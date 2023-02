El 22 de diciembre Flavio Gómez acudió a la comisaría de Pueblo Libre a realizar unas diligencias con su madre. Estando ahí comenzó a sentirse mal. Estaba sufriendo un ataque de ansiedad. Al no pasarle el malestar, se quedó ahí dos horas y media y el personal de la comisaría le pidieron resguardar sus cosas.

Flavio perdió 1.864 soles de su cuenta de débito y 2.239 soles de su cuenta de crédito. Sospecha que alguien de la comisaría de Pueblo Libre estaría involucrado debido a que el personal resguardó su tarjeta mientras él se encontraba en sus instalaciones. (Foto: Anthony Nino).

Ya que el malestar no pasaba, Flavio y su madre decidieron ir al hospital. Fue trasladado en ambulancia y mientras se gestionaba este trámite, su madre pidió de vuelta las pertenencias de Flavio, donde estaba su billetera.

Recién el 2 de enero del 2023, Flavio fue dado de alta. Es ahí donde se da cuenta de la existencia de cobros indebidos en su tarjeta American Express de Interbank. “Noté movimientos sospechosos a través de mi banca móvil, en las fechas en las que yo estaba hospitalizado”, dijo.

Los cobros empezaron el 23 de diciembre, un día después del episodio de la comisaría, y culminaron el 2 de enero, indicó. Sufrió el robo de 1.864 soles de su cuenta de débito y 2.239 soles de su cuenta de crédito, ambas cuentas se encontraban en la misma tarjeta.

Los movimientos

En los pagos figuran: 20.90 soles en revisar su historial crediticio de Sentinel, 1.169 soles en servicios de Entel, 672 soles en videojuegos, entre otros. “Lo primero que hice fue ir al banco a cancelar mi tarjeta”, añadió Flavio.

Al darse cuenta de esto, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia. Flavio comentó que cuando los oficiales tomaron su declaración, omitieron la parte donde ellos se quedan con la billetera más de dos horas ese 22 de diciembre.

Asimismo, fue a cada uno de los locales o comercios donde se hizo un consumo fraudulento de su tarjeta; pero estos no le brindaron mayores detalles. “Cuando estuve en la sede de Plaza San Miguel de Entel les dije que tenía un movimiento no reconocido y si me podrían dar la información de la persona que pagó por sus servicios, pero me respondieron que no porque soy un tercero”, mencionó.

Lo que Flavio sospecha es que alguien facilitó el código de seguridad de su tarjeta y así han podido usarla.

Contenido de la denuncia que Flavio hizo en la comisaría de Pueblo Libre. Resalta que no digitaron la parte donde mencionó que el personal tuvo sus pertenencias.

Al no tener respuesta, llevó el caso al Indecopi, este falló a su favor. Sin embargo, él no busca únicamente la devolución de su dinero, sino también la identidad de la persona que realizó esos movimientos para hacer una denuncia penal.

Recomendaciones de especialistas

Erick Iriarte, abogado especializado en nuevas tecnologías, sostuvo que la policía solo tiene la potestad de quedarse con las pertenencias de una persona si esta se encuentra detenida - Flavio no lo estaba -.

Señaló que se debe hacer una denuncia lo más pronto posible. Esto es debido a que cualquier transacción con posterioridad a la fecha en la que se declaró el robo, no será válida para cobrarse. También recomendó bloquear el acceso a las bancas electrónicas del celular.

El abogado penalista Ronny Santillán resaltó que todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ello, hay que corroborar si esa sustracción ocurrió en la comisaría. “Tiene que haber una investigación que involucre la grabación de las cámaras dentro del local, la identidad de los policías que se encontraban en ese momento y saber quién estuvo a cargo de las pertenencias”, añadió.

Sostuvo que se puede acudir a la fiscalía. De esta manera, los detalles sobre el robo y los movimientos bancarios no reconocidos serán indicios suficientes para abrir una investigación. “Si se reclama a nivel fiscal, también se puede solicitar a Entel y a las demás tiendas que brinden acceso a sus cámaras con la intención de identificar al ladrón”, agregó.

Aconseja obtener asistencia legal para redactar la denuncia con la mayor cantidad de detalles.

Flavio espera tener el nombre de la persona que realizó esos movimientos indebidos para hacer una denuncia penal. / ANTHONY NINO

Los descargos

Este Diario acudió a las instalaciones de la comisaría para escuchar su versión. “El joven había tomado muchas pastillas, fue su mamá quien se llevó sus tarjetas”, dijo el efectivo. Sostuvo que Flavio ha comprometido a todo el personal policial diciendo que le han robado, lo cual aseguró no sería verdad.

El comisario precisó que la custodia de su billetera se realizó por solicitud de la madre. “No podemos afirmar que nuestro equipo haya realizado esas compras”, agregó. Está dispuesto a someterse a las investigaciones pertinentes.

Por su parte, el equipo de Entel señaló que Flavio será notificado vía correo electrónico de toda la información solicitada.