El último miércoles por la noche, los vecinos de la cuadra cuatro de la calle Teniente José Romanet, en San Isidro, se sorprendieron ante un extraño hecho: un pelícano cayó frente a una vivienda, donde murió producto de la gripe aviar.

Este caso, reportado en redes sociales, no es el único. En Surquillo, un pelícano cayó en el patio del domicilio de una familia, mientras que se reportó a otro ejemplar deambulando por las calles de San Juan de Miraflores. Además, una familia en Miraflores reportó que un pelícano había ingresado a su hogar.

El Comercio conversó con tres especialistas para responder cómo los ciudadanos podrían actuar frente a estas apariciones de aves dentro o cerca del hogar.

Ey @Senasa_Peru un pelícano cayó en el patio de una casa ubicada en surquillo y no responden a la familia afectada @exitosape pic.twitter.com/St3BkVhobg — Jesús Verde (@jesusverdeL) December 1, 2022

Recomendaciones

En el caso de observar esta clase de situaciones, uno debe comunicarse inmediatamente con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) al teléfono 946-922469.

Francesca Goytizolo y su familia reportaron un pelícano que ingresó a su casa este jueves a medio día. Se comunicaron con Senasa pero les dijeron que no podían actuar sin la presencia de la municipalidad de Miraflores. (Foto: Renzo Salazar / @photo.gec)

Sergio Recuenco, médico epidemiólogo, recomienda aislar el área donde se encuentra el ave y notificar al Senasa. Este equipo es el encargado de proteger al país contra las plagas y enfermedades agrícolas.

Asimismo, indica que la persona no debe ingresar a ese lugar ni tocar al animal para darle auxilio o alimento. No debe haber ningún tipo de manipulación. “No es necesario evacuar toda la casa. Después de que han removido al animal, pueden hacer la limpieza respectiva del sitio”, resalta Recuenco.

No aconseja acercarse al animal para removerlo. “Ninguna persona debe intentar manipular al ave si no está debidamente capacitada y no cuenta con la indumentaria necesaria”, sostiene.

Advierte también que sí es posible que un humano pueda contraer influenza aviar. “Eso va ocurrir si hay una cercanía con el animal, lo que hay que evitar (…) Los casos que se han reportado son raros, pero sí han existido”, señala.

Se considera “altamente patógeno” al virus de la gripe aviar que causa una enfermedad grave y una alta tasa de mortalidad en las aves infectadas y se propaga rápidamente entre estas especies.

Por su parte, el médico epidemiólogo Antonio Quispe recomienda a la ciudadanía a que esperen a las autoridades sanitarias en caso se topen con un ave moribunda. “Tienen que alejarse de ese lugar debido a que, si entran en contacto con un ave viva y enferma, corren el riesgo de contagiarse”.

Reconoce que el número de contagios de aves por gripe aviar ha ido en aumento. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), más de 13.869 aves marinas silvestres habrían muerto debido a la influenza aviar. De este número, 10.257 fueron pelícanos. Esta especie es la más afectada.

Quispe sugiere no respirar las excreciones de las aves; es decir, las sustancias que su organismo expulsa, esto es debido a que así es más probable que el virus entre al cuerpo. “La influencia aviar es un virus que ataca a las aves, pero la forma en la que un humano corre el riesgo de contagiarse es respirando y entrando en contacto con la excreción de sustancias, llevándoselas a la boca o nariz”, sostiene.

El médico veterinario Pancho Cavero también recomienda contactar al Senasa. “Son los responsables de que esta situación no siga diseminándose; por ello, están utilizando todos los protocolos de seguridad”, agregó.

Advierte que, por más que causen lastima, no hay que acercarse a ayudar a las aves. “Hay que mantenerse alejados y no tocarlas porque ahí es donde nacen las pandemias”, señaló. Cavero exhorta a la ciudadanía a no formar parte de organizaciones de rescate para estos casos y, en su lugar, dejar que las autoridades correspondientes sean quienes se hagan cargo de la situación.

Los expertos invitaron a la ciudadanía a seguir informándose sobre el tema. Resaltan la necesidad de un enfoque multidisciplinario donde los médicos veterinarios, epidemiólogos y biólogos puedan unir fuerzas y ayudar a combatir este virus.