El Comercio entrevistó a Fortunato Huashuayo (FH) y Nancy Tenorio (NT), padres de Joseph Huashuayo, una de las víctimas mortales que dejó el accidente vehicular. Ellos recordaron la integridad de su hijo, pero también demostraron el sinsabor que les deja una justicia incumplida.

El accidente ocurrido el 11 de octubre del 2019 dejó a cuatro heridos, dos de los cuales fallecieron. Christian Buitrón murió al instante, mientras que Joseph perdió la vida camino al hospital. (Angus Laurie) / Cesar Grados

- El día del accidente, Joseph fue en busca de aplicar a un trabajo. Él era estudiante en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), demostrando un gran desempeño académico. Cuándo se fue Joseph, ¿qué sueños se fueron con él?

NT: Muchos proyectos, muchos deseos. El deseo de vivir. Él cuidada mucho su salud y pensaba en mejorar la sociedad. Quería siempre lo mejor para todos, quería que la gente salga de la pobreza. Él nos deja el ejemplo de la rectitud y del amor al prójimo.

- ¿Les contó por qué eligió la ingeniería civil?

NT: Yo le dije que vaya por la ingeniería de sistemas, pero me dijo que no. Él quería civil. Él quería especializarse en todo lo que es ferroviario porque quería que la gente del pueblo mejore su situación económica. Joseph quería acortar el tiempo que les demoraba llegar de un lugar al otro. Quería una vía segura para todas las personas.

FH: Uno de sus sueños era ser ministro de Transportes y Comunicaciones, porque veía mucho por hacer en el Perú. También quería ser profesor, le gustaba enseñar. Él ayudaba a los que querían ingresar a la Universidad. La mayoría fallaba en matemática, y Joseph les ofrecía que vengan a la casa o él ir a las suyas para enseñarles.

- Su fallecimiento fue recibido con mucho dolor por parte de sus compañeros de universidad. ¿Joseph era consciente su impacto en ellos?

NT: Él era bastante sereno y correcto, todo el mundo lo quería. Él era presidente de una organización estudiantil, casi por dos años consecutivos. Aparte cantaba y tenía una banda con compañeros de su universidad, se llamaban Alta Resistencia. Él tocaba la guitarra, la batería y la quena. La quena es difícil, pero la aprendió sin profesor. La guitarra también, solo.

- Por lo visto, era una persona muy capaz…

FH: A Joseph siempre lo llamaban los profesores. Siempre estaba presente en las conferencias. Incluso, cuando él hablaba en estas conferencias frente a alumnos universitarios de otras regiones, comenzaba diciendo “un país desarrollado es un país interconectado”. En el colegio siempre sacaba diplomas. Casi siempre sacaba 20 en sus exámenes.

NT: Para lo que es matemática era muy bueno. Y aparte de ser bueno, buscaba lo mejor para los demás. Les enseñaba a otros muchachos para que puedan lograr ingresar a la universidad. Era una persona que no era egoísta para nada y le gustaba ayudar a los demás.

Compañeros universitarios de Joseph piden justicia por su muerte realizando una vigía en la Universidad Nacional de Ingeniería. (Piko Tamashiro)

- Su condición como padres de Joseph no debe ser nada fácil…

NT: Lo extrañamos demasiado. Y la verdad es que no debió pasar, fue una muerte absurda que se pudo evitar respetando las reglas de tránsito. Manejando con cautela se pueden evitar muchos accidentes, como el lamentable que sufrió mi hijo.

- El accidente fue una tragedia para la familia. ¿Han encontrado algún consuelo en el sistema judicial?

FH: Francamente, no tanto. Aquí los jueces y los fiscales se demoran demasiado en tomar una decisión. Yo me siento un poco decepcionado de la justicia porque en un comienzo, cuando le dieron 4 meses de prisión preventiva en vez de 6, allí nomás me di cuenta de que la justicia no estaba a favor de nosotros. El accidente fue el 11 de octubre y poco antes de navidad la sueltan. Ellos pasaron felices la navidad, ¿y nosotros?

- ¿Qué sintieron ustedes al ver que ella salía de la cárcel?

FH: Sentimos demasiada indignación. Toda la familia y la gente que nos apoya. Sentimos mucha decepción con la justicia. ¿Cómo una persona que ha matado a dos jóvenes prometedores pudo salir así por así? En realidad, me puedo dar cuenta que aquí pesa mucho más el poder económico y las influencias.

- ¿En algún momento creyeron que ella evadiría la justicia?

FH: Gagliuffi vive por San Borja. Yo tengo amistades ahí, y una de esas amistades coincidió con una amistad suya. Me dijo que prácticamente ya estaba preparando su fuga. Que en cualquier momento se iba a ir. Y yo en una de las audiencias le dije a la jueza, y la jueza me respondió “bueno, ustedes deberán averiguarse pues”. No se quiso investigar. El poder judicial ha emitido la captura nacional solamente. Pero cuando yo advertí que ella pudo haberse fugado del país, debieron emitir una orden internacional. Una búsqueda con la Interpol. En el Perú no la van a encontrar.

- Ella en diferentes ocasiones mencionó que acataría el proceso judicial…

NT: Desde el principio empezó a mentir y empezó a evadir. Primero alteró en la comisaría el tamaño del vehículo, alteraron todo. En los escritos salía que el carro tenía nueve metros, ¿qué carro tiene metros de largo y tres de altura?

- ¿Cómo ve el futuro del proceso?

FH: Si no se exige que haya una búsqueda internacional, la señorita va a pasarla libre en cualquier lugar que esté. Esa es una de las cosas que nos indigna. Yo personalmente no siento confianza con este poder judicial. Pedimos una búsqueda internacional contra Melissa Gonzáles Gagliuffi. Ahí yo estaré más tranquilo sabiendo que en cualquier momento la van a capturar. Porque en migraciones no está que ella haya salido del país, pero del Perú se puede fugar de la frontera. Eso es fácil, mucha gente lo hace. Ella lo ha podido hacer también.