José Cayetano Chávez
José Cayetano Chávez

18 regiones tienen más autos PNP inoperativos que operativos: ¿Por qué el estado actual de la flota la coloca por detrás de la delincuencia?
En 9 de 26 regiones del país, la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene más vehículos inoperativos que operativos, de acuerdo con datos de la Dirección de Logística (Divlog-PNP) hasta el 31 de julio, procesados por el analista de datos Juan Carbajal. Estas son Áncash, Cajamarca, Ica, Madre de Dios, Pasco, Callao, Lima Provincias, Tumbes y Ucayali.

