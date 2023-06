Mutilaciones, intervenciones genéticas, sobredosis de estimulantes musculares, crueles entrenamientos y hasta peleas con animales de carnada (sparring canino). Es un ‘pack’ de servicios que se ofrecen clandestinamente en Lima donde el principal objetivo es volver a los perros agresivos hasta convertirlos en armas letales. En las últimas semanas, un equipo de la campaña periodística #pasaenlacalle de El Comercio (995 818 486) se introdujo en el retorcido -y a la vez rentable- negocio detrás del adiestramiento agresivo de perros de razas poderosas para peleas ilegales, exhibiciones y otros fines.

Un primer paso: las mutilaciones

Este reportaje inició abordando el ilegal y creciente negocio del corte de orejas y rabo de perros en Lima que un grupo de pseudo veterinarios ofrece para exhibiciones, por simple estética, pero sobre todo para peleas clandestinas: con este procedimiento se evita que los perros de combate no tengan partes vulnerables que puedan ser arrancadas en el ataque contra otro. Esto fue denunciado por un grupo de ciudadanos al WhatsApp de #pasaenlacalle y terminó siendo solo la primera fase de una dolorosa transformación a la que muchos perros son sometidos.

El primer paso fue contactar a uno de los pocos sujetos que ofrece la mutilación de orejas públicamente, y para ello tuvimos que hacernos pasar por uno de los criadores de bullys que tienen a sus perros registrados Bully Kennel Club Registry (BKCR), una asociación que brinda registros para perros de esta raza en el Perú y con nexos en el extranjero. Increíblemente, esta misma asociación recomienda e incluso gestiona -por lo bajo- estas mutilaciones.

“El perro tiene que estar en ayunas 5 horas. Solo agua. Estas intervenciones no están permitidas. Lo criadores lo manejan de manera interna. Yo soy el presidente de BKCR, cualquier cosa me avisas” , dice Nicky Peña, un sujeto que trabaja en esta asociación que registra perros bully a los criadores. Estos sujetos nos hacen creer que se trata de una operación sencilla que no dura más de 30 minutos, sin embargo, el proceso de recuperación puede ser tan largo como doloroso para la mascota.

“Las orejas tienen una función de termo regulación. Es por medio de las orejas -como también por el abdomen- donde los perros pierden calor. Si les quitamos las orejas están impidiendo que haya ese intercambio de temperatura; y qué triste sería que a tu mascota le pase algo por una intervención que no necesitaba”, dice Rodrigo Rondón, médico veterinario.

Imágenes como estas son enviadas por los propios sujetos que ofrecen el corte de orejas en perros a sus clientes. Estas intervenciones pueden tener efectos secundarios severos en los animales, además de que las orejas cumplen una importante función en ellos.

En solo un día de investigación, nos dimos cuenta que las propias asociaciones que registran a perros bully para concursos promueven entre sus estándares que el perro tenga una conducta y apariencia agresiva, pese a que muchas de las prácticas para conseguirlo están prohibidas. En la misma página de BKCR destaca la “conducta agresiva” que debe tener el perro bully para poder estar registrado y eventualmente estar en una exhibición.

La propia asociación BKCR, que registra a perros tipo bully en el Perú, promueve el corte de orejas en perros (una práctica ilegal) y la conducta agresiva de los ejemplares registrados para exhibiciones.

La oferta de este servicio es tan sofisticada que se ofrecen diferentes tipos de cortes dependiendo de la agresividad que se quiera proyectar.

El negocio de mutilar orejas es tan rentable que por una sola camada de 8 cachorros estos sujetos generan casi 5 mil soles, en menos de 3 horas.

Estimulación muscular con anábolicos prohibidos

El segundo servicio que esta red ofrece es la estimulación muscular por medio de inyecciones a base de proteínas, aminoácidos e incluso anabólicos que deforman la estructura corporal del perro.

