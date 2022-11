En el jirón Moquegua, en Cercado de Lima, se ubica un centro de ‘salud’ que ofrece supuestas terapias de medicina alternativa para tratar múltiples enfermedades, desde gastritis y úlceras hasta cáncer y VIH. El local que lleva el nombre de Tianmen indica realizar ozonoterapia y sueroterapia, dos procedimientos que no cuentan con suficiente investigación científica para presentarse como curas.

Hasta hace pocos días, intentaba atraer a clientes con la llamada “medicina cuántica”, pero luego cambiaron el banner con otra descripción de sus servicios. Su costo varía entre S/50 y S/300 por sesión, dependiendo de la enfermedad y de la cantidad de aplicaciones que se necesite. El Comercio ingresó al local para averiguar en qué consisten estas terapias y si es que tienen algún tipo de efecto secundario en los pacientes.

Las citas en el local son por orden de llegada y los nombres de los doctores no son de acceso público . Al ser consultados por ello, señalan que el dueño del local prefiere mantener esa información de manera privada. Es tan solo cuando se ingresa como paciente que se puede realizar consultas específicas sobre el tratamiento deseado. Entre las múltiples enfermedades que dicen tratar en el local figura la diabetes, fibrosis pulmonar, VPH, asma, artritis, hepatitis B y C y hasta cáncer.

El Comercio quiso conocer cómo se mueve el mercado del dióxido de cloro en Lima.

El Comercio hizo la prueba de entrar como tal para entender de qué va la terapia recomendada para diferentes condiciones. “Nosotros aplicamos una solución fisiológica ozonizada de manera endovenosa o localizada, es un gas totalmente natural“, señala la doctora Joanellys Páez. “Tiene muchos beneficios, es un analgésico, anitflamatorio, estimula el sistema inmunológico y no tiene efectos secundarios”, agrega.

Además de los tratamientos mencionados, la doctora indica que la ozonoterapia también sirve en infecciones urinarias y del área genital, siendo posible ingresar la solución salina a través de un tubo fino por la zona vaginal, rectal y la uretra. Al ser consultada por la especialización, señala que el mismo centro médico Tianmen realiza las capacitaciones y certifica a su personal. Todos los cursos se guían bajo modelos de medicina cubana.

Los equipos que se exhiben en la vitrina del local también están a la venta. FOTOS: RENZO SALAZAR / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

Si bien este tipo de tratamientos no están prohibidos en el Perú, los médicos no lo cuentan como cura definitiva. “El problema está en que lo expongan como una cura que sirve para todo”, indica el Dr. Alfredo Celis, quien es además ginecólogo. En cuanto a su uso para tratar infecciones urinarias y del área genital, el doctor indica que este no es un tratamiento que se utilice rutinariamente por los ginecólogos. “No cuenta con suficiente respaldo científico, estos centros no tienen médicos especialistas y pueden generar alguna complicación que no saben resolver”, agrega el vicedecano del Colegio Médico.

El doctor Henry Mendoza, especialista en pie diabético, explica que la ozonoterapia puede ser un adicional, pero solo si el paciente está plenamente informado y viene de la mano con el procedimiento regular. “El ozono es un tratamiento complementario, no es alternativo”, indica el médico internista. “Es un recurso natural que provoca la formación de antioxidantes, así que no tiene efectos colaterales, pero de este beneficio algunos abusan porque creen que por ello pueden prometerlo como cura para todo”, explica.

Sin embargo, el doctor indica que para dolencias particulares puede ser un buen complemento, como es en el caso de los tratamientos de su especialidad. 17 países ya permiten el tratamiento con ozono pero con muchas especificaciones sobre las condiciones específicas a las que sirve. “Por ejemplo, esta contraindicado su uso en las vías respiratorias”, añade. Los mayores avances que se han realizado son para: tratamiento de hernia de núcleo pulposo, el tratamiento de dolor complementario y el tratamiento de heridas. Para todo lo demás, todavía está en estudio.