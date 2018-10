Alfaro: "Incremento salarial se dará en dos partes, en marzo y en diciembre del 2019"

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, dijo esta mañana que como parte de las mejoras en las condiciones laborales de los docentes implementadas por el Gobierno, está el incremento del piso salarial, a S/2.200 en el 2019.

"El próximo año hay un incremento del piso salarial de S/200 que se dará en dos partes, en marzo y en diciembre. Con esto vamos a tener un nuevo piso salarial de S/2.200, para profesores contratados y nombrados por 30 horas de trabajo semanales", precisó el ministro.

Asimismo, sobre el paro de 24 horas convocado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) para mañana, Alfaro dijo que el Estado debe priorizar el diálogo y saber escuchar las demandas del magisterio.

"Estamos proponiendo un espacio de diálogo para poder continuar discutiendo sus demandas. Creo que podemos atender su agenda con las mejoras que estamos implementando. Lo importante acá es el diálogo. Debemos resolver todo con una cultura de diálogo y no en las calles", comentó.

También señaló que no se efectuarán descuentos a los docentes debido a que se trata de un paro de 24 horas y no de una huelga indefinida. "Los descuentos se efectúan desde el día en que se declara ilegal una huelga. Cuando pasan más de tres días consecutivos o cinco días no consecutivos es cuando se inicia un proceso administrativo disciplinario", explicó.

Por otro lado, Alfaro sostuvo que dos de las demandas del Sutep son el pago de sentencias judiciales, originadas por cambios de leyes anteriores, que han generado deudas a los maestros. Asimismo, Sutep pide el incremento de las pensiones a los docentes jubilados.

"El tema es que los pensionista no dependen del ministerio, sino de las leyes pensionarias, entonces es una reforma más profunda. Este tena se tiene que ver con el Ministerio de Economía", indicó.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe