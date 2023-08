Tener un extintor a la mano en un incendio puede marcar la diferencia entre estar vivo o muerto. Lamentablemente, en el Perú existe una red de empresarios que viene estafando a miles de personas por medio de la importación de extintores de origen chino que, en su interior, tienen cualquier polvo menos un agente contraincendios. Así lo demuestra una prueba de laboratorio realizada por El Comercio. Uno de los principales involucrados en esta inmensa maraña, exfuncionario de gobierno, ha importado cerca de 60 mil extintores -en menos de cuatro años- que ahora están distribuidos en todo el país.

Dentro del mundo de los extintores existen diversos tipos, cada uno con cualidades únicas. Aun así, en el país se ha apostado por un modelo en específico: los que contienen Polvo Químico Seco (PQS) de fosfato monoamónico. Paralelo a sus cualidades para combatir incendios, esta sustancia tiene un conjunto de propiedades que son aprovechadas por muchos vendedores inescrupulosos.

“Tú puedes tener un extintor que pese como un extintor, que se vea como un extintor [...] pero que al final solo sea un pote de talco”, dice Giancarlo Passalacqua, bombero, perito de incendios y director técnico de la Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios (Snpci). “Cuando tú le tiras una cosa que no es el agente [extintor] que debería eliminar la reacción en cadena [de la flama], sino [un polvo neutro] lo que haces es soplar el fuego. Esto podría, con cargo a ser demostrado, propagar el incendio”, añade el experto.

Passalacqua señaló que “este polvo (PQS) tiene muchas características que son muy fácilmente imitables con polvos que no son el fosfato monoamónico [el agente químico extintor que deberían contener estos extintores]”. Esta sustancia, detalló el experto, busca evitar la reacción en cadena de la flama hasta extinguirla. Luego, este polvo genera una costra que encapsula al contenido combustible.

El brigadier mayor CBP Jaime Palacios, jefe de la XXIV Comandancia Departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), reveló a este Diario que se ha registrado “en informes de análisis, hasta harina de pescado [dentro de los extintores], algo que es totalmente ilógico”. “Un 30% de los incendios se pudo haber controlado utilizando un extintor en el momento adecuado”, dio a conocer el comandante departamental.

Una red de extintores bamba al descubierto

Diversos capítulos de la Norma Técnica Peruana (NTP) -las cuales competen al Instituto Nacional de Calidad (Inacal)- detallan con precisión los estándares mínimos de calidad de un extintor, desde la resistencia del envase hasta los productos con los que son llenados. Siguiendo lo que dice la regulación, un extintor de PQS debe tener en su interior, por lo menos, 75% del agente en polvo sobre la base de su peso.

Por ejemplo, los extintores de PQS que vende la distribuidora de autopartes Rally S.A.C. -y una de las principales importadoras de estos cuestionables dispositivos contraincendios- en sus múltiples tiendas quedan muy por debajo de este requerimiento. Según información de sus importaciones, recabada por El Comercio, esta empresa ha traído desde China , entre enero del 2020 y mediados de agosto del 2023, más de 60.000 extintores cargados con solo 20% de PQS. Es decir, el otro 80% no sería un agente químico capaz de sofocar el fuego.

1 Identifica el tipo de extintor que necesitas Los extintores de PQS ABC son los más comunes, pero no necesariamente son los mejores para ti. Existen múltiples modelos para cada diversos tipos de ambiente y riesgos. Una vez tomada una decisión, considera reconocer cuántos requieres y de qué tamaño. 2 Revisa la identificación del ejemplar La Norma Técnica Peruana establece como requisito mínimo que todo extintor debe indicar su capacidad de extinción, así como indicación de la norma técnica de fabricación que cumplen. También deben tener indicado las instrucciones de operación en español y mencionar el nombre y riesgos del producto contenido. 3 Exige el manual de uso El distribuidor o proveedor de los extintores debe suministrar al usuario, un manual del fabricante con instrucciones generales y las precauciones necesarias para la instalación, operación, inspección y mantenimiento. 4 Agenda el mantenimiento Todos los extintores deben ser rigurosamente examinados y mantenidos, para asegurar su operación eficaz y segura, en periodos regulares no mayor a un año. Cada cinco años se requiere una prueba hidrostática. Para esto, todos los extintores deberán ser completamente descargados y sometidos a procedimientos de mantenimiento. 5 Lo barato puede matar Un extintor de mala calidad es un riesgo latente. No solo puede estar lleno de cualquier cosa que no sea un agente extintor, sino que puede fallar de otras formas al ser equipos que soportan altas presiones internas.

El exportador que abastece a Rally S.A.C. de estos dispositivos es Yongkang Sun City Import And Export, una empresa china reconocida por la fabricación de puertas de diversos materiales. La operación es simple: Rally S.A.C. consigue extintores bamba a precios bajos, los traen vía marítima al Perú y los venden -sin ninguna certificación ni sustento de su capacidad- bajo la falsa excusa de ser ‘para automóviles’ (esto será desmentido líneas más abajo). Hecha la compra culmina la relación con el usuario, pues no se encargan de realizar pruebas ni recargas.

