La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) oficializó este jueves la denegatoria de licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP), debido a que no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de calidad (CBC) que establece la Ley Universitaria.

Tras la derogatoria, la casa de estudios tiene un plazo de máximo de dos años para cerrar. Asimismo, queda automáticamente impedida de iniciar procesos de admisión y matricular nuevos alumnos. En la actualidad, la UAP tiene 65.078 estudiantes matriculados y 80.946 graduados. Su sede central se encuentra en Lima, pero además cuenta con 17 filiales situadas en diferentes regiones del país.

El proceso de evaluación duró dos años y seis meses. Durante este retiró la oferta de 119 programas de estudio y desistió de seguir brindando el servicio educativo universitario en 72 locales.

En marzo de 2019, la Sunedu sancionó y multó a la universidad por brindar el servicio de educación universitaria en un local no autorizado ubicado en la provincia de Bolívar (Cajamarca).

- Incumplió la mayoría de los indicadores -

La Resolución del Consejo Directivo N°172-2019-Sunedu/CD, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, detalla que la UAP aprobó solo 11 de 44 indicadores evaluados de las CBC. Vale recordar, que el cumplimiento de estos debe constatarse en todos los locales y filiales de la universidad durante la evaluación realizada por la Sunedu.

Entre los principales incumplimientos encontrados durante el proceso de licenciamiento de la UAP, la Sunedu mencionó los siguientes:

► Infraestructura :

1. No evidenció contar con locales para brindar el servicio educativo en los términos de operatividad planificados por la propia universidad, debido a que al momento de la diligencia de actuación probatoria (cerca de cuatro meses después del plazo final propuesto por la universidad para el fin de su adecuación), el 93% de sus locales aún se encontraban en proceso de adecuación (27 de 29 locales).

Asimismo, el 67% de los locales en los que se declaran obras (18 de 27 locales) contaban con un avance por debajo del 80% en su ejecución.

2. La UAP no asegura una gestión adecuada para el almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos y líquidos peligrosos que se generan en los laboratorios y talleres.

El 79% de los locales declarados (23 de 29 locales) generan residuos sólidos y líquidos peligrosos, producto de sus actividades académicas. Durante la diligencia de actuación probatoria (DAP) se evidenció que el 48% (en 11 de 23 locales) no contaba con un centro de acopio final o provisional.

Un informe que ordenó la propia universidad señaló: “Se debe declarar en emergencia la infraestructura para el almacenamiento temporal de residuos sólidos de todas las sedes y filiales de la UAP”.

3. Sus instalaciones no cuentan con estándares mínimos de seguridad, como señalética, equipamiento, zonas seguras de evacuación, distribuciones de mobiliario, entre otras falencias. Con esto, la universidad incumple su propia normativa y pone en riesgo a la comunidad universitaria.

4. La Universidad Alas Peruanas no garantizó la disponibilidad del derecho de uso sobre el local de la filial Ica, al no contar con un contrato de alquiler con una duración mínima de cinco años y no presentar evidencia de su inscripción en los registros públicos. Debido a esto no puede garantizar la continuidad del servicio durante el tiempo que duren los programas académicos.

5. Además, la UAP no evidenció el cumplimiento de su Plan de Gestión Ambiental para el 2019.

6. No garantizó la prestación continua (durante todo el horario de clases) del servicio de salud en todos sus locales durante el semestre 2019-II. Asimismo, se constató que dos locales conducentes a grado académico no contaban con tópico.

7. La Universidad no demostró contar con ambientes para docentes plenamente operativos en todos sus locales declarados, debido a que el 95% de los ambientes declarados (54 de 57) aún se encontraban en proceso de adecuación.

8. No garantizó que el agua potable suministrada en todos sus locales sea apta para el consumo humano. Según Sunedu, se constató la presencia de coliformes fecales en la muestra de agua presentada para el local de la filial Andahuaylas.

Asimismo, la Sunedu constató la falta de mantenimiento de las cisternas de agua de algunos locales, al evidenciar la presencia de desperdicios (filiales Ica y San Martín), así como heces y animales (filial San Martín).

9. En la misma línea, con referencia al servicio de desagüe, la universidad declaró que en los locales de Pachacámac, Piura y Tumbes se cuenta una opción alternativa para este servicio, mediante el uso de pozos sépticos. Sin embargo, no presentó documentos técnicos que evidencien que esta opción alternativa funciona de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a su operatividad y mantenimiento.

