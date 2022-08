A Jorge Luis no le cabe en el pecho la emoción de ir a ver a Matilda, una perra que fue rescatada y posteriormente entrenada para superar varios traumas de su propio pasado, y que ahora parece estar devolviendo el favor a los humanos: es un animal de terapia asistida a niños. Junto con su psicóloga, Alejandra Ibarra, Jorge Luis se dirige a Bocalán Perú, en San Borja, una asociación donde hace más de 10 años se trabaja en terapias asistidas con perros. Ahí, Jorge Luis sonríe de oreja a oreja y pasea por el extenso jardín junto a la risueña ‘Mati’.

Jorge Luis compartiendo actividades junto a Alejandra Ibarra Días, psicóloga y especialista en terapia asistida con perros de Bocalán Perú. / ANTHONY NINO

Quizá Jorge Luis no lo sepa, pero en esos 30 minutos mejorarán sus niveles de dopamina y endorfinas, incrementando el bienestar, hasta disminuir los niveles de cortisol asociados con el estrés que sufre. Los niños han encontrado en el afecto animal una manera de canalizar sus problemas. Muchos los consideran compañeros con los que puedes pasar un momento agradable, pero no observan su ayuda para la salud. Visitamos tres centros que realizan este tipo de terapias no convencionales para conocer sus principales beneficios.

Así como Jorge Luis, muchos niños conectan inmediatamente con sus amigos perrunos. Ese amor hacia los animales fue lo que impulsó a Claudine Bartschi a fundar y dirigir esta asociación en el país, principalmente en el campo de la psicología y psicoterapia. “Las personas se contactan con nosotros para obtener el servicio, vemos qué ayuda requieren y determinamos el tipo de intervención que se le va a diseñar”, explica.

A través de la constante emoción e interés que siente Jorge Luis al estar con Matilda, se cumplen sus objetivos terapéuticos. “Normalmente encontramos a bastantes chicos que necesitan terapia emocional y conductual en temas de ansiedad, depresión, dificultad de control de impulsos y problemas de concentración ”.

Ibarra se muestra muy comprometida con llenar de alegría e ilusión a sus pacientes, siempre en compañía de su fiel socia. Los conocimientos que adquirió en la carrera de psicología la ayudaron a entrenar a Matilda para que cumpla con todos los requisitos que conlleva ser una perra de terapia.

Alejandra y ‘Mati’ utilizan todas las áreas verdes del establecimiento para jugar con aros, conos, ganchos, disfraces y más materiales adicionales. La preparación de los perros es muy importante para establecer vínculos positivos con todas las personas. “Si bien es cierto que trabajamos con niños pequeños, los adultos mayores también pueden realizar estos procesos”, agrega.

La psicoterapeuta Erika Tello hace hincapié en cómo los perros favorecen la socialización de los niños, sobre todo a que no tengan miedo a exponerse. “Son animales muy nobles y educados (…) te acompañan y protegen indirectamente”.

Cuando Claudine se adentra en su trabajo, es testigo de las grandes motivaciones que generan los perros en los niños. “ Son animales que los aceptan tal y como son, no se sienten juzgados ”. De esta manera, los pequeños se muestran más transparentes durante su estadía.

“ El perro nos permite abrir más rápido la puerta de confianza entre el paciente y el especialista , los niños se sienten felices al jugar con los diez canes de nuestra asociación (…) salimos del encuadre habitual de una terapia”, comenta Claudine.

Jorge Luis y sus nuevos amigos del centro son capaces de recibir beneficios tanto emocionales como físicos. Alejandra los impulsa a trabajar en su postura, contacto visual y motricidad gruesa y fina . Por otro lado, desarrolla la parte psicológica al utilizar a Matilda y otros perros como una herramienta para acercarse a los niños . “Vemos mejoras en su autoestima y seguridad (…) trabajar al aire libre es un factor que también los beneficia, es bastante cómodo y amigable para ellos”, añade.

Corre como el viento

A 15 kilómetros de allí, Hambhar Huamán, tecnóloga médica, nos da la bienvenida a su Centro de Equinoterapia Hambhar, en Chorrillos. En un extenso campo, los imponentes caballos brindan estímulos físicos, sociales y psicológicos a los niños.

