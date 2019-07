Derrame de petróleo en la selva, Tía María y los hechos noticiosos de la semana | FOTOS

A continuación, un repaso de los hechos que marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social en la capital.

1.- Derrame de petróleo en Oleoducto Norperuano:

El pasado martes se reportó un nuevo derrame de petróleo a la altura del kilómetro 371 del tramo II del Oleoducto Norperuano (ONP), ubicado en la comunidad awajún de Tayuntsa, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui (Amazonas).



Petro-Perú (empresa operadora del ONP) indicó que se produjo un “acto delincuencial” contra la infraestructura que traslada por más de 800 kilómetros el crudo desde Loreto a Piura.



Ante esta situación, la empresa colocó una grapa para detener la fuga. Esto fue comprobado por un equipo de El Comercio que llegó a la zona afectada.



Entre tanto, el viernes las comunidades nativas de Loreto anunciaron que continuarán con la toma de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP) mientras no se confirme qué funcionarios del Estado estarán presentes en la reunión que se llevará a cabo la próxima semana en San Lorenzo.



2.- Proyecto Tía María:

​La minera Southern Perú Copper Corporation recibió la autorización de construcción del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de ciudadanos y autoridades de la región.



​Por tal razón, las poblaciones de Valle de Tambo se reunieron el martes en Cocachacra y acordaron un paro indefinido desde el 15 de julio en protesta al proyecto Tía María.



Entre tanto, el titular de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, aseguró que los 700 millones de dólares que generará el proyecto no solo benefician a la población, sino a todo el país.



Por otro lado, Southern Copper Corporation reiteró su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto Tía María sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población requiere.

3.- Elmer Cáceres pide anulación de Tía María:

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, pidió al gobierno de Martín Vizcarra que anule la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Copper para el proyecto minero Tía María.



El gobernador regional consideró que no puede haber diálogo con el Ejecutivo si es que no se suspende la licencia de construcción ya que ha sido otorgada "a espaldas" de los arequipeños.



Asimismo, el gobernador explicó que llamó al mandatario "traidor" porque el Ejecutivo decidió otorgar la licencia a la empresa pese a que Vizcarra habría dicho que no lo haría.

4.- Caso Arlette Contreras:

El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte de Justicia de Lima Norte dictó 11 años de prisión contra Adriano Manuel Pozo Arias por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Arlette Contreras. Fue absuelto de la imputación de violación sexual en grado de tentativa.



Arlette Contreras se mostró en desacuerdo con la condena de 11 años para Adriano Pozo y también consideró que la reparación civil de 20 mil soles que él tendrá que pagar es “una burla”. El Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación al fallo judicial.



Asimismo, la Policía Nacional ya inició las acciones para la ubicación y captura de Pozo Arias. El jefe de la Macro Región Policial Ayacucho-Ica, general Julio César Vela, aseguró que se ha alertado a todas las unidades para que estén prestas a actuar a fin de evitar una eventual fuga del condenado.

5.- Presunto feminicidio en Puente Piedra:

Un sujeto, identificado como Rafael Rivera Saldívar (45), fue encontrado muerto junto a su pareja y a su hija de 4 años en el interior de una vivienda ubicada en la asociación Luis Pardo Novoa, en Puente Piedra.



Se conoció que la mujer fue identificada como Jhenny Rojas Suárez (29). Los crímenes habrían ocurrido a las 11:30 a.m. del pasado jueves. Las autoridades continúan investigando el caso.

6.- Caso Tony Rosado:

El Ministerio Público abrió investigación preliminar por 60 días contra el cantante Vícto Agustín Rosado Adanaque, más conocido como Tony Rosado, por ser presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres.



La Fiscalía indicó que la decisión fue adoptada por el 4º Despacho de la 3º Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, que dispuso la realización de diversas diligencias orientas a esclarecer el caso.



Tony Rosado durante una entrevista televisiva "justificó" los feminicidios en el Perú y negó que las letras de sus canciones hagan apología a este delito. Por tal razón, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidió que la Fiscalía le abra investigación por apología a la agresión contra la mujer.

7.- Aniego en SJL:

El jueves, la rotura de una tubería causó un gran aniego en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, y afectó viviendas de la calle Los Duraznos.



8.- Campo de Marte:

El alcalde de Jesús María, Jorge Quintana, informó que a inicios del 2020 se van a retirar las rejas que rodean el Campo de Marte. Este anuncio lo dio durante el inicio del programa “Acción Verde”, a cargo del municipio, el cual busca incentivar campañas de arborización.



Asimismo, el alcalde detalló que las obras empezarían en noviembre de este año y se culminaría en inicios del 2020. Además, anunció que incrementará más de 2.000 m² de áreas verdes.



9.- AATE reabrió tramo:

La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico - AATE reabrió el tramo del cruce de Av. Nicolás Ayllón (Carretera Central), entre la calle Santa Rosa con la avenida Los Frutales. El sector había sido cerrado por obras de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima hace cinco años.



La reapertura del tramo de aproximadamente 320 metros lineales fue posible gracias a la culminación de las obras de infraestructura del pozo de ventilación 20.