La boldenona es un anabólico para ganado que aumenta la masa muscular y la fuerza. Su venta está prohibida en algunos países porque tiene efectos secundarios severos. Wilfredo Pérez, decano del Colegio Médico Veterinario de Lima, afirma que estos procedimientos generarán efectos graves en el sistema metabólico del perro.

Estos sujetos la ofrecen en páginas discretas, pero tienen una gran cantidad de clientes. Al teléfono, nos hacen creer que se trata de una práctica sencilla, sin dar a conocer los graves efectos que puede tener para el animal.

“Luego ya le pones el fin que quieras: perro de pelea o perro de ataque. Porque al final es como un arma, ¿no?” Adrián Pereyra, proveedor de anabólicos para perros

“Le aplicamos un estimulante para que reviente el músculo. Se llama Boldenona o también Boldemax. Va a tener más adrenalina, carácter. No hay un tope, no hay límite: tú se los puedes aplicar todos los meses de manera indefinida hasta donde tú quieras agrandarlo”, dice un sujeto identificado como Adrián Pereyra que provee de anabólicos a perros. “Mientras tanto yo te preparo la otectomía (corte de orejas). Pero la idea es que tu perro vaya trabajando su mandíbula. Luego ya le pones el fin que quieras: perro de pelea por ejemplo. Al final es como un arma mortal”, añade Pereyra.

Según diversas páginas especializadas en medicamentos veterinarios, la Boldenona es un anabólico para el ganado, especialmente equino, que aumenta la masa muscular y la fuerza. Su venta libre está prohibida en algunos países porque tiene efectos secundarios severos cuando se usa de forma prolongada. “Puede hacer que los animales se vuelvan irascibles en su comportamiento. Pero además puede tener efectos graves en la gónadas y los dientes”, dice el veterinario Rodrigo Rondón.

Wilfredo Pérez, decano del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima, también afirma que estos procedimientos le generarán efectos graves en el sistema metabólico del perro.

“Luego le vas comprando su arnés de trabajo. Haces que trabaje su mandíbula. Y finalmente cuando está listo puedes usarlo para el fin que quieras: perro de pelea, de ataque, lo que quieras. Porque al final son perros de raza fuerte y son como un arma”, continúa Adrián Pereyra por teléfono ofreciendo este servicio.

La transformación de un perro de raza poderosa en un animal de ataque es paulatina y planificada. Los sujetos que ofrecen preparar a los perros para peleas recomiendan, entre sus prácticas, entrenamientos forzosos con arnés y pesas. En paralelo les inyectan anabólicos y los hacen pelear con otros animales para despertar su instinto depredador.

Un joven de 30 años, a quien llamaremos Sebastián, se convirtió en informante de El Comercio durante esta investigación. Él reconoce haber estado en este negocio del adiestramiento de los perros de pelea. Aunque asegura que no las organiza, él corta orejas de perros a domicilio y ha sido testigo de muertes de perros por el uso de anabólicos y estereoides.

"Varios perros se han muerto. El bully dicen que debe tener mucha masa muscular, sobre todo para las exhibiciones. Y les ponen esos anabólicos, no sé hasta dónde quieren llegar", dice Sebastián, un informante que conoce de cerca el negocio detrás del adiestramiento de perros agresivos,

En el Perú existen cuentas de redes sociales dedicadas a promover la agresividad de los perros con métodos de entrenamiento forzoso y estimulantes musculares. Una vez que el perro ya está listo, se promociona en páginas web a los que solo se podría acceder si se manejan ciertos códigos de este negocio. Como si fuera un catálogo, aquí figura su árbol genealógico, el criadero al que pertenece y hasta una descripción de su rendimiento en batalla. Todo esto que en teoría está prohibido y en la práctica es altamente nocivo para los perros, se comparte con impunidad.