“Empecé realizando servicio social a niños con habilidades diferentes. De esa manera, adquirí la experiencia necesaria para crear el centro”, comenta Hambhar. “Las terapias que realizamos aquí no se basan solamente en la rehabilitación, sino en la mejora de la calidad de vida y las habilidades que requiera el paciente”, agrega.

Para que un niño pueda montar a Rayito o a Loki, primero la especialista debe recopilar sus datos. Luego, se desarrolla una evaluación física que determina cómo será su experiencia cuando ocurra el encuentro. Y finalmente llega la sesión.

Es así como conocimos al pequeño Christopher, bebé de un año que experimentó la forma pasiva del tratamiento. Empezó con un acercamiento gradual hasta que se familiarizó con el voluminoso animal. “En esta fase, los niños pueden ponerle ganchitos a los caballos, darles de comer, acariciarlos y más”, sostiene Hambhar.

Cuando ya se siente completamente seguro, inicia la parte activa. Christopher se llena de mucha valentía para subirse al caballo por voluntad propia con la ayuda de los terapeutas. Da inicio a su simpático recorrido con distintos materiales de juego como aros y pelotas; además de realizar diferentes posturas como lateral, posterior, anterior o gateo. “Al montar y tocar a Rayito, Chris puede trabajar en su equilibrio, activar su coordinación motora y trabajar sus estímulos sensoriales”, añade la tecnóloga.

Hay niños con distintos diagnósticos: autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral. Pero Hambhar afirma que toda persona que haya sido víctima de una restricción a la integración social por la pandemia puede acudir.

Los padres acceden con mucho gusto a ver las sesiones desde lejos. Pero el equipo ofrece terapias grupales para que ellos también se involucren en el proceso, ya sea montando o aseando al caballo junto a sus hijos. “Se desarrolla un vínculo familiar que muchas veces no se puede encontrar en casa”.

Al igual que Christopher, muchos niños visitan el centro de Hambhar para sesiones de equinoterapia. / ANTHONY NINO

Mientras asiste a Christopher y los demás pacientes, la especialista detalla cuáles son las ventajas de una sesión de equinoterapia en su centro. “ El trabajo es a campo abierto y la atención es personalizada , acorde a las necesidades de cada paciente. Además, acercarse al caballo brinda beneficios sociales y psicológicos (…) Montarse en un animal tan grande genera el alza del autoestima, seguridad y autonomía ”.

Posteriormente, visitamos los espaciosos campos verdes de la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina. Walter Carrillo, docente del curso de equinoterapia en la Universidad Científica del Sur, nos recibe mientras explica el proceso para que dos mellizas puedan llevar a cabo su aventura terapéutica. “Tienen que pasar por pediatría o neuropediatría, y después los padres firman un documento de consentimiento para que tengan acceso al programa”, relató.

Las niñas se divierten junto a las yeguas tanto en un espacio especializado como en la misma naturaleza. Mientras juegan con pelotas, aros, rompecabezas, ganchos y más materiales adicionales, reciben un tratamiento físico, sensorial, cognitivo, emocional y conductual.

Usualmente se observan pequeños con TDH en las instalaciones. No obstante, Walter asegura que cualquier niño que lo desee puede recibir atención. “Además de la intervención temprana para la recuperación de las funciones de una persona con cualidades atípicas, también brindamos la estimulación para aquellos que quieran potenciar sus habilidades ”, añade.

Más que un acto recreativo

Al finalizar la visita, Walter resalta la importancia de prepararse lo suficiente para realizar sesiones de equinoterapia. “Este es un tratamiento de neurorrehabilitación donde se usa al caballo como una herramienta terapéutica (…) lamentablemente hay quienes no tienen la formación adecuada”, advierte.

Por su parte, Hambhar anuncia con bombos y platillos que los niños recibirán un descuento especial en el centro por su día.

Luego de compartirnos el caso de violencia que sufrió Matilda, Alejandra hace un llamado a “asegurarnos de que los animales de terapia estén cómodos con el desarrollo de las sesiones, así como Mati”.

Claudine invita a contactarse con Bocalán Perú, desde el amor y respeto por los animales, promete sembrar semillas de conciencia y sensibilidad a las futuras generaciones .

La psicoterapeuta Tello menciona que los niños suelen valorar y apreciar la integridad de otros seres vivos. “ Resulta excelente juntar la salud mental con nuestro amor por los animales ; hay mucho que podemos aprender”, asegura esperanzada.

