El 83,6% de los peruanos aún se sienten inseguros

Las estadísticas confirman lo que los peruanos sienten cada día en las calles. El 83,6% dice sentirse inseguro, y la mayor parte cree que puede ser víctima de un robo con violencia en los próximos 12 meses, según reveló la Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presentada ayer.

Si bien esta cifra es menor a la registrada en el 2016 (89,5%), sigue siendo un número que se ha mantenido alto durante los últimos años. “La percepción de inseguridad sigue avanzando en el país”, dijo Aníbal Sánchez, subjefe del INEI.

Además de percepciones, la encuesta del INEI también alertó que el 26,1% de peruanos dicen que han sido víctimas de algún delito durante el 2017. El año pasado, la tasa de victimización fue de 28,8. Para Sánchez, uno de los datos más preocupantes es que en regiones del centro y el sur, como Huancavelica y Junín, la tasa no baje del 30% de víctimas. Además, la mayoría de estas fueron mujeres.

Para Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno, es importante que las cifras no muestren una tendencia al alza en la criminalidad, sino que al menos se mantengan o reduzcan ligeramente, como lo muestra este reporte del INEI.

No obstante, según el analista político y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, las cifras elaboradas por el INEI distan mucho de mediciones internacionales, donde la tasa de victimización es mayor en ocho puntos porcentuales.

“Cifras independientes no gubernamentales, como el Barómetro de las Américas, muestran que la victimización en el Perú ha venido creciendo, y para el 2017 es de 34%. Para el INEI, desde el 2011 vienen decreciendo las cifras de inseguridad, cosa que no se condice con lo que se ve todos los días”, dijo.

—En rojo—

La tasa de victimización podría ser aún mayor, ya que el 87,3% del total de delitos ocurridos el último año no fue denunciado. Según el estudio, la mayoría de los afectados no denunciaron porque opinan que “no pasa nada cuando denuncian”. Peor aún, el 42,5% de quienes sí se atrevieron a poner una denuncia aseguran que las autoridades no hicieron lo suficiente.



Durante la presentación, la viceministra de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Nataly Ponce, reconoció que existe una insuficiente calidad de atención en las comisarías; por ello, aseguró que se están implementando nuevas medidas, como la capacitación de policías y la creación de nuevas centrales de denuncia. “Es un problema que viene de antes, pero que ya estamos atendiendo”, afirmó.

