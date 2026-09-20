Jorge Petrozzi, el abogado de la familia del adolescente de cuarto de secundaria que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual en un bus del Liceo Naval Almirante Guise anunció que sus patrocinados tomarán acciones legales para identificar y denunciar a los adultos que se encontraban en la unidad durante los hechos.

“Nosotros tenemos, primeramente, que comenzar por la identificación de esos adultos, porque lamentablemente, hasta ahora, ni el Liceo Naval ni ninguna autoridad ha tomado alguna acción proactiva en el sentido de denunciar a esos adultos”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

El abogado señaló que, si las autoridades correspondientes no actúan, la familia del adolescente procederá por su cuenta para identificarlos y presentar las denuncias respectivas.

“Esos adultos del bus van a ser identificados y, por supuesto, se les va a denunciar también” , afirmó.

Cuestiona actuación del colegio

El abogado también sostuvo que, hasta el momento, ningún representante del Liceo Naval se habría comunicado directamente con el adolescente para expresarle su respaldo tras lo ocurrido.

Según Petrozzi, la única reunión que tuvo la institución con la familia fue de carácter administrativo y no estuvo orientada, según su versión, a brindar apoyo al menor.

“Eso es lo único que ha hecho el colegio, nada más”, afirmó.

Finalmente, el abogado sostuvo que el adolescente habría sido víctima de situaciones de bullying y acoso con anterioridad y que, según su versión, las autoridades del colegio tenían conocimiento de estos antecedentes.

“Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía”, señaló Petrozzi, quien atribuyó una eventual responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes estuvieron a cargo de la institución.

Seis alumnos del Liceo Naval permanecen internados de manera preventiva durante cuatro meses mientras continúan las investigaciones por la presunta agresión sexual denunciada por el estudiante.