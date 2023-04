Gabriel Madrid, alcalde de Piura, se pronunció sobre la situación de emergencia que atraviesa su región a causa de las intensas lluvias que dejan serios daños.

El burgomaestre señaló al Gobierno central por la inacción frente a este tipo de emergencias que pudo ser tratado de otra manera y evitar tanto desastre. “El Ejecutivo tenía la información de este fenómeno climatológico que iba a pasar desde enero y nunca nos dijeron”, declaró en entrevista a Canal N.

“Lo que ha sucedido ayer y antes de ayer ha sido demasiado trágico. Los informes del Senamhi indican que el calentamiento de las aguas del mar y las lluvias ya están alcanzando los niveles del año 98″, agregó.

Además, refirió que desde que inició su gestión, pese al pronóstico de Senamhi, no se atendió a los Gobiernos locales.

“Nosotros hemos mandado documentos a la PCM, a reconstrucción a los ministerios. Hemos solicitado en cinco requerimientos, hemos pedido 25 cisternas para abastecimiento de agua, porque la municipalidad sólo tiene dos y no se da abasto. Hemos hecho requerimiento de cargadores frontales, volquetes, no nos han atendido, nosotros estamos generando gasto en alquiler y maquinaria, motobombas, hoy por ejemplo, una tienda en Piura no encuentras motobombas, porque todas las han comprado el gobierno regional, empresas privadas, otros”, dijo Gabriel Madrid.

En tanto, señaló que hace unos días llegó hasta Piura el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, para anunciar algunas medidas.

“Vino el ministro, anunció que hay 815 millones de soles para Piura, la plata hay, pero no han transferido ni un sol. Nosotros no hemos pedido que nos transfieran recursos, necesitamos motobombas, que lo compren ellos en Lima”.