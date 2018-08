Los acuerdos de los países de la Comunidad Andina por migración venezolana

Este miércoles, el Comité Andino de Autoridades Migratorias (CAAM) sostuvo una reunión en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), a fin de evaluar el flujo migratorio venezolano en la región y concertar acciones comunes para lograr que este sea más ordenado y seguro.

Vale precisar que en la reunión participaron autoridades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, solo las delegaciones de los tres últimos países emitieron un comunicado con los acuerdos de la cita, ya que se consideró que Bolivia no viene recibiendo gran cantidad de venezolanos hasta el momento.

Los Estados Miembros de la CAN ratificaron su compromiso de respeto de los derechos humanos de los migrantes, en este caso, de los ciudadanos venezolanos, en el marco de las convenciones internacionales, la normativa comunitaria y su normativa interna.

Asimismo, reafirmaron el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las normas migratorias que los rigen. También se comprometieron a fortalecer las campañas de sensibilización de la población local y nacional sobre el arribo de migrantes venezolanos.



Por otro lado, el CAAM precisó algunas acciones que vienen siendo evaluadas. Estas son:

►Fortalecer los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos de los Estados Miembros.

►Solicitar al Gobierno de Venezuela que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación y de viaje para los migrantes venezolanos.

►Estudiar y proponer mecanismos para el intercambio de información permanente entre autoridades de control migratorio, para lo cual se solicita el apoyo de la Secretaría de la CAN.

►Procurar acciones con el fin de lograr la adecuada validación de los documentos de identidad de los migrantes venezolanos.

►Continuar el intercambio de información sobre el reconocimiento de documentos de viaje para los migrantes en el espacio comunitario.

►Coordinar con la cooperación internacional, en particular con la OIM y ACNUR, para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en Estados no comunitarios.

►Fortalecer la coordinación de los Estados miembros para canalizar y aumentar la cooperación internacional a fin de atender eficazmente esta crisis migratoria, comprometiendo a las organizaciones internacionales (PNUD, OIM, OCHA, ACNUR, PMA, Cruz Roja y otros) a continuar brindando en la región andina en su conjunto.

►Mantener las reuniones del CAAM necesarias a fin de realizar el seguimiento respectivo a las acciones propuestas.

En la reunión participaron el director general de Comunidades Peruanas y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Enrique Bustamante, y representantes de Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú.

Estuvieron también el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Santiago Chávez, representantes de los Servicios Migratorios y Consulares, del Ministerio del Interior de Ecuador y de la Embajada de Ecuador en Perú. También se contó con la presencia del director general de Asuntos Consulares de Bolivia, Germán Guaygua, representantes del Servicio Nacional de Aeropuertos de ese país, y de Mónica Lanzetta, Embajadora de Colombia en Perú.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe