av. El Naranjal, se percató de que el vehículo que pretendían entregarle era distinto al que había comprado. “A los 22 días, me indican que el auto ya estaba listo para recogerlo; sin embargo, al ir me di cuenta de que era completamente básico y de un color lila azulado, cuando en realidad yo compré uno del tipo ‘full’ de color plata”, señaló.

Ana Claudia reclamó que las características del auto no correspondían a ninguna de las que ella había solicitado en primera instancia . El gerente de la tienda de ‘Alese’ de Plaza Norte le comunicó que lo más probable es que había ocurrido una equivocación por parte de la persona encargada de transcribir todas las especificaciones de su vehículo. “Yo les dije que quería el auto tal cual lo había comprado o que me devuelvan mi dinero”, añadió Urbizagastegui.

Pasaron los meses y, en enero del 2022, el personal administrativo de la concesionaria llamó a Ana Claudia indicándole que su auto ya estaba listo y proceda a recogerlo. Sin embargo, se dio cuenta de que era el mismo, solamente que lo habían maquillado de color plata y le colocaron algunos accesorios. “La pintura no tenía el brillo de fábrica ni se había pulido; además, todavía faltaban algunas especificaciones como el volante forrado de cuero, luces diurnas LED, controles de audio, etc.”, agregó. Por ello, tampoco lo aceptó.

Ana Claudia compró un vehículo del tipo 'full' de color plata; sin embargo, cuando se dirigió a recibirlo, el auto que la concesionaria 'Alese' pretendió entregarle era del tipo básico y de un color lila azulado.

En el mes de marzo, el área legal de ‘Alese’ encabezada por Víctor Sullón se comunicó con Ana Claudia. La citaron en sus oficinas ubicadas en la Av. La Paz para ofrecerle una camioneta Chery como posible solución. Sin embargo, ella señala que todavía habían problemas. “De marzo a mayo me empiezan a proponer distintos autos, pero mecánicos. Yo les pedía uno automático porque fue el que compré”, precisó.

El 10 de abril del 2022, Ana Claudia denunció a ‘Alese’ por presuntas infracciones a la Ley número 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. “En mayo también me propusieron una camioneta, pero me dijeron que tenía que pagar casi 5,200 dólares aparte de lo que ya estaba pagando, y que Alese solo iba a asumir 1,000 dólares”, añadió.

Ana Claudia empezó a notificar a INDECOPI sobre su situación. No obstante, se da con la sorpresa de que la concesionaria brindó sus descargos, manifestando que ya no se llaman ‘Alese’, sino ‘Autofondo’; por ello, sus reclamos eran inválidos.

El auto que le habían prometido a Ana Claudia era del tipo 'full'; es decir, contaba con distintas características como un volante forrado de cuero, luces diurnas LED, controles de audio, etc., además de un color plata de fábrica,

Sin embargo, INDECOPI respondió y la defendió a través de cartas notariales. “Es ahí donde me doy cuenta del acto de mala fe que tienen [refiriéndose a Autofondo]”, dijo Urbizagastegui.

Luego de varios intentos, la respuesta de la marca ‘MG Motor Perú' fue que ellos se encargan de venderle vehículos a ‘Autofondo’ de manera independiente, por lo que no son responsables. “Todos se tiran la pelota y nadie asume, ni la concesionaria ni la marca”, dice Ana Claudia.

Ana Claudia solo espera dos cosas: que le devuelvan todo el dinero que tuvo que gastar y que le anulen el contrato para así dejar de pagar las cuotas. / Hugo Pérez

Pérdidas económicas

La denunciante pagó la inicial de 7,500 dólares y sacó un préstamo con el banco Santander, razón por la cual tiene que pagar cuotas de casi 1,280 soles mensuales por los próximos cinco años, todo esto a pesar de que aún no tiene el vehículo.

“Ya voy pagando 16 meses de cuotas, quiero que ‘Alese’ me devuelva el dinero y, sobre todo, anulen el contrato”, dijo. Por otro lado, se ha visto en la obligación de alquilar un vehículo por 1,500 soles mensuales.

Ana Claudia asegura que su error fue no cerciorarse de que el contrato estipule que si no le entregaban el carro, se cancelaban las cuotas. “Prácticamente estoy pagando por nada”, agregó. Hasta el día de hoy, no recibe el vehículo que compró.

Descargos

Al acudir a las oficinas del área legal del ahora denominado ‘Autofondo’ en la Av. La Paz, el jefe del área de atención al cliente Víctor Sullón sostuvo que durante todo el proceso el personal siempre ha estado dispuesto a conciliar con Ana Claudia. “Cuando ‘MG Motor Perú' nos brindó un auto de diferente color, nuestra respuesta fue hacerle un pintado general (…) hemos ofrecimos nuestra mayor ayuda”, añadió.

Del mismo modo, señaló que la marca no advirtió que el color y algunas características del vehículo no coincidían con lo que se había acordado en primera instancia; por ello, trataron de dar todos los beneficios posibles. “Le ofrecimos (a Ana Claudia) distintas camionetas como una Chery y una Tiggo, las cuales tienen mayores dimensiones y estructuras”, dijo.

Además, añadió que Ana Claudia tenía que pagar un adicional porque era la diferencia entre el auto MG3 full y la camioneta Chery. “Nosotros se lo íbamos a compensar en mantenimiento”, aseguró. Sullón declaró que está abierto a conciliar y no descarta una devolución del dinero.

¿Cómo evitar ser víctima de estafa luego de comprar un vehículo? Carlos Zúñiga, especialista en defensa del consumidor, brinda 4 observaciones 1 Prestarle atención a algo más que el producto Cuando uno compra un producto o adquiere un servicio, no solamente está comprando las características intrínsecas de este, sino que conlleva toda una serie de valores adicionales como la garantía, repuestos, limitaciones o tiempo de cobertura. Es decir, todas las características adicionales. 2 El contrato no se limita a unos cuantos acuerdos El proveedor debe cumplir con todas las características estipuladas en el contrato, no solo con algunas. 3 Exigir la anulación del contrato Si el proveedor incumple o está afectando la compra del consumidor, este último tiene el derecho de reclamar, pedir una compensación y solicitar que se anule inmediatamente el contrato. 4 El consumidor tiene el dominio Cuando se buscan soluciones debido a que el proveedor incumplió con el contrato, el consumidor no tiene la obligación de aceptar cualquier alternativa al menos que lo desee. La potestad de decidir cómo se resolverá el problema la tiene el consumidor.