El alcalde de Tocache, David Bazán Arévalo, pidió hoy el cese de su prisión preventiva por el presunto delito de favorecimiento al terrorismo, y por sus vínculos con el narcotráfico. Según fuentes de El Comercio, realizó la solicitud este martes durante una audiencia en el Primer Juzgado Penal Nacional.



Bazán es acusado de haber entregado dinero y municiones a Sendero Luminoso poco antes de una emboscada terrorista en Cachiyacu (San Martín), perpetrada en junio del 2007. En dicho ataque fallecieron tres policías y un fiscal de Tocache.



De acuerdo a la Policía Nacional, un mes después de esa emboscada, el alcalde se reunió con Florindo Eleuterio Flores Hala ‘Artemio’, cabecilla del grupo terrorista en el Alto Huallaga, y uno de sus lugartenientes, Juan Laguna Domínguez ‘Piero’. El encuentro se realizó en el caserío de Alto Uchiza.



-Prisión preventiva-

Entre el 2007 y el 2010, Bazán fue alcalde provincial de Tocache por el partido regional Nueva Amazonía. Su vida política en aquellos años no estuvo libre de polémicas y cuestionamientos. En una entrevista que concedió antes de culminar su primer mandato, dijo: “Nosotros hemos vivido directa e indirectamente de la coca. Todo el mundo sembraba coca. No podemos negarlo, es como negar a nuestra madre. He vivido de la coca, por qué lo voy a negar, no soy hipócrita”.



Buscó la reelección con el mismo movimiento en el 2010, pero no la consiguió. En el 2014, volvió a ocupar el sillón municipal de Tocache e inició así su segundo mandato. Dos años después, durante la campaña para las elecciones presidenciales del 2016, Bazán apoyó abiertamente a Fuerza Popular en su provincia y otras zonas de San Martín. Incluso, en un mitin el hoy congresista fujimorista Rolando Reátegui le agradeció la ayuda y lo llamó “un gran líder”. Luego, Fuerza Popular negó cualquier vínculo con el alcalde.



El quehacer político de Bazán duró hasta junio del 2017, fecha en que fue capturado por la PNP junto a otras 13 personas por sus posibles vínculos con el terrorismo. En agosto del año pasado, el Primer Juzgado Penal Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, por lo cual deberá permanecer en la cárcel hasta enero del 2019.



-Proceso en peligro-

Sin embargo, fuentes de este Diario informaron que Bazán no solo ha solicitado el cese de la prisión preventiva, sino que además busca que no se deslacren las pertenencias que se le incautaron; entre ellas, una laptop y otros aparatos electrónicos.



“Esto sucede justo después de que la División de Alta Tecnología de la PNP está por sacar toda la información de su USB, laptop, Ipad y celulares. Además, está pidiendo que cesen su encarcelamiento sin que hayan declarado los testigos que él mismo ofreció”, indicaron.



Asimismo, cuestionaron que las investigaciones del proceso estén a punto de ser archivadas. El caso está a cargo del fiscal Elvis Suárez, titular del quinto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Anticorrupción.