El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que corregirá y reorientará cualquier acción vinculada a la puesta en operación del aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco (AICC) que pueda generar posibles daños en el patrimonio.

Así lo anunció el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, luego de que El Comercio revelara el fin de semana los resultados del estudio de impacto patrimonial (EIP) realizado por encargo del sector sobre dos monumentos listados como Patrimonio Mundial: el Santuario Histórico de Machu Picchu y el Qhapaq Ñan.

En las evaluaciones, solicitadas al Estado Peruano por la Unesco en julio del 2019, se identificaron 60 impactos en el patrimonio debido al futuro terminal aéreo de Chinchero; de ese total, 39 fueron catalogados como negativos. Es decir, se reportó un 65% de afectación.

Además, la mayoría de impactos negativos establecidos en el EIP tendrían efectos “directos” y “permanentes”. Por ejemplo, en la llaqta de Machu Picchu se detectó que la llegada masiva de turistas que provocaría el AICC tendría como consecuencia un desgaste de la superficie lítica del sitio.

Desde el extranjero

El MTC había adelantado a este Diario que, en coordinación con el Ministerio de Cultura (Mincul), estaba elaborando los términos de referencia para la contratación de expertos internacionales que desarrollen un estudio definitivo, el cual sería finalmente enviado a la Unesco. No precisaron fechas.

En diálogo con el diario Gestión, Estremadoyro reiteró que el EIP ya divulgado será analizado por especialistas del extranjero a fin de que brinden recomendaciones para la mitigación de posibles daños al patrimonio.

“Hemos hecho el estudio con un consultor nacional y [...] del mismo Cusco, por el interés propio de cuidar su patrimonio. Entonces contratamos a un especialista que conozca la realidad local. Sin embargo, lo que nos han recomendado, desde el Ministerio de Cultura, es elevar un poco más el análisis y con alguien de afuera, que no sea alguien nacional, para que lo evalúe imparcialmente”, precisó el funcionario.

No obstante, según Estremadoyro, las recomendaciones de los expertos internacionales estarán orientadas a la etapa de operación del AICC, programada para octubre del 2024. “Porque lo que te dicen es: si [los aviones] pasan por Machu Picchu a una altura tal, puedes dañar. Ok, no pases por encima y cambia la ruta de vuelo, o sea, ese tipo de recomendaciones son las que nos van a dar como resultado de estos estudios”, dijo.

En las últimas semanas, El Comercio ha solicitado reiteradamente una entrevista con algún representante del MTC sobre el tema Chinchero, pero al cierre de la nota el sector solo respondió que no brindará declaraciones.