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Resumen

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Una avioneta turística se estrelló este sábado 1 de agosto en la provincia de Nasca (Ica) cuando realizaba un vuelo de observación sobre las Líneas de Nasca. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco con 13 personas a bordo: 11 pasajeros y dos tripulantes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

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