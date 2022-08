¿Realmente estamos siendo protegidos por nuestras autoridades de la delincuencia que azota las calles del país? Esta es una pregunta válida para todos los que vivimos en estado de alerta. Para tener una respuesta al menos cercana, la campaña #PasaEnLaCalle de El Comercio decidió corroborar en persona qué tan activa es la vigilancia preventiva en zonas donde más se reportan asaltos y robos a mano armada.

Para ello caminamos por zonas catalogadas como “picantes” en varios distritos, no únicamente basados en lo que las personas dicen, sino también por la data oficial: ae trata de Data-Crim, una herramienta digital gratuita alimentada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la policía. Esta cuenta con un mapa de calor que señala las calles donde hubo robos: las zonas rojas indican los lugares con mayor actividad delictiva; las verdes son las de menor presencia de delincuencia.

Una de las vías visitadas fue la avenida México, en La Victoria, zona donde el comercio ambulatorio y automotriz se ha adueñado de las veredas. En el mapa de calor, esta avenida muestra una gran reincidencia de delitos como hurto agravado y robo a mano armada. Los cruces con Aviación, jirón Huánuco, jirón 3 de Febrero y avenida San Pablo son los que cuentan con un mayor reporte de delitos.

Los días 26 y 27 de julio, durante dos horas por día, permanecimos a la espera en esa avenida. El primer día no se visualizó el paso de ninguna unidad de la PNP (solo pasó una camioneta de la municipalidad), pese a que ellos tienen acceso en tiempo real a la plataforma Data-Crim y se conoce el nivel de inseguridad. El segundo día se vio a un patrullero pasando en ese lapso de tiempo. Según revisó este equipo, al día de hoy se han reportado un total de 525 delitos, entre los que destacan hurto y robo, entre enero 2021 y enero 2022.

Otro punto de la ciudad visitado fue el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Tomás Valle en el distrito de San Martín de Porres, el cual tiene una de las estaciones del Metropolitano en medio y el centro comercial Plaza Norte muy cerca. En esas dos horas solo se observó un patrullero de la comisaría de Independencia.

Los residentes de la zona y comerciantes señalan que el horario en que su vecindario se vuelve tierra de nadie es entre las 8 y 11 p. m., lo cual se ve reflejado en el mapa de calor de Data-Crim. Al día de hoy, únicamente ese cruce registra 89 delitos reportados por las víctimas a la PNP, destacando el hurto agravado.

Este equipo se dirigió al distrito de El Agustino, donde la avenida Riva Agüero, según señalan los mismos vecinos, ha sido desde siempre escenario de la inseguridad ciudadana. Entre la cuadra 1 y 10, la base del INEI Data-Crim muestra una gran cantidad de círculos de calor rojos, los cuales dan un total de 308 delitos reportados entre 2021 y hoy, entre los que destacan robo y hurto agravado. Durante las 4 horas en que este equipo pudo estar en la zona, se visualizó dos 2 unidades de la Policía Nacional.

Finalmente, otro punto fue también el puente Primavera en el distrito de Surco, donde una gran cantidad de transeúntes esperan el transporte público para dirigirse a sus respectivos destinos.

En la zona, que cabe mencionar cuenta muy cerca con una central de cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Santiago de Surco, se han registrado al día de hoy 44 delitos en el mismo punto, destacando el hurto. Durante las casi 2 horas de reportería que realizó el equipo de #PasaEnLaCalle no se vio el paso de la Policía Nacional en ninguna oportunidad, sino solo serenazgo.

FALTA DE PREVENCIÓN

Según sostiene el Coronel PNP en retiro Carlos Remy, si bien las autoridades tienen accesos a diversas plataformas y a un “mapa del delito”, muchas veces no se articulan los servicios policiales, ya que los escuadrones de emergencia, señala, deberían estar en los lugares de mayor incidencia criminal con la finalidad de que puedan tener una respuesta inmediata y a un mayor nivel que la de los delincuentes. “Desgraciadamente hay niveles de patrullaje que no son respetados. Hay una falta de vigilancia preventiva por parte de la PNP, para lo cual tienen que articular una serie de estrategias y designar en función de la peligrosidad cierta cantidad de efectivos que sean necesarios”, menciona Remy.

Añade también que debe haber una mayor decisión por parte de la PNP y de la población para conocer a mayor detalle cuáles son las vías alternas para denunciar los delitos. “La población no tiene conocimiento de dónde llamar, por lo que deben comunicar mejor los números y que también haya mejor capacidad de respuesta. Volver a retomar la confianza en la PNP va a ser imposible si no se tiene una buena central y no contestan. Solo sucederá cuando al llamado de una emergencia, lleguen a tiempo”, concluye Carlos Remy.

Al respecto, Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, coincide en que debe haber una mejor articulación entre los sistemas de seguridad ciudadana, atribuido según señala a falta de voluntad política. “Si no se está poniendo en práctica la estrategia básica del control de la criminalidad a través del control territorial, es porque la Policía no lo quiere hacer. El serenazgo tiene un rol complementario y solamente se desempeña en el ámbito preventivo, pues no porta armas ni puede hacer persecución policial. El rol de persecución e investigación le corresponde a la Policía”, asegura Valdés.

Asimismo menciona que en el patrullaje integrado hay un policía dentro de la unidad del serenazgo para actuar en casos de flagrancia, ya que de lo contrario no podrán actuar. Tras el trabajo de campo realizado, se puede concluir que a pesar de que existe data de delitos actualizada diariamente y además monitoreada en tiempo real, la PNP no está usando esa información de manera eficiente, sino solo eventualmente srenazgo porquel aPNP no pasa nunca por ahi