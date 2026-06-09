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Tres miembros de mesa intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. (Foto: Josep Ángeles / @photo.gec)
Tres miembros de mesa intervenidos en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. (Foto: Josep Ángeles / @photo.gec)
Por Abby Ardiles

Las incidencias registradas durante la jornada electoral del 7 de junio continúan siendo materia de investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. Hasta la tarde del día siguiente, 11 personas, dos mujeres y nueve hombres, permanecían detenidas en la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en Pueblo Libre, por presuntamente haber atentado contra el derecho de sufragio en distintos puntos de la capital.

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