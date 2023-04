Caso Plin

Sharon Domínguez se encarga de administrar la óptica de sus padres, ubicada en Jesús María, a la altura de la cuadra cuatro de la Av. Arnaldo Márquez, a pocos metros del mercado San José. Dos personas fueron a su tienda para adquirir cuatro lentes de sol. “Cuando los clientes nos pagan por Plin, solemos entrar a la app del banco afiliado para revisar. No obstante, nos confiamos y les entregamos los productos antes de corroborar”, dijo a El Comercio.

Dos jóvenes, una mujer y un hombre, fueron los protagonistas de esta estafa. “Ella preguntaba por los lentes y pedía un descuento. Mientras tanto, nos dimos cuenta de que el chico discretamente se acercaba al QR que está colocado en una de las paredes de la óptica, esto lo hizo para escanearlo y saber a nombre de quién estaba la cuenta de Plin”, añadió Sharon.

Posteriormente, él empezó a manipular su celular, aparentemente editando una foto. La joven preguntó cuánto hay que pagar mientras se imprimía la boleta. En ese momento, su compañero seguía manipulando el celular hasta que finalmente mostró el pantallazo a los vendedores y les entregaron los lentes.

Sharon Domínguez hizo la denuncia pública y logró identificar a uno de los estafadores, la mujer, gracias a las cámaras de seguridad de local. Señaló que se trataría de Alejandra Barrera Castillo.

No pasaron ni 30 segundos cuando los comerciantes entraron a la plataforma de Interbank para cerciorarse de que el movimiento resultó exitoso. Es así que se dieron cuenta de que nos les llegó nada. Sin embargo, los jóvenes ya se habían ido. “Lo que nosotros creemos es que se trata de una app que genera pantallazos falsos y simula un pago con Plin, como una especie de Photoshop. El joven escaneó el QR del negocio, copió el nombre de la persona asociada a la cuenta y en su app colocaron todo”, dijo.

El Comercio tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la óptica. Se observa el momento de la estafa.

Más casos: el falso Yape

De acuerdo a denuncias reportadas por Infobae, personas inescrupulosas han hecho uso del mismo método para cometer estafas. Una de estas denuncias fue de Juan Carlos Gutiérrez, dueño de una licorería en el Rímac, quien fue estafado con una captura falsa de Yape, perdiendo productos valorizados en 420 soles. El afectado contó que dos jóvenes llegaron a su local, ubicado en la Av. Flor de Amancaes, para llevarse dos botellas de whisky y una cajetilla de cigarrillos.

“Vi que uno de ellos que estaba escaneando el QR con su celular. A los minutos me dicen ‘maestro, ya está. Le pasé la captura a su WhatsApp’. Pequé de confiado, no revisé en mi aplicativo si se había concretado la transferencia y le entregué las cosas”, contó Juan Carlos.

Pilar Huapaya, quien es dueña de una botica en San Juan de Lurigancho, también fue víctima de este tipo de estafa por un monto de 160 soles. “La estafadora me pidió una lata de fórmula para bebé y algunos blísteres de pastillas. Me preguntó si aceptaba Yape. Le respondí que sí y me enseño la captura en su celular. Sin embargo, mucho tiempo después me di cuenta de que no me transfirió”, dijo.

Recomendaciones

Juan Ñahue, abogado experto en protección al consumidor, considera que no basta con mostrar el supuesto pantallazo del pago. “Siempre hay que verificar que efectivamente llegó la transferencia a tu cuenta, incluso antes de entregar el producto o servicio”, sostuvo a El Comercio. En caso no se pueda realizar la verificación porque la persona que maneja la cuenta no se encuentra en la tienda, es mejor no aceptar dicho medio de pago.

Además, el experto señaló que las transferencias por billetera digital son inmediatas, por lo que los comerciantes no deben creerle a un cliente cuando les dice que en unos minutos llegará el dinero. “Hay que revisar si realmente figura el monto de la transacción, así como la fecha y hora. Todo eso se debe visualizar cuando el consumidor afirma que ya pagó”, añadió.

Por otro lado, resalta que, a partir del 12 de abril, será posible realizar transferencias a través de Yape y Plin. Por ello, indicó que “en el caso del Yape, se recomienda ingresar al panel de configuración del celular y activar la opción de notificaciones, así llegará una alerta cada vez que se realice un depósito”.

Angello Merino Mancisidor, también abogado especialista en protección al consumidor y asociado del Estudio BBGS Perú Sacovertiz & Landerer, aconseja a los dueños de negocios a tratar de priorizar otros medios de pago cuando se trata de transacciones de montos elevados. “Acá vemos que el consumidor es quien está defraudando al proveedor. Es necesario asociar una cuenta bancaria a estas cuentas para que el banco te notifique cuando se haga un movimiento”, dijo a este Diario.

Añadió que, anteriormente, era frecuente el uso de tarjetas de crédito con banda magnética. Esto era riesgoso porque las personas sufrían la clonación de sus tarjetas y tenían operaciones no reconocidas. “Ahora las estafas se están trasladando a las billeteras digitales; además, ahora la gente trata de no exhibir mucho su dinero en efecto”, indicó. Sobre el delito de estafa, Merino señaló que se debe hacer la respectiva denuncia en la comisaría de Jesús María.

Por su parte, Erick Iriarte, abogado especializado en nuevas tecnologías, señala que este delito hace referencia al engaño, a fin de procurar para uno mismo o para terceros un provecho en perjuicio ajeno. Sostiene que hay dos formas de denunciarlo, en primer lugar, en la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, donde se investigan estafas en entornos digitales. Por otro lado, en la Fiscalía especializada en Cibercriminalidad.