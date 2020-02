A la fecha, más de 77 mil casos de coronavirus (COVID-19) se han detectado a nivel mundial. Cerca de 2.400 de estos se han reportado fuera de China continental, mientras que dentro de ese territorio más de 2.600 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad.

En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta el momento se han reportado 37 posibles casos de coronavirus, los cuales tras ser analizados por los especialistas fueron descartados. El estudio de estas muestras se realizó como parte de las medidas preventivas aplicadas por el Minsa tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el riesgo de que este virus se convierta en una pandemia.

En tanto, este miércoles se conoció que una mujer de 35 años permanece internada en una clínica de la ciudad de Juliaca, en Puno, tras presentar problemas respiratorios agudos luego de haber estado en contacto con ciudadanos asiáticos durante su estadía en Bolivia. Ella viene siendo sometida a exámenes debido a un posible contagio por coronavirus.

Falsa alarma en Chimbote

La propagación del COVID-19 ha generado gran preocupación por parte de los peruanos, quienes en muchos casos ya empezaron a comprar mascarillas. Esta situación también ha servido para la divulgación de falsas noticias o información tendenciosa sobre el arribo de esta enfermedad al país.

Ese es el caso de Chimbote, en la región Áncash, donde un sector de la población ha entrado en pánico debido a que en las redes sociales se ha difundido una noticia falsa sobre el ingreso de un barco chino al puerto, hace dos días, con dos personas contagiadas con el coronavirus.

La cuenta de Facebook de Chimbote Perú Noticiero al Día publicó “Alerta, coronavirus en Chimbote”, nota en la que informan que un paciente de nacionalidad china se encuentra siendo evaluado por los médicos del hospital La Caleta. La noticia falsa se compartió más de 300 veces.

El aumento de casos de coronavirus ha originado información tendenciosa sobre el arribo de esta enfermedad al país. Ese es el caso de una falsa noticia divulgada en Chimbote. (Foto: Laura Urbina)

Incluso, en los comentarios del post algunas personas piden botar a los barcos chinos e impedir el ingreso de los ciudadanos asiáticos. Aunque también hay otros que no creen en esta versión y piden no crear una psicosis.

Ante ello, el director del hospital La Caleta de Chimbote, Marco Antonio Montoya Cieza, descartó que se haya atendido a ciudadanos chinos y, menos que los estén evaluando, pues no ha llegado ni un paciente con esos síntomas. Asimismo, negó tajantemente esta información calificándola de tendenciosa, y que solo trata de crear una falsa alarma y psicosis en la población.

Montoya exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por la falsa información y a evitar replicar notas de este tipo.

El director del hospital La Caleta de Chimbote, Marco Montoya, dijo que no ha llegado ni un paciente con los síntomas del coronavirus. (Foto: Laura Urbina)

Por su parte, el jefe de la Sanidad Marítima de la Red de Salud Pacífico Norte, Fernando Córdova, aclaró que a la fecha no han ingresado embarcaciones de procedencia china o de otros países al puerto de Chimbote. “A la fecha no hay ningún barco chino, es mentira. Actualmente no tenemos ninguna carta de anuncio del arribo de embarcaciones extranjeras al puerto chimbotano”, enfatizó el funcionario.

Lo que sí afirmó es que entre fines de marzo y la primera semana de abril llegarán naves chinas a Chimbote, por lo que se tomarán todas las medidas de prevención y seguridad sanitaria.

Opiniones divididas

Ante la propagación de esta noticia falsa, la percepción de la población de Chimbote se encuentra dividida. El pescador Joaquín Cruz Navarro, por ejemplo, manifestó su temor por el contagio del coronavirus debido a la probable llegada de embarcaciones chinas al puerto de Chimbote. Él considera que se debe prohibir el ingreso de las naves para evitar la propagación de la epidemia.

“El peligro de contagio con el coronavirus existe porque los barcos chinos están en contacto con naves madrinas que ingresan constantemente a China llevando pesca. Se debe cerrar el ingreso de las embarcaciones porque si llega el coronavirus a Chimbote el 70% de los pobladores moriría, ya que los hospitales de la ciudad no están preparados para atender a estos pacientes. No hay medicamentos, no hay guantes, no hay nada”, comentó Cruz Navarro a El Comercio.

Por su parte, el ciudadano Carlos Quezada Ramírez aconsejó a la población informarse sobre este mal y tomar medidas de prevención como el lavado de manos. “El pueblo se debe informar sobre el coronavirus. No hay por qué asustarse. He escuchado en las noticias que los hospitales se están preparando para atender la emergencia. Solo hay que lavarse las manos todos los días para prevenir las enfermedades”, declaró a este Diario.

