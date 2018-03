“Alertas han permitido ubicar a unos cien niños”

Cuatro terminales de buses, trece aeropuertos y cuatro pantallas instaladas en avenidas principales de Lima difunden alertas sobre niños desaparecidos en el país desde que El Comercio lanzó la campaña Que Vuelvan a Casa.



— A casi dos meses de las campañas de El Comercio y del Ministerio del Interior (Te estamos buscando), ¿cuál es el balance?

Desde febrero, en que empezaron, la policía emitió 236 alertas, de las cuales publicamos 167 pues el resto de casos se resolvieron solo horas después de reportados.

A partir de las alertas generadas, 101 menores fueron ubicados. Hay 66 casos en investigación. Esto nos muestra que el impacto de la campaña ha sido positivo.



— ¿Qué tendencias han encontrado en los casos de menores desaparecidos?

Tal como venía ocurriendo desde el año pasado, son más los casos de mujeres. En cuanto al factor principal de las desapariciones de los menores de 12 años, se considera el descuido de los familiares que los tienen a cargo.



En adolescentes (de 14 a 17 años) está siempre el riesgo de la captación por mafias de trata de personas. Por ejemplo, vía una falsa oferta de trabajo en redes sociales o a través de algún amigo también contactado por estas bandas delictivas. Muchos de estos casos podrían ser los que se investigan actualmente.



— Se cree que la mayoría de menores desaparecidos reside en los conos de Lima. ¿Esto es así?

Es probable, pero ese detalle todavía no lo tenemos registrado. Me imagino que en los próximos meses debemos realizar un trabajo más sistematizado para obtener una información más fina.



— ¿Y se sabe cuántos de los chicos fueron hallados a partir de las alertas?

Casi todos. Entendemos que la localización de un niño reportado como desaparecido está íntimamente relacionada con la acción policial y la difusión de las alertas. El proceso es rápido, la policía recibe un reporte de desaparición y de inmediato se genera la nota de alerta correspondiente. Las dos acciones articuladas son las que están dando resultado: 101 menores ubicados desde febrero.



— ¿Proyectaban esta reacción de los medios y el empresariado en la campaña?

Es parte de lo que proyectábamos lograr: la alianza estratégica con distintos medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, que se han venido sumando a la difusión de las alertas.



La campaña de El Comercio (Que Vuelvan a Casa), por ejemplo, ha sido fundamental para nuestros objetivos. Es una de las acciones claves de responsabilidad social dentro de esta estrategia integral que como Estado tratamos de desarrollar. Así se han ido sumando distintas empresas y ya hay paneles con las alertas en espacios de gran tránsito de personas.



— ¿En qué quedó la reglamentación de la ley Brunito para masificar alertas?

Hemos estado avanzando y ya tenemos el aspecto técnico para el nuevo registro de personas desaparecidas. Además, estamos concluyendo la parte normativa del reglamento de la ley Brunito, la cual debe ser emitida en los próximos días. Con ello ya tendríamos el marco jurídico completo para la debida atención de estos casos.



— El ministro del Interior saliente estimó que estaría lista en marzo. ¿Qué pasó?

Necesitábamos precisar detalles, como la protección de datos. Ello implica una serie de análisis jurídicos internos para garantizar que las acciones que se adopten no afecten la protección de datos de los menores. Ya estamos en la etapa final, en la formalización de la norma complementaria de la ley Brunito.



— ¿Qué implica la formalización de la nueva norma?

La ley Brunito existe desde el 2011. La norma regularía lo que está contemplado en los artículos 5 y 6 de esta ley, principalmente. Es decir, lo referido a la difusión de una alerta de desaparición (Alerta Amber) por parte de una dependencia policial (a todas las unidades policiales así como a entidades públicas y privadas),y por parte de los medios de comunicación.



— ¿Estamos hablando de lo que se conoce en otros países como la Alerta Amber?

Claro, la reglamentación de la ley Brunito y la implementación de la Alerta Amber van de la mano. Apenas se reporte la desaparición de un menor, todas las dependencias policiales y todos los medios de comunicación van a recibir una alerta inmediata, de forma integrada.

También, vamos a establecer las responsabilidades funcionales al personal policial que no trabaje de manera rápida.