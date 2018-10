Hacia una agenda regional 

El presidente Martín Vizcarra encabezó ayer el primer Encuentro de Grandes Ciudades y Gobernantes Virtualmente Electos, cita que reunió en Lima a gobernadores regionales y alcaldes provinciales electos con representantes del Ejecutivo.



Durante la inauguración de la reunión, que durará hasta hoy, el mandatario explicó que el objetivo es “asumir un compromiso juntos para atender los problemas más importantes de sus jurisdicciones”, especialmente en aspectos como salud, educación, violencia contra la mujer, entre otros.



Vizcarra estuvo acompañado del primer ministro César Villanueva y otros miembros del Gabinete Ministerial, así como de nueve gobernadores regionales electos (otros 15 aún están por definirse en la segunda vuelta electoral a realizarse el 9 de diciembre) y cerca de 60 autoridades locales.



Milagros Campos, catedrática de Ciencias Políticas de la PUCP, consideró que la incorporación de estos mecanismos de diálogo “es muy positiva”. “Estas reuniones tienden a suplir la carencia institucional de partidos políticos”, explicó.







—Gira nacional—

También anunció que, del 8 de noviembre al 8 de diciembre próximo, “nosotros como Poder Ejecutivo vamos a ir a todas las regiones del país en un programa de un mes de trabajo”. La intención del viaje, dijo, es coordinar mejor las tareas conjuntas y las medidas para impulsar proyectos de inversión.



Para el analista político Jeffrey Radzinsky, la articulación con las autoridades electas es saludable, ya que es común que la inversión pública decaiga al inicio de cada gestión. “Podría decirse que el presidente quiere aprovechar el viaje para promocionar el referéndum del 9 de diciembre, pero no es muy probable. Esa votación no está reñida”, agregó.

Puntos de vista



Maciste Díaz. Gobernador electo de Huanvavelica: "Un tercio de los huancavelicanos han migrado por la falta de empleo. Crearemos un programa regional para contrarrestarlo"



Estamos entre las ocho regiones más pobres del país. Aún tenemos un problema grave de anemia, con un índice de 54,7%. Para reducirla se requiere un trabajo articulado con el Ejecutivo y los alcaldes distritales. En cuanto a los hospitales, tenemos siete y ninguno de ellos es moderno. Me comprometo a terminar los expedientes técnicos del hospital regional Zacarías Correa. El censo del 2017 demostró que una tercera parte de nuestra población ha migrado por la falta de empleo. Planteamos la creación de un programa regional de agricultura y riego para contrarrestarlo.

Jorge Muñoz: Alcalde electo de Lima Metropolitana: "Tenemos que buscar una movilidad sostenible. He encontrado cosas que no están ordenadas, como el Metropolitano".



Todos sabemos cuáles son los problemas que aquejan a Lima, pero fundamentalmente son tres: la seguridad ciudadana (para lo cual he encontrado apertura por parte del ministro del Interior), la movilidad (tenemos que buscar una que sea sostenible; hemos encontrado cosas que no están ordenadas, como el Metropolitano), y un gran pacto por la salud. Entramos al bicentenario, pero tenemos un reto más inmediato: los Panamericanos del 2019. Además, la recuperación de espacios públicos es esencial. En el Centro Histórico hay barrios olvidados y tenemos ideas para su restauración.



Emma Mejía. Alcaldesa electa de Ica: "Tengo una gran responsabilidad al ser la única mujer electa como alcaldesa provincial en esta cita: ser la voz de las mujeres"



Tengo una gran responsabilidad al ser la única mujer electa como alcaldesa provincial en esta cita: ser la voz de las mujeres y decirles que sí podemos representar al pueblo. Mi propósito es hacer una gestión pública orientada a mejorar la calidad de vida de los iqueños. Por ello, promoveré la creación de más servicios básicos (luz, agua y desagüe), además de fortalecer la seguridad ciudadana, la recolección de residuos sólidos, la circulación vial y el empoderamiento de la mujer. Me he propuesto reducir esas brechas y crear las condiciones para una Ica limpia, ordenada y segura.