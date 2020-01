El 5 de junio de 2009, cuando estalló el denominado ‘baguazo’ donde murieron 33 peruanos (23 policías y 11 nativos) y es considerado como el conflicto social más crudo de los últimos años, Óscar Altamirano Quispe estaba en el cargo de presidente regional. Hoy, de regreso al máximo cargo político de Amazonas, responde sobre el tema de manera esquiva pero asegura que es algo que no volverá a ocurrir.

— ¿Cuál diría que es el mayor obstáculo que ha enfrentado en este primer año de gestión?

En este año hemos tenido grandes limitaciones, en principio por el aspecto económico. Al llegar al cargo hemos encontrado una economía totalmente trabada, específicamente en los proyectos de grandes obras. Tenemos pendiente obras de infraestructura, por ejemplo, una carretera de más de S/40 millones y la construcción de tres hospitales para la región. Este nuevo año lo hemos iniciado con el respaldo de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de otros sectores quienes nos ayudarán a poder superar esto.

— ¿La conectividad vial Y aérea es parte de la agenda más urgente?

Sí, tenemos carreteras que son trampas mortales y tenemos pendiente el mejoramiento del Aeropuerto de Chachapoyas. Somos una región con mucha importancia a nivel nacional por el turismo. Todavía nuestro aeropuerto no está operativo para recibir vuelos comerciales más grandes, le hace falta mejorar la pista de aterrizaje, le falta un plan nacional de vuelo, etc. Hoy tenemos el teleférico en la fortaleza de Kuélap y aún los turistas tienen que volar primero a Jaén (Cajamarca) para poder llegar tres horas después por carretera hasta Chachapoyas.

— ¿En qué estado está el proyecto del nuevo aeropuerto regional en Amazonas?

Hemos coordinado con el Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para identificar otra área para este nuevo aeropuerto, el cual tendrá 3 mil metros de longitud y eso ya lo tenemos. Hoy (lunes 13) presentamos la segunda opción para que en este tiempo que queda de gobierno, podamos dejar en un expediente técnico. El aeropuerto se ubicaría en el distrito de Huancas. Ahora todo eso queda en consideración de la comisión técnica.

— A inicios de enero se prorrogó la intervención de las Fuerzas Armadas (en apoyo de la PNP) en el distrito de El Cenepa para combatir la minería ilegal. ¿cuál es la situación actual de la zona?

En este primer año de gestión dimos cuenta de la situación a los ministerios de Energía y Minas, del Interior, de Defensa y a las autoridades del Plan Binacional con Ecuador para que actúen y se corte esta actividad ilegal. Hace tres o cuatro meses se ha marcado el punto final. Ya sacaron a los mineros ilegales y se instaló un lugar de control con ayuda del Ministerio del Interior y el Ejército. Nos mantenemos pendientes para que esto no vuelva a repetirse. Además, nos hemos reunidos con todas las comunidades indígenas como con los representantes del pueblo awajún y wampis para trabajar un programa de desarrollo a favor de ellos, basados en los índices de pobreza. Estamos planteando proyectos de cultivos como el cacao y el plátano.

— El año pasado la muerte del exministro de Defensa, José Huerta, a causa de un infarto cuando estaba en esta zona verificando las acciones contra la minería ilegal, dejó nuevamente en evidencia las grandes falencias de salud en zonas de frontera. ¿Algo cambió a partir de eso?

Hasta el momento no. Pese a que el exministro llegó en helicóptero en un tiempo corto a Santa María de Nieva (capital de la provincia de Condorcanqui) no habían equipos para darle los primeros auxilios. La provincia de Condorcanqui, es la provincia amazónica que tiene mayor apoyo económico y también una de las que tienen más dificultades en conectividad. Ahí no hay médicos porque no les pagan los bonos de frontera. Y si vamos a los distritos del interior, no hay cadena de frío y no pueden conservar las medicinas. No hay recursos para poder implementar un buen equipo de médicos.

— El 5 de junio se cumplieron 10 años del ‘baguazo’ y usted era presidente regional (era el nombre de cargo entonces). Le pido que haga una reflexión o un mea culpa sobre su desempeño como la máxima autoridad de la región

Pero, ¿qué reflexión voy a hacer yo del ‘baguazo’? Durante mi gestión llevé a ministros hasta Santa María de Nieva, he llevado al padre Luis Bambarén para conversar con ellos (los nativos) y el tema era que aquellos actores, que son responsables del conflicto, le decían a los indígenas que les iban a quitar sus tierras y envenenar el agua. Nosotros estuvimos ahí hasta el último día. Intentamos convencerlos para que den pase a los camiones porque ya llevaban un mes de huelga (la protesta duró 53 días) y las ciudades se estaban quedando sin alimentos.

— Lo que se cuestiona es el modo en que se decidió el operativo policial de desalojo, el fracaso en el diálogo de las autoridades con la población indígena que se sentía vulnerada por decretos legislativos que luego fueron derogados. Usted era la máxima autoridad regional y ahora nuevamente está en el cargo. Por eso le pido una reflexión porque es algo que podría volverse a repetir.

Bueno, le voy a decir que espero que no se vuelva a repetir. Y que aquellos actores que actúan negativamente no vuelvan a entrometerse más porque hay ONGs que realmente trabajan a la espaldas del gobierno.

— En ese momento usted dijo que la protesta la financiaban organizaciones extranjeras y los representantes indígenas consideraron que de esa forma, envió una versión distorsionada del conflicto a Lima

Bueno, yo estoy convencido que con la violencia no se gana nada. Yo como autoridad le digo que no se van a volver a repetir.