Cuatro turistas (tres hombres y una mujer) murieron tras el despiste y volcadura de un vehículo turístico en el km 134 de la red vial Cusco - Quillabamba, en el sector de Abra Málaga, del distrito de Huayopata (La Convención). Al cierre de esta edición se sabe que tres de ellos provenían de Colombia, y el otro es peruano.

El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando el vehículo de placa X1M-953 perteneciente a la empresa turística Machupicchu Top Travel EIRL, conducido por Sherwin Zevallos Montesinos, cayó a un barranco de unos 100 metros de altura.

El vehículo llevaba a 20 pasajeros cuando se precipitó. Ellos viajaban de Quillabamba hacia Cusco por la ruta alterna de Santa Teresa, después de haber visitado Machu Picchu. Según las primeras investigaciones, el mal clima fue una de las causas del accidente.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sámchez, informó que entre los 16 heridos hay franceses, holandeses, griegos, canadienses, israelíes, argentinos y peruanos, incluyendo al chofer y a un guía de turismo. “Estará un avión Spartan militar del Ministerio de Defensa con todas las maquinarias necesarias y un equipo de médicos para un eventual traslado hacia Lima”, dijo el funcionario.

El vehículo de placa X1M-953 perteneciente a la empresa turística Machupicchu Top Travel EIRL, era conducido por Sherwin Zevallos Montesinos.

Registro de multas

El gerente regional de Turismo de Cusco, Rolando Mendoza Escalante, aseguró que la empresa a la que pertenece el vehículo está registrada en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos y la Asociación de Operadores del Acceso Amazónico de Machu Picchu.

“Es una empresa formalmente constituida. La zona de Abra Málaga es complicada para el tránsito por la neblina y entendemos que ha sido más que nada un factor climático. La información que tenemos es que se hizo un mantenimiento a la vía y que quizás han faltado la señalética”, dijo Mendoza.

Pero el vehículo no estaba exento de multas de tránsito. Según el récord de infracciones de la dirección de Informática de la Municipalidad Provincial de Cusco, la unidad registra 8 multas sin pagar desde el 2011 hasta el 2020. El vehículo mantiene deudas por S/ 2.248 soles en total, por faltas como no presentar licencia de conducir o tarjeta de propiedad (G58), estacionarse en zonas prohibidas (G40), no respetar las señales de tránsito (G57), utilizar señales audibles o visibles iguales o similares a las que utilizan los vehículos de emergencia o vehículos oficiales (G63), circular sin placas legibles u ocultándolas (G60) y no llevar cinturón (G28), entre otras. Todas estas se encuentran tipificadas como faltas graves al Reglamento Nacional de Tránsito.