Esta medida contribuirá a la disminución de la congestión vehicular y facilitará el acceso a zonas importantes de comercio y viviendas de Lima Este. Además, se realizó el mejoramiento de la infraestructura urbana, que comprende pistas, veredas y sardineles.

10.- Permiten mascotas en departamentos:

El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la demanda del ciudadano Fernando Ruelas Noa, a fin que se deje sin efecto la prohibición de la tenencia de mascotas y uso de ascensores en edificios.



En diciembre del 2012, Ruelas Noa compró un departamento en el piso 16 de un edificio en Magdalena. En ese momento, el reglamento interno no prohibía vivir con un perro o un gato. Pero en julio del 2015, la junta de propietarios del edificio cambió las normas y quedó prohibida la tenencia de mascotas.



Ruelas Noa presentó la denuncia en contra de la junta de propietarios. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda.



El propietario presentó la apelación, pero la Cuarta Sala Civil de Lima confirmó la sentencia anterior. Ruelas Noa acudió al Tribunal Constitucional que declaró fundada la demanda porque estas prohibiciones transgreden el libre desarrollo de la personalidad y el libre tránsito, derechos amparados en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

11.- Entrega de anticonceptivos:

El Ministerio de Salud (Minsa) garantizó que informará y continuará con la entrega gratuita del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), también denominada píldora del día siguiente. Esto tras la decisión del Poder Judicial que ratificó la distribución de este medicamento en todos los centros de salud del país.



Al respecto, Víctor Zamora Mesía, asesor del Minsa y especialista en Políticas de Sistema en Servicios de Salud, explicó que la distribución se viene realizando desde el 2016 de manera interrumpida.



Sin embargo, indicó que la entrega de la píldora del día siguiente no se ejecutó de manera sostenida en el periodo anterior debido a los procesos judiciales.

12.- Los Intocables Ediles:

El viernes, los fiscales del Ministerio Público y autoridades de la Policía Nacional realizan bajo estrictas medidas de seguridad las diligencias de reconstrucción del caso "Los Intocables Ediles" en el Mercado de Frutas, de La Victoria.



Una vez terminado con la etapa de reconstrucción de los delitos, se procederá al deslacrado de pruebas, donde se analizarán videos, celulares y otros objetos incautados.



Cabe recordar que el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba, y su hijo, Moisés Cuba, actualmente detenidos, estarían vinculados a la banda “Los Intocables Ediles”. El exburgomaestre es acusado de los delitos de crimen organizado, colusión y otros.

13.- Capturan a integrante de Sendero Luminoso:

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas capturaron la madrugada del viernes en Huancavelica a uno de los mandos del grupo terrorista Sendero Luminoso que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), quien habría participado en varios asesinatos selectivos y emboscadas contra las fuerzas combinadas.



Se trata de Hugo Sixto Campos Córdova, conocido como el camarada “Julio” o “Chapo”. Fue capturado luego de varias semanas de seguimiento y trabajos de inteligencia.



Hugo Sixto Campos Córdova, importante mando de Sendero Luminoso en el VRAEM, fue capturado en la madrugada del viernes en Huancavelica. (Foto: Captura/Canal N)

14.- Certificado de Antecedentes Policiales Digital:

El pasado miércoles se puso en marcha el servicio de emisión de Certificado de Antecedentes Policiales Digital (CERAP Digital), para el uso en todo el país. Esta acción forma parte del proceso de digitalización del Estado.



El presidente Martín Vizcarra acompañado por el ministro del Interior, Carlos Morán, encabezaron la ceremonia de presentación y destacó el mencionado servicio.



15.- Auto se incendió en Vía Expresa:

El pasado miércoles, un automóvil se incendió en la Vía Expresa, en el distrito de San Isidro, generando la interrupción del tránsito de vehículos en carril con dirección a Chorrillos.





16.- Prisión preventiva para implicados del secuestro en La Molina:

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de La Molina-Cieneguilla, logró que se imponga 9 meses de prisión preventiva contra tres ciudadanos venezolanos, de los ocho implicados en el intento de secuestro de la hija de un empresario textil en el distrito de La Molina.



Se trata de Winser Joel Bustamante Longa (27), Edwin Javier Gonzales Yepes (31), alias 'Diente'; y Gabriel Antonio Velásquez (27), investigados por el presunto delito de secuestro en agravio de Camila Maika Fernández Noguchi (20).



El Ministerio Público logró que se imponga 9 meses de prisión preventiva contra tres ciudadanos venezolanos, de los ocho implicados en el intento de secuestro de la hija de un empresario textil en La Molina. (Foto: GEC)

17.- III Simulacro Escolar Sismo:

​Más de 8 millones de escolares, de colegios públicos y privados, participaron el jueves del III Simulacro Escolar de Sismo, informó el Ministerio de Educación (Minedu).



La jornada se desarrolló en tres horarios: 10:00 a.m, 3:00 p.m. y 8:00 p.m. Como en ocasiones anteriores, el ensayo estuvo a cargo de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Minedu.



18.- Fallecimiento del padre de la ingeniería sísmica en el Perú:

El ingeniero Julio Kuroiwa Horiuchi, considerado el padre de la ingeniería sísmica en el Perú falleció a los 83 años de edad, luego de permanecer hospitalizado por una afección pulmonar.