El abogado también sostuvo que, hasta el momento, ningún representante del Liceo Naval se habría comunicado directamente con el adolescente para expresarle su respaldo tras lo ocurrido. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
El abogado también sostuvo que, hasta el momento, ningún representante del Liceo Naval se habría comunicado directamente con el adolescente para expresarle su respaldo tras lo ocurrido. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
Por Redacción EC

Jorge Petrozzi, el abogado de la familia del adolescente de cuarto de secundaria que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual en un bus del Liceo Naval Almirante Guise anunció que sus patrocinados tomarán acciones legales para identificar y denunciar a los adultos que se encontraban en la unidad durante los hechos.

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