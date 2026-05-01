En cada Día de la Madre vemos escaparates llenos de flores, electrodomésticos, perfumes y promociones. Pero detrás de cada campaña exitosa hay algo mucho más poderoso que un simple producto: una emoción. Porque hoy no se vende solo lo tangible; se vende la experiencia, el concepto y la sensación que ese regalo provoca. Las marcas más inteligentes han entendido que no basta con ofrecer “algo para mamá”, sino que deben contar una historia en la que ella se vea reflejada, valorada y reconocida.

La madre sigue siendo, en muchos hogares, el centro de todo. Es refugio, sostén, guía emocional y, muchas veces, el corazón invisible que mantiene en pie la rutina diaria. Por eso conectar con ella desde el marketing exige sensibilidad. No se trata únicamente de venderle una cartera, un viaje o un desayuno; se trata de venderle una pausa, un “te veo”, un “gracias”, un “esto también es para ti”. La experiencia se convierte entonces en un puente emocional entre la marca y una mujer que, históricamente, ha sido la gran dadora de experiencias para otros.

Y es justamente ahí donde el marketing de experiencias cobra fuerza. Hoy las campañas más efectivas no son las que muestran el producto en primer plano, sino las que despiertan nostalgia, identidad o reconciliación. La música también tiene ese poder de conectar con emociones profundas y despertar recuerdos. Hay canciones que logran tocar fibras íntimas porque hablan de heridas, nostalgias, sueños pendientes o reconciliaciones personales. A la niña que fui, de Kany García, va en esa línea: invita a mirar hacia atrás, abrazar heridas, recordar sueños y reconocer a la mujer que una vez fue niña. Versos como “y entonces se disfraza con el traje de fuerte que solo se quita al llegar a casa” retratan con sensibilidad esa fortaleza silenciosa que muchas mujeres, y especialmente muchas madres, llevan cada día. Quizá por eso tantas pueden verse reflejadas en esa pausa, en esa versión de sí mismas que fue quedando en silencio mientras ponían a otros en el centro. Ese tipo de mensaje conecta porque humaniza, acompaña y emociona.

Las marcas que logran entender esto dejan de vender objetos y empiezan a construir momentos. Una joya deja de ser joya cuando se convierte en herencia. Un perfume deja de ser fragancia cuando se vuelve memoria. Un almuerzo deja de ser comida cuando se transforma en tiempo compartido. En tiempos donde todo parece inmediato y efímero, regalar experiencia es regalar permanencia.

Este Día de la Madre, quizás el verdadero desafío para las marcas no sea vender más, sino emocionar mejor. Porque mamá no siempre recordará cuánto costó el regalo, pero sí recordará cómo la hicieron sentir. Y en marketing, como en la vida, lo que se siente, permanece.

Carol Núñez Vélez

Comunicadora y psicóloga