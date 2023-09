‘Tu nueva vida, en Condominio Amalfi’ decía la publicidad del exclusivo proyecto inmobiliario que, por más de tres años, ofreció y vendió departamentos que jamás fueron construidos. Willy Tovar, una de sus víctimas, aún espera que la empresa encargada le devuelva los varios miles de soles que depositó en enero del 2018 como adelanto de compra de uno de los inmuebles. Como él, otras personas aún buscan justicia.

En el lugar donde Negociaciones Múltiples Los Álamos de Monterrico S.A.C. iba a ejecutar este proyecto -en Monterrico, distrito de Surco-, solo hay arena. Los planos del 2017 mostraban la magnitud del condominio Amalfi, con 312 departamentos, 801 estacionamientos y tres plazas, pero todo quedó en nada. “Hoy no tengo la capacidad de pagar el alquiler ni comprar una vivienda, y ahora vivo en casa de mis suegros”, contó Tovar, quien se contactó a través del WhatsApp de Pasa En La Calle.

A través de su página en Facebook, la inmobiliaria continuó ofertando sus futuros departamentos hasta inicios del 2020. Este video promocional muestra lo que las víctimas creyeron que iban a recibir. Sin embargo, nada se concretó.

Proyecto sin concreto

El dilema de Tovar y su esposa inició precisamente el 12 de enero del 2018, cuando se firmó el contrato de compraventa de bien futuro. Ellos habían apostado por un departamento de 150 metros cuadrados y un estacionamiento por un monto de 617.500 soles. Al día siguiente, la pareja transfirió 128.375 soles y 17.500 dólares, un adelanto del 30%, según lo acordado. Con eso, solo faltaba esperar hasta octubre del 2019 para recibir su próximo hogar.

Con el paso del tiempo, la expectativa se convirtió en duda. Pese a acercarse la fecha prevista de entrega, el terreno seguía siendo solo eso, terreno. “Cada cierto tiempo nos acercábamos y veíamos que no había ninguna obra. Nos dijeron que tenía problemas con Sedapal”, sostuvo la víctima. Al llegar el décimo mes del 2019, “intenté ubicarlos [a la empresa], pero era complicado”, agregó.

2016 El Condominio Amalfi debía construirse en el terreno al medio de la imagen. Capturas satelitales de todos los años (menos 2021) demuestra que las obras jamás iniciaron. 1 / 6 2017 2 / 6 2018 3 / 6 2019 4 / 6 2021 5 / 6 2022 6 / 6

En enero del 2020, Tovar logró comunicarse con Sergio Javier Bragagnini Ruiz, gerente general de Negociaciones Múltiples desde el 2016, según registra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Así, Tovar le solicitó que se les devuelva el dinero invertido al no haber avances del proyecto. “Me ofreció una cochera adicional, no la acepté. Me dijo que en mayo iniciarían la construcción [por un problema con las licencias]”, indicó el agraviado. Meses luego, inició la pandemia.

El Comercio se contactó con Bragagnini para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, al respecto solo indicó que no trabaja en la empresa desde hace dos años y que “los responsables son los dueños”.

Promesas incumplidas

La llegada de la Covid-19 fue dura con la situación económica de Tovar. Aun así, no presionó más a la empresa durante los primeros de la crisis sanitaria. No fue hasta octubre del 2022 que el afectado envió una carta notarial para resolver el contrato de compraventa del inmueble y exigir la devolución de los 185 mil soles abonados. Pese a ser recibida, no hubo una respuesta. Así inició una larga etapa de llamadas e intentos por contactar con los responsables, que parecían evadir -criticó Tovar- la responsabilidad de devolver el dinero ajeno.

No pasaron semanas, sino varios meses hasta que el 11 de marzo del 2021 –unos 17 meses luego de la supuesta fecha de entrega del departamento- la empresa Negociaciones Múltiples Los Álamos de Monterrico se comprometió a realizar tres abonos de 61.750 soles en junio, julio y agosto del mismo año. Nuevamente, la inmobiliaria incumplió su propio pacto.

Ahorraron por más de 10 años para comprar un departamento y ahora viven en la incertidumbre tras el silencio de una inmobiliaria.

De pronto, Tovar se volvió a encontrar en un terreno incierto, en medio de llamadas y comunicaciones por WhatsApp. Nuevamente, Bragagnini apareció en el radar y -según indicó Tovar- este dispuso devolver el monto en deuda en doce cuotas mensuales de 15.437 soles, iniciando el 14 de setiembre del 2021 y culminando el 14 de agosto del 2022. Una nueva promesa intangible. Negociaciones Múltiples solo cumplió con devolver cinco cuotas, equivalente a 77.185 soles. La empresa aún no devuelve los más de 108 mil soles pendientes, sin contar los intereses correspondientes.

Finalmente, en julio del 2022, Tovar envió una segunda carta notarial a la empresa. Esta vez, exigió la “devolución íntegra” de los 108.062 soles pendientes, “más los intereses de ley, tal como estipula el contrato” en “un plazo máximo de siete días calendario”. Pese a esto, más de un año luego, el dinero permanece en manos ajenas. “Hoy me encuentro a la deriva”, lamentó Tovar.

Multas, sanciones y deudas

El caso de Willy Tovar no es el único. De hecho, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha fallado en contra de Negociaciones Múltiples Los Álamos de Monterrico S.A.C. cinco veces entre el 2020 y el 2021. Así, la empresa ha acumulado 13.06 Unidades Tributarias Impositivas (UIT) de multas -cifra que supera los 57 mil soles- por falta de idoneidad e incumplimiento de acuerdos conciliatorios.

Estos montos a pagar son adicionales a los miles de soles que el Indecopi obligó a pagar a los denunciantes. Por ejemplo, uno de los casos inició a fines del 2017, cuando se suscribió un contrato de compraventa de bien futuro y el depósito de 30 mil soles. Al no ver un avance real, el cliente solicitó la devolución y se vio envuelta en un caso muy similar al de Willy Tovar. La fecha de entrega era julio del 2019 y no fue hasta abril del 2021 que Indecopi exhortó la devolución de 13.500 soles restantes.

En abril del 2018, otra víctima celebró el mismo contrato y depositó cerca de 48 mil dólares por un departamento que jamás vio construido. En marzo del 2021, la institución que vela por los derechos del consumidor impuso a Negociaciones Múltiples una multa de 7,8 UIT y la devolución de los 47.700 dólares invertidos.

En el registro de la Sunat se revela que la empresa acumula deudas coactivas por 3,5 millones de soles. De estos, 60 mil corresponden a EsSalud y el restante al Tesoro Público.