El abogado del exgobernador regional de La Libertad César Acuña Peralta, Daniel Cerna Bazán, indicó este jueves que su patrocinado “ya ha declarado ante la fiscalía” respecto a la investigación que se le ha abierto por los presuntos delitos de falsificación de documentos y fraude procesal en agravio de la Universidad Señor de Sipán (USS) y el Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo.

“Ya mi patrocinado ha dado sus declaraciones. Ha concurrido normalmente a la única citación que [la fiscalía] le ha hecho. No podría precisar la fecha, quizás hace dos o tres meses. Comprenda que como abogado defensor no puedo dar a conocer cuál será la estrategia de defensa; no puedo decirle más”, manifestó Cerna Bazán a El Comercio.

Horas antes, este Diario volvió a buscar las declaraciones de la exesposa y propietaria de la USS, la excongresista Rosa Núñez Campos, pero no hubo respuesta. Por su parte, el gerente de dicho centro de estudios, Alberto Jiménez, sostuvo que recién se ha enterado del caso y que “la universidad aún no ha emitido un comunicado”.

Según la denuncia, la USS habría transferido cuatro terrenos a la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, a cambio de una deuda de S/ 33 millones. Sin embargo, meses después, Núñez Campos habría descubierto que la deuda era falsa. El caso está en manos de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.