Descartan coronavirus en Arequipa

Similar situación a la de Chimbote se vivió la semana pasada en Arequipa. Un barco proveniente de Hong Kong llegó al puerto de Matarani, en la provincia de Islay, e inmediatamente se alertó al área de Epidemiología de la Red de Salud-Islay y a la Sanidad Marítima para descartar la presencia del virus.

La semana pasada, un barco proveniente de Hong Kong llegó al puerto de Matarani, en Arequipa. Tras las pruebas respectivas se descartó presencia del virus.

El director de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, Jorge Velarde Larico, informó que los 21 tripulantes y 6 oficiales que llegaron en la embarcación fueron descartados como portadores del coronavirus.

Velarde explicó que la evaluación se realizó cuando la nave aún se encontraba en la bahía, antes de su arribo al puerto. Indicó que se tomó en cuenta la fecha en la que zarpó la embarcación, que fue el pasado 21 de enero. En esa línea, dijo que de acuerdo a la evolución del coronavirus, en caso de haber un portador, la enfermedad pudo haber brotado en altamar ya que esta se manifiesta entre 7 a 14 días después de la infección.

Alerta en Tacna

Cuatro personas que viajaron a China e Italia y retornaron al país vienen siendo evaluados para confirmar o descartar si padecen del coronavirus en Tacna. Loa ciudadanos presentan infecciones respiratorias y uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Daniel Alcides Carrión de la referida ciudad.

Se trata de un varón mayor de edad que presenta síntomas de una infección respiratoria aguda y viajó a China hace más de 30 días. Al parecer, sería un trabajador minero. De otro lado, los demás casos corresponden a un hombre de 42 años, una mujer de 41 y una menor de 9 años, quienes son miembros de una familia que viajó a Roma, Italia, donde se han reportado 12 fallecidos por coronavirus. Estos acudieron al hospital en mención tras notar síntomas de un mal respiratorio.

Distintos niveles de gobierno y autoridades vienen tomando medidas preventivas respecto a una posible llegado del coronavirus al Perú. (Foto referencial: El Comercio)

El director regional de Salud, Juan Cánepa, señaló que estos casos no son considerados “sospechosos”, ya que las personas no han tenido contacto con otras que hayan dado positivo al coronavirus, pero que de igual forma se han activado los protocolos y se han remitido las muestras al Instituto Nacional de Salud (INS) para que informe si se encuentran contagiados de la temible epidemia.

Los resultados serán informado hoy a los responsables en Tacna. La familia que provino de Italia se encuentra en su vivienda a espera de los resultados.

Acciones de prevención

El último martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortó a todos los países a que aumenten su preparación contra el coronavirus, pues aseguró que la enfermedad está “literalmente llamando a la puerta". Tras este llamado varias naciones empezaron a tomar medidas de prevención y el Perú no ha sido ajeno a esto.

El Minsa informó que, como parte de las medidas preventivas, han acondicionado cinco hospitales en Lima –similar acción se realizará en las regiones– para prevenir y contrarrestar los posibles casos del virus.

Nancy Zerpa, viceministra de Salud Pública del Minsa, precisó que los hospitales nacionales acondicionados en Lima son el Dos de Mayo, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, el Hipólito Unanue, el Sergio Bernales y, de confirmarse casos de coronavirus, será habilitado el Hospital Vitarte.

Además, se han establecido módulos especiales para atender estos casos y confirmar o descartar que se trate del virus Covid-19. Uno de ellos se encuentra en el hospital Hipólito Unanue, en El Agustino.

Este es uno de los módulos acondicionados por el Minsa para prevenir y contrarrestar los posibles casos del virus. (Foto: Minsa)

Luis Miranda Molina, director de dicho nosocomio, explicó que se trata de un espacio aislado del resto del hospital para no tener contacto con otros pacientes y que cuenta con varias áreas de control y atención del paciente. Allí se hará la evaluación mediante una muestra de análisis.

Además de este hospital, también se ha instalado estos ambientes en los hospitales de Villa el salvador, Dos de Mayo, Sergio Bernales y Cayetano Heredia. Los especialistas señalaron que también se cuenta con ambulancias para el traslado a centros médicos más preparados.

En Áncash, la Comisión de Salud del Comité de Seguridad Ciudadana de la Provincial del Santa ha convocado a una reunión con todas las autoridades involucradas para comunicar las estrategias de prevención para enfrentar este mal.

Manuel Loayza, director del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, dijo a El Comercio que la mayoría de casos confirmados de coronavirus en el mundo no son graves. El especialista indicó que el impacto del virus depende de la respuesta inmunológica de cada persona.

