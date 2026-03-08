Ingresamos el número de DNI de cada uno de los aspirantes a Palacio de Gobierno en la sección de la web del SAT de consulta de papeletas colocadas. De esta forma, obtuvimos la lista de multas asociadas a su DNI y licencia de conducir.

El peor historial es el del candidato Charlie Carrasco Salazar del Partido Demócrata Unido Perú. Registra 15 papeletas colocadas, 14 de ellas por faltas graves —como estacionar en zonas prohibidas o conducir con un dispositivo móvil que impida tener ambas manos sobre el volante— y 1 muy grave por cruzar una intersección o girar cuando el semáforo estaba en luz roja (infracción M17 del Reglamento Nacional de Tránsito). Carrasco pagó un total de S/1.638,12 por las 15 multas. Adicionalmente, su licencia de conducir está vencida.

César Acuña, candidato de Alianza Para el Progreso (APP), recibió 13 papeletas. 9 de ellas fueron por faltas muy graves: 4 por exceder la velocidad en 10 km/h (infracción M20a) y 5 por superar el límite entre 10 y 30 km/h (infracción M20b). El exgobernador de La Libertad pagó S/15.970,80 por todas las multas. Asimismo, su licencia figura como vencida y acumula 110 puntos .

Fuente: Portal de Consulta de Licencia de Conducir del MTC

Paul Jaimes Blanco registra 9 papeletas, 7 de ellas por infracciones graves, 1 muy grave por superar el límite de velocidad y 1 leve. El candidato del partido Progresemos desembolsó S/2.850,94 por todas ellas.

Por su parte, Ronald Atencio de la Alianza Electoral Venceremos recibió 7 multas, 2 de ellas muy graves por exceso de velocidad (faltas M20a y M20b). Atencio pagó S/2.326,57 por las 7.

Así también, Antonio Ortiz Villano registra 6 papeletas por faltas graves, 2 por manejar sin tener el certificado de SOAT o el certificado contra Accidentes de Tránsito. El candidato del partido Salvemos al Perú tuvo que pagar S/1.021,83 por todas ellas.

Los 20 aspirantes a la presidencia expuestos en este informe suman un total de 75 papeletas recibidas. 53 de ellas son graves, 17 muy graves y 5 leves.

Para Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, que más de la mitad de los candidatos presidenciales hayan recibido papeletas graves o muy graves representa la normalización en la sociedad peruana de que las personas actúen en contra de la seguridad vial.

“Refleja que no tienen la idoneidad para conducir un país. Si no saben obedecer una norma de tránsito, mucho menos van a poder tomar decisiones que conlleven que los problemas de seguridad vial se solucionen. Nos hace avizorar que la seguridad vial seguirá empeorando”, afirmó.

Brevetes suspendidos y vencidos

Por otro lado, Napoleón Becerra García del Partido de los Trabajadores y Emprendedores tiene la licencia suspendida por una sanción directa tras haber sido intervenido conduciendo en estado de ebriedad el 26 de noviembre del 2022. Becerra todavía no ha pagado dicha papeleta y adeuda S/3.391 .

Detalle de la papeleta colocada a Napoleón Becerra por conducir en estado de ebriedad.

Además, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Alex Gonzáles Castillo del Partido Demócrata Verde tienen el brevete vencido. Ambos también recibieron una papeleta grave.

“La suspensión de la licencia de conducir no es una medida antojadiza. Es producto del incumplimiento de las normas de tránsito de forma reiterativa o por haber puesto en peligro la seguridad pública, como es el caso de manejar en estado de ebriedad o haber causado un accidente con lesiones o muerte”, explicó Barreto. “Representa el más alto nivel de incumplimiento de las normas de tránsito por un conductor”, agregó el experto.

Los descargos de los candidatos

En respuesta a El Comercio, el partido APP respondió a El Comercio que César Acuña es propietario de una flota de más de 158 vehículos, que son utilizados en diversas actividades empresariales y logísticas. La organización política indicó que estas unidades son operadas exclusivamente por conductores contratados, por lo que las infracciones mencionadas corresponden al desempeño de dichos choferes . Como se mencionó previamente, el SAT registra 13 papeletas asociadas al DNI y la licencia de conducir del exgobernador de La Libertad.

“El candidato César Acuña Peralta no conduce vehículos motorizados personalmente desde hace varios años, delegando dicha tarea a personal especializado por razones de seguridad y agenda. Por lo tanto, la acumulación de puntos en su licencia es una consecuencia administrativa de la titularidad de los vehículos y no refleja su conducta personal al volante”, sostiene APP.

“La organización ha tomado medidas correctivas internas, reforzando las capacitaciones y advertencias a los conductores para garantizar el respeto estricto a las normas de tránsito y evitar reincidencias”, agregó.

Al respecto, Barreto recordó que, conforme al Reglamento Nacional de Tránsito, una infracción se coloca a nombre del titular del vehículo si el conductor no se identifica. Posteriormente, el propietario puede presentar un descargo ante las autoridades para identificar quién realizó la conducta infractora y que la sanción pese sobre él.

“Si el candidato Acuña no cometió las infracciones, tuvo la oportunidad de que las multas no sean vinculadas a él, sino a sus conductores. Pero al no haberlo hecho, se presume su responsabilidad”, declaró el experto.

En tanto, de las 9 infracciones asociadas al DNI y brevete de Paul Jaimes, 3 fueron cometidas en un vehículo a nombre de Dick George Jaimes Blanco, su hermano, y 2 en un auto propiedad de su esposa, Leslie Gisselle Seminario Gamboa. No obstante, el candidato sostiene que estas 5 faltas no fueron cometidas por él, sino por sus allegados. Barreto opina que el descargo de Jaimes no es un argumento sólido.

El Comercio también solicitó el descargo de Carrasco, Atencio y Ortiz. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo una respuesta.