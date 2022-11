La asociación civil Ángeles Peludos junto con un grupo de vecinos denunció un caso de maltrato y crueldad animal en el distrito de Pueblo Libre. Se trata de al menos dos perros que permanecen en el techo de una vivienda de la cuadra 1 de Paseo Libertad, desnutridos y en muy mal estado.

Susana Flores Ojeda, representante de Ángeles Peludos, ya presentó una denuncia por el presunto delito de abandono y actos de crueldad en agravio de animales domésticos en contra de Juana Pachao Guevara (79), dueña del inmueble, en la comisaría de Pueblo Libre. Asimismo, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena, San Miguel y Pueblo Libre viene siguiendo el caso.

Sin embargo, Susana pide a las autoridades actuar rápido y no esperar que se repita lo que pasó con Hope, el perrito que en setiembre pasado fue encontrado en estado crítico en el depósito de una vivienda de Lince. En ese momento, tenía problemas renales, hepáticos y las patas rotas. Pese a ser rescatado, murió a los pocos días.

Denuncian que perros permanecen sin comer en techo de vivienda y piden su pronto rescate. Canes lucen desnutridos y en muy mal estado.

“Son al menos dos perros de color blanco. Son mantenidos en un estado deplorable, se les ve desnutridos y en estado de inanición. Se aprecia que tienen la piel pegada a los huesos, Se les nota sus costillas. Junto con otros vecinos les arrojamos pan desde nuestras ventanas”, contó Susana.

Asimismo, indicó que Pachao Guevara lleva sistemáticamente perros a su vivienda y les brinda un maltrato extremo. Luego de un tiempo, señala, los animales desaparecen, no se les vuelve a ver, por lo que presume que podrían ser objeto de algo aún peor.

“Se solicita a la fiscal pedir una medida cautelar al juez penal de turno para rescatar a las mascotas que se hallen en el inmueble y sean puestos al cuidado y protección de un refugio de animales”, se lee en la denuncia de parte ante la fiscalía.

Susana detalló que junto con algunos vecinos logró recolectar pruebas de lo que vienen pasando los canes. Estas han sido otorgadas a las autoridades para que sean analizadas como parte del proceso. Se trata de un disco con imágenes y videos de los perros en estado de inanición y desnutrición, siendo alimentado por vecinos.

Además, tanto Susana como tres vecinos de la zona han brindado su manifestación en la comisaría de Pueblo Libre el pasado 5 de noviembre.

Ayer se realizó una inspección en la vivienda de Juana Pachao dispuesta por el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena, San Miguel y Pueblo Libre a fin de comprobar la denuncia. La fiscal observó el techo donde permanecen los canes desde la ventana de un edificio contiguo, sin embargo, en ese momento las mascotas no se encontraban. Susana explicó que la denunciada los tiene a veces encerrados en el primer piso, encadenados y con los hocicos atados. “Cuando los sueltan ladran y lloran sin cesar. Ellos están siendo torturados”, comentó.

Vale decir que no es la primera vez que la señora Juana incurriría en el delito de abandono y maltrato animal. Ángeles Peludos la denunció en el 2018 y el Poder Judicial emitió un sentencia en su contra. Se le impuso un año de pena privativa de libertad, la cual se suspendió y en su lugar se le dicatminó ciertas reglas de conducta: como no variar de domicilio sin previo aviso, no cometer un nuevo delito doloso y abstenerse a cometer el mismo acto de maltrato animal.

El delito de maltrato animal está tipificado en el Art 206-A del Código Penal: “El que comete actos de crueldad contra animales doméstico o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, con 100 a 180 días multa e inhabilitación”. Si el animal llega a morir la pena no es menos de 3 ni mayor de 5.

“La denunciamos en el 2018 por maltrato animal pero la sentencia fue una vergüenza. Imaginamos que la condonaron por su edad, pero los animales no tienen la culpa. Ella vive encerrada y nunca abre la puerta, solo queremos que nos de a los animales y la inhabiliten de por vida para no tenerlos nunca más”, dijo Susana.

En tanto, contó que a pesar de esa sentencia la señora Juana nunca ha parado de tener y maltratar a más animales, pues le llevan cachorros y los mantiene famélicos hasta cuando son grandes. “Todo esto sigue pasando a ojos de todos los vecinos y sin poder hace nada. Hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que resuelvan pronto y rescaten a los perros. Ellos están sufriendo y necesitan ayuda para escapar de ese infierno. No dejemos que sigan muriendo más animales”, expresó.