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Resumen

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Este Día de la Madre, quizás el verdadero desafío para las marcas no sea vender más, sino emocionar mejor.
Este Día de la Madre, quizás el verdadero desafío para las marcas no sea vender más, sino emocionar mejor.
Por Carol Núñez Vélez

En cada Día de la Madre vemos escaparates llenos de flores, electrodomésticos, perfumes y promociones. Pero detrás de cada campaña exitosa hay algo mucho más poderoso que un simple producto: una emoción. Porque hoy no se vende solo lo tangible; se vende la experiencia, el concepto y la sensación que ese regalo provoca. Las marcas más inteligentes han entendido que no basta con ofrecer “algo para mamá”, sino que deben contar una historia en la que ella se vea reflejada, valorada y reconocida.