Rally S.A.C. ofrece extintores de dos kilogramos a un precio cercano a los cuarenta soles. En el caso de los de seis kilos, el precio ronda los 60 soles. “Si tú encuentras extintores de seis kilos a 100 soles [o menos], tienes un problema”, alertó Passalacqua, aclarando que el costo de un extintor que cumple con todos los parámetros normados pueden duplicar el valor de estos dispositivos bamba.

Dos pruebas -una de laboratorio y otra de campo- revelan que estos extintores no son capaces de apagar ni una pequeña fogata.

Una falacia documentada

Este Diario recorrió las diversas sucursales de Rally S.A.C. en la capital y adquirió cuatro ejemplares. Nuestro equipo recreó una pequeña fogata con combustible y madera, generando un fuego en un ambiente controlado. Siguiendo con todas las recomendaciones de uso, se empleó el extintor de PQS hasta vaciar su contenido. No apagó nada.

El equipo de #PasaEnLaCalle realizó un fuego controlado para probar el extintor de PQS adquirido de la empresa Rally S.A.C. Las imágenes son claras: el artefacto no logró combatir la flama.

Otro de los extintores fue llevado a la Unidad de Servicios de Análisis Químicos (USAQ) de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), el único laboratorio –considerando que El Comercio consultó a diversas universidades y empresas privadas- que aceptó analizar la muestra. En solo dos días se obtuvo el resultado: los extintores de Rally S.A.C. contienen solo 23,5% de PQS.

Percy López, responsable de la Unidad de Servicios de Análisis Químicos de la UNSMS explica que el resultado obtenido respecto a la concentración de PQS del extintor de Rally S.A.C. con cumple con lo que dicta la norma.

Sin respuestas claras

El representante de esta empresa dedicada a la importación y venta de autopartes no es un empresario cualquiera. Se trata de Pedro Pablo García Tasilla, exgerente general de Sedapal (2003), miembro del directorio del Banco de Materiales (2003), director general del Gobierno Interior del Ministerio del Interior (2004) y secretario general en el ya inexistente Ministerio de la Presidencia (2001). Todo esto mientras Alejandro Toledo era presidente y García Tasilla se mostraba como un integrante clave de su portátil.

El Comercio lo contactó en busca de respuestas, pero lo negó todo. “Que mis extintores están poniendo en riesgo a las personas es absolutamente falso […] Yo estoy 100% seguro [de la cantidad de PQS que vienen en los extintores]. Ningún cliente me ha hecho reclamo, usted me dice que no funciona. Yo no soy técnico, usted no sé si sea técnico… pero que mis extintores estén poniendo en riesgo la vida de las personas, eso es absolutamente falso”, respondió García Tasilla por teléfono.

En el siguiente documento expedido por el laboratorio de la Unmsm se registra el resultado del análisis químico:

En el recorrido realizado por El Comercio a cada una de sus tiendas ubicadas en Lima –cuenta con una sucursal en Cajamarca y otra en Piura- el personal reveló que estos extinguidores no contaban con ninguna certificación por ser “de uso vehicular” . La Norma Técnica Peruana 833.032 ‘Extintores portátiles para vehículos automotores’ lo desmiente al señalar que estos deben pasar por todos los requerimientos de fabricación, rotulación, operación y ensayo como cualquier otro extintor, así como tener una carga mínima de PQS al 75%.

Al ser notificado por este Diario sobre el resultado del análisis de laboratorio, García Tasilla cuestionó la investigación hacia su persona, aludiendo que no sería el único empresario vinculado a la venta de extintores.

Una red inmensa

El caso de Rally S.A.C. y Pedro Pablo García Tasilla no es el único. Información a la que accedió El Comercio revela una larga lista de grandes importadores de extintores que siguen el mismo modus operandi de García Tasilla: empresas dedicadas a la importación y venta de autopartes que traen desde China extintores de PQS al millar que no cumplen con los estándares mínimos.

Por ejemplo, otro caso sería el de Representaciones Brol S.A.C., que ha importado -según información de aduana- cerca de once mil de estos ejemplares cargados únicamente al 40%. Servigen Burden S.A.C. representa otro caso, con 1.700 importados, con 40% de Polvo Químico Seco.

Este Diario también encontró a Importaciones Boom S.A.C., conocida como ‘Hot Racing’, que ha importado más de diez mil ejemplares bajo la descripción de ‘botella para extintores’. Estos extintores son casi idénticos a los vendidos por Rally S.A.C. La empresa proveedora es Ningbo Pengzhan Auto Accesories, ubicada en la misma zona industrial que Yongkang Sun City. La información aduanera señala que estos ejemplares llegaron vacíos al Perú.

Boom S.A.C. publicó esta imagen en su cuenta de Facebook promocionando el nuevo lote de extintores que se encontraba a la venta. La similitud con los de Rally S.A.C., incluso en la etiqueta, es casi exacta.

De hecho, se detectó la importación de decenas de miles de extintores vacíos a un conglomerado de empresas chinas no especializadas en la venta de estos productos. Por ejemplo, el proveedor de Importaciones Boom S.A.C. menciona entre sus especialidades la fabricación de limpiaparabrisas, ventiladores vehiculares, alfombras para coches, cobertor de carros y extintores.