“Las peleas de perros existen. El ganador se puede llevar desde 10 y hasta 20 mil dólares”, dice Oscar Roca, psicólogo canino en Chorrillos. “¿Quién va a invertir en la proteína de un perro, prepararlo tanto, para apostar poco? He escuchado que hasta 50 mil soles apuestan por perro. Y luego esos animales ya son muy difíciles o imposibles de rehabilitar”, dice Edinson Acharte, educador de perros y director de la escuela EduCanino de Comas.

Edinson Acharte, entrenador de perros y dueño de la escuela EduCanino (Comas), lleva años rehabilitando mascotas de comportamiento agresivo. Dice que los casos más difíciles -a veces imposibles- de tratar son aquellos perros que fueron entrenados para peleas clandestinas (Foto: Lenin Tadeo). / LENIN

Al menos cuatro activistas en materia animal con los que habló El Comercio confirman la existencia de peleas clandestinas, muchas de ellas organizadas por los propios criaderos de perros bully en localidades de Lima, Pachacámac y Lurín, “donde tienen una especie de granja con ocho o hasta 10 pitbulls de pelea”. En el interior del país, están en Ica, La Libertad y Lambayeque.

“El problema es que son rotativas, van moviéndose para no levantar sospechas”, dice Carlos Prieto, entrenador de perros de Chorrillos. Prieto dice haber rescatado a perros que incluso tenían colmillos limados, para causar más daño.

Es un trabajo progresivo y planificado hacer que, por ejemplo, un pitbull active su instinto depredador y vea a cada ser vivo que se le ponga por delante como una presa (ver el paso a paso al lado derecho de este reportaje). La clave está en el sparring, una práctica que consiste en utilizar a un animal más débil como entrenamiento para el perro luchador, luego de haber pasado por otras presas vivas más pequeñas. Muchos de los perros utilizados para el sparring son robados de refugios. “Cuando el perro ya es capaz de matar a un jabalí o un cerdo, recién ahí lo compran”, dice Adrián Pereyra.

Una dolorosa transformación Así es como esta red aplica un entrenamiento agresivo en perros de raza poderosa para fines ilegales 1 Mutilación de orejas También llamada otectomía, se trata de un servicio ilegal que se ofrece en el Perú para evitar que los perros de pelea tengan puntos vulnerables. Por una camada, estos sujetos pueden ganar hasta 5.000 soles. 2 Entrenamientos forzosos En paralelo a la aplicación de anabólicos prohibidos para perros, se les somete a duros entrenamientos. En páginas de Internet ofrecen mochilas de hasta 40 kilos y arneses de arrastre. 3 Estimulación para el ataque A los perros de pelea se les prepara dejándolos sin comida por días. Luego se les pone un ave pequeña para que la persigan, despierten su instinto de búsqueda y se la coman. Después hacen lo mismo con presas más grandes, como conejos, hasta llegar a perros de su mismo tamaño. 4 Perros listos para pelear Una vez activado el instinto depredador del perro, lo venden por Internet. También se ofrecen cruces con otros ejemplares, siempre con un lenguaje y códigos propios.

Una vez que el perro activa su instinto depredador no hay marcha atrás. Todos nos convertimos en presas para ellos: niños, ancianos e incluso otras mascotas, por lo que muchos terminan siendo sacrificados o en el “mejor de los casos” convivirán con enfermedades degenerativas por el abuso de anabólicos el resto de su vida. Todo esto sin que los verdaderos responsables se hagan cargo, y cobrando en su lugar, la vida de una criatura que nunca pidió ser transformada en un arma para matar.

El Colegio Médico Veterinario y diversas organizaciones confirman la existencia de personas que aplican estos procedimientos. “Con fiscalía hacemos intervenciones, sobre todo cuando hay veterinarios que están implicados. El problema para la fiscalía es que se organizan en lugares muy escondidos”, dice Wilfredo Pérez, decano de dicho colegio. En Antofagasta (Chile) hubo una denuncia similar en enero de este año.

