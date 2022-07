Luego de que se emitiera el noveno episodio del microprograma #PasaEnLaCalle de El Comercio, donde se desmanteló una nueva modalidad de estafa, en la que un broker que decía comprar y vender acciones de empresas reconocidas a nivel mundial robaba a personas en Perú y otros países de Latinoamérica, diversos ciudadanos escribieron al WhatsApp de El Comercio para denunciar casos similares.

El episodio trata de Capitalix, un broker internacional, que trabaja de manera digital y promete a sus clientes ganancias de 7% mensual. Algo, que según los especialistas consultados, es imposible en el mercado formal y regulado. Esta empresa actúa con total impunidad pues no tiene una dirección en el país, sino que está situada en Seychells, un paraíso fiscal. Sin embargo, esta no es la única empresa que trabaja bajo este mecanismo.

Creyeron en un broker internacional que les prometió ganancias de 7% mensual. Estas empresas actúan con total impunidad pues no tienen regulación en el país. Entérate más sobre esta nueva modalidad de fraude en el noveno episodio de #PasaEnLaCalle

Dos ciudadanos comentaron a El Comercio que fueron estafados por la empresa llamada AG Markets con dirección en San Vicente y las Granadinas, unas islas en el Caribe también consideradas paraísos fiscales. El broker aseguraba 6% de ganancia mensual.

Uno de los denunciantes, a quien llamaremos Martín, pues prefirió quedar en el anonimato por temas de seguridad, perdió más de US$9.000 en AG Markets. “[Luego de invertir] me dijeron que mire la plataforma de Metatrader y al parecer era cierto mi cuenta ya decía como $13.000. Yo les dije que retiren la mitad y que el resto lo dejen ahí y que lo trabajen para ganar con las ganancias. Pero insistían que si no depósito se perdería todo. (...) Luego me llamaron y dijeron que se perdió todo y que no fue su culpa, que no pudieron hacer nada y que era todo mi culpa”, sostuvo.

Además, explicó que llegó a invertir con AG Markets porque una amiga suya lo invitó. A ella la empresa le insistía en que meta a más gente para así ganar un porcentaje mayor. Daniel Reategui, especialista de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), explicó que este tipo de brokers que incitan a los clientes a traer a más gente trabajan como una empresa piramidal y realmente no invierten el dinero en acciones. “Eventualmente la pirámide va a caer”, explicó en el reportaje.

LEE TAMBIÉN: Una inmobiliaria que lotizó el mar en Chiclayo al descubierto

Otro caso que llegó a #PasaEnLaCalle fue el de Hector Minchan, quien contó que su madre fue estafada con más de 20 mil soles por el broker FX Bravo, que también se encuentra en San Vicente y las Granadinas. Este broker actúa de manera totalmente digital con una aplicación y una web. Además, quienes llaman a la persona interesada en invertir son extranjeros que no se encuentran en el Perú.

“Mi madre me había comentado que estaba invirtiendo su dinero en una aplicación. (...) Luego de un tiempo le pregunto a mi madre qué pasó con el dinero, a lo que me responde con lágrimas que ya no le contestaban, la última vez que logró comunicarse la insultaron y la estaban presionando para que saque un préstamo a su nombre para que deposite más”, comentó.

Juan Castillo también compartió su caso con la empresa Investmarket. Esta, según su propia web, está situada en Belice y tiene un mecanismo parecido al de Capitalix: Juan llenó sus datos en un formulario y tuvo que abrir su cuenta con US$200. Cada vez le pedían más dinero para que pueda “crecer su inversión”.

“Me comentaron que con US$200 no tenía mucha capacidad de maniobrar mi cuenta porque habían acciones que costaban más de US$200. Me pidió que hiciera un depósito adicional de mínimo US$1.000 y accedí pues creía que era por única vez, pero no fue así porque cada fin de semana me llamaba otra persona diciendo que si no incrementaba mi capital lo iba a perder todo”, explicó.

Agregó que: “Así fue que terminé depositando hasta US$3.600 tratando de salvar lo que supuestamente había ganado - como US$8.000. Al final, ya no deposité nada y mi cuenta automáticamente llego a cero”.

El mecanismo

Estas empresas fraudulentas actúan bajo un mismo mecanismo: piden a los clientes invertir más y más dinero para poder ver ganancias. Muchos de ellos aceptan y siguen invirtiendo ya que ven en una aplicación o web - que no son necesariamente reales - el incremento del capital. Sin embargo, cuando ya no quieren seguir y desean retirar el dinero, la empresa les dice que no y automáticamente todo es pérdida.

Otro factor común es que todos estos brokers están fuera del Perú y en paraísos fiscales. Esto hace que sea imposible hacer un reclamo o denunciarlo ante las autoridades peruanas ya que la Policía Nacional del Perú o la SBS no tienen jurisdicción. Asimismo, las llamadas que reciben los clientes son desde el extranjero y por aplicaciones no rastreables como Telegram. Actúan en un entorno totalmente digital.