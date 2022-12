Un supuesto trámite

Camila se iba de viaje familiar a Estados Unidos. Para ayudar a sus papás a tramitar la visa y poder viajar, ella entró a lo que pensaba que era la página oficial de la embajada de Estados Unidos. “Entré a una página llamada visab1b2, era la primera que me salía”, relató Camila a El Comercio. Luego de llenar los datos necesarios, ingresó una tarjeta para pagar el trámite de la visa: 159 dólares. Como buscaba renovar dos visas, la página le ofreció un descuento de 99 dólares por la segunda cita.

Así luce la página visab1b2 que fue denunciada por diversas personas.

“Al depositar apareció en el correo que debía hacer una confirmación de pago extra cuando ya había depositado el dinero, me pareció raro y pensé que la web no se había actualizado”, recordó.

Después de revisar la captura de pantalla del pago, Camila se dio cuenta que en letras casi imperceptibles y diminutas la página web especificaba que este pago era adicional al de la visa. “Resultó ser una página que te cobra lo mismo de la visa para ayudarte a tramitarla. El pago que realicé fue por un supuesto servicio y ni siquiera te lo daban”, detalló.

Transcurrieron dos semanas y Camila no recibió ningún mail de confirmación de pago. Es cuando la familia de la entrevistada habla con alguien que está familiarizado con el proceso de la visa y descubre que fue estafada. Su principal preocupación no era por el dinero, sino por sus datos personales. Les habían preguntado su dirección, sus estudios y hasta el salario de sus padres.

Ella escribió correos a la página web para la devolución del dinero, la cual se demoró una semana en responder sus mensajes. “Habían opciones de queja en la misma página y gracias a mi insistencia me devolvieron solo el 30%”, indicó.

Camila intentó sacar la visa americana para toda su familia mediante esta página. / ANTHONY NINO

Esta historia no es única, pues una fuente que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias también se encontró con la web. En su caso, la fuente sí estaba buscando algún servicio de ayuda.

La fuente comentó a El Comercio que buscó apoyo de alguna empresa para llenar los formularios necesarios para sacar la cita en la embajada estadounidense. Escribió sus datos, pagó 159 dólares y recibió una confirmación de pago a su correo junto con la cita en la embajada. “Me llegó un correo que me indicó llenar un formulario, pero cuando intenté no aparecía nada. Ahí me di cuenta que había algo raro”, recordó la fuente.

“Tras eso fui a la playa de estacionamiento cerca a la embajada y me llevaron hacia una empresa que ayudaba con el trámite de la visa”, afirmó. Encontró una oficina en la misma calle de la embajada y una mujer sentada en el counter. “Le comenté lo que me había ocurrido, me indicó que la página era una estafa y que muchos de sus clientes tenían la misma queja”, narró la fuente.

Página gemela

La devolución del dinero en páginas ficticias es cuestión de suerte, fortuna que Luis Pro no recibió. Él quería viajar a Estados Unidos para visitar a su hijo que vive en el país. Su experiencia fue una similar, él entró a la página web de la embajada de Estados Unidos Perú para sacar su cita directamente, o eso es lo que él creía.

En su testimonio Luis explica a El Comercio que se encontró con una web que tenía el logo de la embajada y el mismo diseño de la página. “Me pidieron hacer un pago de 126 soles para agendar la cita. Al depositar el dinero, la página se anuló y me di cuenta que me habían estafado”, relata.

“Yo pensé que estaba en comunicación con la página, pero solo me encontré con una copia exacta”, precisó. Luis rellenó sus datos de contacto y no recibió ningún comprobante de pago.

Tramitadores confirman existencia de páginas que estaban a personas intentando obtener una cita para la visa de Estados Unidos. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / Alessandro Currarino

Navegación cibernética segura

El Comercio conversó con Martina López, Investigadora de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, quien indicó que el primer factor importante para reconocer una estafa es el enlace de la página web . “El enlace oficial suele ser comunicado por la entidad en las redes sociales y es lo primero que uno debe verificar”, indicó.

Además, recalcó que las páginas estafadoras suelen promoverse como un servicio ventajoso. “Está la oferta de entregar algún papel más rápido, ofrecer un costo menor al original o conseguir turnos en la embajada demasiado pronto”, detalló Martina. En cuanto al diseño de la página web, Martina añadió que los sitios suelen ser parecidos a los originales o utilizan versiones de algunos años atrás.

“Se suelen pedir datos identificativos tal como lo haría la embajada. Te preguntan por los datos de la tarjeta sin ningún tipo de pasarela de pago o interracción con el banco, de preferencia tarjetas de débito para que la adquisición del dinero sea inmediata”, especificó la investigadora.

Actualmente los turnos para obtener una cita en la embajada pueden demorar hasta un año, por lo tanto, la oferta de adelanto de citas suele ser tentadora para las víctimas. Tramitadores de la visa que se encuentran frente de la embajada afirman que muchas personas suelen acercarse a pedir ayuda porque fueron estafados por distintas páginas web, entre ellas visab1b2. Las ofertas para obtener la visa en internet varían entre 60, 90 y más de 100 dólares.

Tramitadores frente a la embajada de EEUU afirman que muchos emiten quejas sobre estafa de paginas web FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / Alessandro Currarino

Página oficial

El Comercio consultó a la embajada de Estados Unidos cuáles son los canales seguros y oficiales para obtener una cita.

1 Página oficial “La página web de la Embajada de los Estados Unidos es la única página web oficial que brinda información sobre visas en Perú. Los correos y páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos terminan en “.gov”. La página oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Perú es: https://pe.usembassy.gov/es. En este enlace hallará información sobre el proceso para solicitar la visa https://pe.usembassy.gov/es/visas-es/, así como el enlace para preguntas comunes: https://ais.usvisa-info.com/es-pe/niv/information/faqs”. 2 Denuncia y comunicación “Las personas que tengan información sobre fraude de visas y páginas web fraudulentas pueden comunicarse con nuestro equipo por el correo electrónico LimaNIV@State.gov. Aquellas personas que pagan a terceros para que los ayuden con sus solicitudes de visa lo hacen bajo su propio riesgo y deben ser conscientes de los peligros de compartir su información personal”, aclaró.

La página de Facebook de la embajada de Estados Unidos también emitió un comunicado especificando cuál era la página verdadera para los usuarios que quisiesen sacar su visa.