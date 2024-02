A pesar de las lluvias torrenciales, inundaciones y activación de quebradas en diferentes partes de Piura y Tumbes, en el norte del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que dichos eventos naturales no han dejado “efectos desastrosos”, según él, gracias a los trabajos de descolmatación y a que se destinó más de S/6.000 millones para tareas de prevención en estos lugares.

En conferencia de prensa desde la sede de la PCM, el primer ministro comentó que, debido a las lluvias presentadas en los últimos días en el norte, la presidenta de la República, Dina Boluarte, convocó el miércoles a una reunión en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) - Chorrillos, y solicitó informes a todos los sectores, incluido el Senamhi.

“Felizmente no se va a tratar de un (fenómeno) Niño de características fuertes. Lo que ha ocurrido en Tumbes y en Piura no son efectos desastrosos, no ha sido desastroso porque se descolmató, se destinó más de 6 mil millones de soles para prevención en estos lugares y se trabajó con las autoridades”, declaró Otárola.

“Quisiera que tomen en cuenta las declaraciones, por ejemplo, del gobernador regional de Tumbes, del alcalde, en las que ayer han sostenido que gracias al trabajo consensuado y conjunto con el Gobierno se ha podido evitar el desborde del río Tumbes porque se descolmató a tiempo”, agregó.

En el caso de Piura, indicó que la construcción en Cinco esquinas no se ha inundado, aunque adelantó que el Gobierno revisará ese tipo de obras que han sido impulsadas hace tiempo atrás, “y que han evitado que tengamos consecuencias mucho más graves de las que hemos visto en los últimos días”.

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo