Una avioneta turística se estrelló este sábado 1 de agosto en la provincia de Nasca (Ica) cuando realizaba un vuelo de observación sobre las Líneas de Nasca. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco con 13 personas a bordo: 11 pasajeros y dos tripulantes. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:55 p. m. en un predio agrícola del sector Pueblo Viejo. Tras la emergencia, efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personal de rescate se desplazaron hasta la zona para atender el siniestro, recuperar los cuerpos y acordonar el área donde quedaron los restos de la aeronave.

Las primeras imágenes difundidas desde el lugar muestran la avioneta completamente destruida tras la caída, con partes de la estructura esparcidas en el terreno y restos que todavía permanecían humeantes mientras se realizaban las labores de rescate.

La avioneta transportaba turistas de Alemania, España e Italia.

La aeronave realizaba un tradicional sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos del país. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reveló que la unidad afectada pertenecía a la empresa Aerodiana.

De acuerdo con información preliminar recogida en la zona, la aeronave era una Cessna Caravan. En ella viajaban 11 pasajeros extranjeros y dos miembros de la tripulación: el piloto y el copiloto.

César Martínez Elías, integrante de la compañía de bomberos de Nasca, informó a medios locales que entre los pasajeros se encontraban dos turistas alemanes, dos españoles y siete italianos. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían confirmado oficialmente la identidad de las víctimas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) expresó sus condolencias a los familiares y señaló que brindará apoyo a las embajadas de los países de origen de los pasajeros fallecidos.

La Fiscalía y especialistas en aviación investigan el caso.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Nasca señaló que viene brindando apoyo en las labores de atención y respuesta. La comuna indicó que la aeronave sufrió una emergencia durante el vuelo.

Investigación en marcha

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) se trasladaron hasta Nasca para iniciar las diligencias técnicas. La investigación estará orientada a determinar qué circunstancias provocaron la caída de la aeronave y establecer las responsabilidades que correspondan.

William Acosta, inspector de la DGAC, informó que peritos procedentes de Lima llegarían a la zona para realizar las evaluaciones respectivas.

La CIAA inició la recolección de evidencias técnicas en el lugar del accidente, mientras que el Ministerio Público dispuso el traslado de los fallecidos a la morgue de Ica para continuar con las diligencias correspondientes.

Comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Además, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nasca (Segundo Despacho) informó que viene realizando diligencias en el sector Pueblo Viejo, donde ocurrió el accidente, como parte de las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Empresa en cuestión

El Comercio logró comunicarse con Aerodiana. A través de un comunicado, la empresa expresó “su más profundo pesar por el lamentable accidente ocurrido el día de hoy durante la operación de sobrevuelo turístico en la zona de las Líneas de Nasca”.

“En este momento de inmenso dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas. Acompañamos su dolor con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”, agregó.

Aerodiana señaló que viene colaborando con las autoridades competentes y poniendo a disposición toda la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.

La Municipalidad Provincial de Nasca señaló que viene brindando apoyo en las labores de atención y respuesta.

“A lo largo de nuestros 18 años de operación, hemos mantenido un compromiso permanente con la seguridad de nuestros pasajeros y tripulaciones. Por ello, este hecho nos afecta profundamente y reafirma nuestra disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades”, indicó.

“La empresa evaluará la programación de sus vuelos de acuerdo con las disposiciones de las autoridades. Agradecemos la comprensión de nuestros pasajeros, aliados y comunidad en este difícil momento”, concluyó.

Antecedentes

El accidente ocurrido en Nasca recuerda otros siniestros registrados durante sobrevuelos turísticos sobre las líneas.

En 2022, la caída de una avioneta dejó siete fallecidos, entre ellos dos ciudadanos chilenos y tres turistas holandeses. El accidente ocurrió mientras la aeronave realizaba un recorrido turístico sobre la zona arqueológica.

Antes, en octubre del 2010, una avioneta de la compañía AirNasca cayó luego de realizar un sobrevuelo por las Líneas de Nasca. En ese accidente murieron cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos.