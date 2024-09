La segunda semana de setiembre fue una de las más trágicas de la temporada de incendios forestales en el Perú. Solo desde del lunes 9 al jueves 12, siete personas murieron por quemaduras múltiples y asfixia en Amazonas, Ayacucho, Áncash, Piura, Lambayeque y San Martín. Para esa semana ya se hablaba de 222 incendios forestales, 51 de los cuales estaban activos

Aunque hasta el último lunes el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguraba que aún no había “razones tan críticas” que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia, finalmente ayer la presidenta Dina Boluarte anunció que se establecería la medida excepcional en las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali.

El Gobierno regional de Amazonas registra 12 incendios forestales activos en la región. / Gobierno Regional de Amazonas

El anuncio fue realizado tras la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de La Libertad. Nuevamente mencionó que la mayoría de incendios ha sido provocado por la intervención humana y que más del 80% ya ha fue extinguido.

“Entiendo que algunas culturas ancestrales creen que quemar la tierra atraerá las lluvias, pero sabemos que esto no es así. Lo único que se logra es generar esta situación de emergencia, por ello, hago un llamado a la reflexión”, dijo .

Además, aseguró que la situación que actualmente vive el Perú no es una excepción en la región. “En Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y Estados Unidos, casi en todo el planeta, en estas épocas, suceden los incendios. Y si queremos hacer un comparativo con años anteriores, en esta fecha en Perú había más de 1.000 incendios. No estoy buscando una justificación, solo hago un cuadro comparativo”, añadió. Hasta el cierre de esta nota aún no se publicaba el decreto que oficializa el estado de emergencia.

Situación incontrolable

Hasta ayer, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), reportaba 36 incendios forestales activos en 17 regiones, la mayoría en Amazonas (5), Cajamarca (5) y San Martín (7).

Sin embargo, Paul Vega, Director de Defensa Civil del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en Amazonas, aseguró que son 12 los incendios activos en su región. El problema no es solo el fuego vivo que en algunos focos alcanza los 8 metros de altura de sino la intensa humareda que causa afectaciones a la salud de la población.

Entre agosto y setiembre, se registró aproximadamente 19.200 hectáreas perdidas, en su mayoría de cobertura natural, en Amazonas. / Gobierno Regional de Amazonas

“Casi no puedo hablar, acá respiramos humo, todos los distritos donde hay incendios tienen el aire contaminado. Chachapoyas parece que tiene neblina, pero es humo. La situación es caótica. Los incendios son incontrolables en los distritos de Soloco y Asunción. Son lenguas de fuego de hasta 8 metros, es incontrolable porque son zonas agrestes donde no podemos ingresar, acá la geografía es de cerros inmensos” declaró Vega vía telefónica, entre toses y con la voz áspera, a El Comercio.

Aunque saludó la declaratoria de emergencia, dijo a El Comercio que sin transferencia de recursos no pueden atender adecuadamente los focos de fuego. “El estado de emergencia nos ayudará a hacer adquisiciones directas y modificar el presupuesto, lo más importante sería que el gobierno nos proporcione un decreto de urgencia con los recursos, que se asigne presupuesto”, dijo.

Las cifras consolidadas de Indeci dan cuenta de 248 incendios forestales en 20 departamentos en lo que va del año, 186 de los cuales ya fueron extinguidos, aunque, como El Comercio relevó ayer, existe un subregistro ya que diversas regiones reportaron hasta 8 veces más incendios en el año que las cifras oficiales. Las regiones con más cantidad de incendios son Cusco, Cajamarca y Huancavelica. Además, se han reportado 140 heridos, 15 fallecidos (solo entre el 9 de julio y el 12 de setiembre), 3.374 hectáreas de área natural perdida y 2.349 hectáreas de cultivo perdido. Además, 377 animales han fallecido y más de 4.500 especies se han visto afectadas.

La intensa humareda por los incendios forestales causa daños a la salud de la población. / Gobierno Regional de Amazonas





Proyecto de ley

Ayer el Consejo de Ministros también anunció la aprobación del proyecto de ley sobre prevención y control de incendios forestales, que se enfoca en establecer los mecanismos orientados a trabajar la asistencia técnica, capacitación y sensibilización a los pequeños agricultores y pobladores que hacen sus prácticas culturales de quema, pero también sanciones a los responsables de estos eventos.

“Esta prevención va a comenzar por brindarles asistencia a los agricultores para hacer quemas controladas en condiciones climáticas apropiadas, así como fortalecer a Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que estará al frente de esta capacitación y del proceso de prevención, junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos regionales y locales”, dijo el ministro del Ambiente, Juan Castro Vargas.

En ese contexto, se formará un comité multisectorial para la prevención de incendios forestales, con una quema más controlada, y sanciones para los que afecten áreas naturales protegidas, refugios de vida silvestre, ecosistemas frágiles y a poblaciones cercanas poniendo en riesgo vidas humanas. “Este proyecto de ley promueve la conformación de un Cuerpo Especializado de Bomberos Forestales, con lo cual nos vamos a equiparar con países que cuentan ya con una legislación sobre incendios forestales”, añadió.