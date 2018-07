Alertan sobre riesgos en hospitales y centros de salud del país

Un estudio publicado por la Contraloría General de la República alertó sobre la presencia de riesgos en la cobertura y atención de hospitales y centros de salud del país por deficiencias detectadas en los servicios que brindan a los usuarios.



La operación de control se realizó del 28 de mayo al 1 de junio en 251 establecimientos de segundo y tercer nivel (de mediana y alta complejidad) pertenecientes al Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y las Fuerzas Armadas.



Deficiencias encontradas

Los principales resultados muestran que el 38% de los locales visitados no cumple con la normativa aplicable al funcionamiento y operatividad. Las omisiones más altas se registran en hospitales de la Policía Nacional (46%), gobiernos regionales (46%) y la Marina de Guerra (39%).



Asimismo el 28% de los centros de salud inspeccionados carece de categorización o recategorización vigente, requisito indispensable para ofrecer servicios de salud a partir de enero del próximo año.



Las deficiencias también se presentan en los servicios de atención al público. El 28% de los establecimientos no inicia puntualmente la atención a los pacientes, el 36% no publica su horario de atención y el 75% no publica la relación de pacientes citados en el día. Estos factores generan riesgo de demora en la atención médica, congestionamiento y pérdida de tiempo a los pacientes.



Sin embargo, las cifras más alarmantes se observan en el servicio de emergencia. El 43% de los locales no cuentan con personal suficiente para dicha unidad. Las mayores carencias se reportan en los hospitales de la Policía (69%), de los gobiernos regionales (52%), y de EsSalud (39%).



El estudio también recoge la carencia en las farmacias de las unidades visitadas. El 63% de éstas no solicitaron los medicamentos considerados en el Listado de Productos Farmacéuticos para la Compra Corporativa correspondiente al año 2017, aprobado por el Minsa. Según la Contraloría, esto afecta el derecho de los ciudadanos a obtener oportunamente los medicamentos que necesita.