► Escasa investigación:

10. La Sunedu concluyó que la universidad no cumple con sus propios procedimientos para la evaluación y selección de sus proyectos de investigación, por lo que no se asegura estándares mínimos de calidad para dichos proyectos.

11. La UAP destina S/ 1 253 165 en el 2019 para la implementación de Centros de Investigación, Producción y Transferencia Tecnológica, pero solo ha ejecutado el 5% de dicho presupuesto.

12. El órgano de investigación en las filiales no cuenta con los recursos económicos necesarios para la ejecución de sus actividades planificadas, lo cual impacta en su funcionamiento y la consecución de sus metas y objetivos.

13. La casa de estudios ejecuta únicamente alrededor del 20% de su presupuesto para investigación (2018-2019). Además, se identificó que un tercio de sus filiales ejecutan menos del 10% de dicho presupuesto.

14. En 12 de las 17 filiales de la universidad no se evidenció la culminación de algún proyecto de investigación. Más aún, durante todo el procedimiento de licenciamiento, las filiales de Huamanga y San Martín no evidenciaron la ejecución de ningún proyecto.

15. Solo el 1% de sus docentes realizan actividades de investigación. Así, se identificó que, en el último semestre, siete filiales no contaban con docentes vinculados a la investigación, lo que no garantiza el desarrollo de una cultura de investigación a nivel institucional.

16. La UAP aún registra docentes que no han obtenido el grado académico mínimo para ejercer la docencia universitaria y que tampoco han demostrado haber ejercido la docencia con anterioridad a la vigencia de la actual Ley Universitaria. Esta situación se constató en la sede central y en nueve filiales.

17. No aportó evidencias de contar con procesos claros para asegurar que la renovación docente se realice en base a criterios de calidad.

18. Su documento de planificación estratégica 2019-2024 carece de líneas de base y acciones estratégicas para cumplir sus objetivos, tanto para la sede como para sus filiales. Además, sus planes operativos para el año 2019 no incluyen actividades para el logro de todos los objetivos.

19. Los instrumentos de gestión de calidad para el año 2019 no presentan una planificación oportuna ni consistente. Además, el personal asignado al área de calidad no cumple con el perfil establecido en la normativa de la universidad.

► Admisión y empleabilidad :

20. Respecto al proceso de admisión, la Sunedu señala que la Universidad no evidenció garantizar el principio de predictibilidad, pues no regula de manera precisa la evaluación, calificación y distribución de vacantes para la ejecución de los concursos de admisión.

Sumado a ello, se identificó que carece de información consistente sobre la cantidad de postulantes e ingresantes en los procesos realizados en los últimos dos años, lo cual impacta en la capacidad de planificación del servicio.

21. Además, carece de una planificación pertinente que garantice la ejecución de actividades para promover la empleabilidad de sus egresados y graduados, basada en un diagnóstico sobre la situación, características y necesidades de los mismos.

De igual manera, la bolsa de trabajo de la Universidad Alas Peruanas presenta una cantidad limitada de ofertas laborales vigentes que no es acorde con la cantidad de alumnos y egresados, ni con su oferta académica.

22. Su portal de transparencia no está actualizado y la información que consigna no coincide con la presentada por la universidad a la Sunedu.

- Proceso de fusión -

La UAP anunció, a través de un comunicado, su intención de fusionarse con la Universidad Norbert Wiener (UNW), que obtuvo su licencia a inicios de este mes, a fin de que su alumnado pueda continuar los estudios.

En esa línea, la UNW anunció que iniciará el proceso de fusión por absorción. Sin embargo, el titular de la Sunedu, Martín Benavides, indicó este miércoles que la este centro de estudios no inicia formalmente el proceso de fusión.

Benavides dijo a El Comercio que la Sunedu llegará a fin de año con un avance de entre el 85% y 90% del proceso de licenciamiento, con lo cual la evaluación a las casas de estudios y la emisión de sus respectivas resoluciones culminaría hacia febrero del 2020.

A la fecha, un total de 86 universidades han obtenido su licencia. A otras 34 la Sunedu se las ha denegado, y 24 siguen en evaluación.

