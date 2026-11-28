El Ministerio de Cultura oficializó la declaratoria de emergencia en el Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap, ubicado en la provincia de Luya, departamento de Amazonas. La disposición gubernamental responde al incremento de las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño y busca resguardar la estabilidad de la estructura precolombina.

La medida se aprobó mediante la Resolución Viceministerial N° 000326-2026-VMPCIC/MC, emitida por el viceministro Fernando López Sánchez. El dispositivo legal consideró los informes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y las evaluaciones del Comité Multisectorial del ENFEN sobre el peligro inminente para la temporada 2026-2027.

Entre los trabajos prioritarios se dispuso la colocación de apuntalamientos metálicos para estabilizar los muros perimetrales en el sector Fortaleza. Estas estructuras mecánicas se instalarán en los puntos de conservación PC02, PC03 y PC04 para mitigar la vulnerabilidad del monumento frente a las lluvias.

El complejo Kuélap en el Amazonas vuelve a ser declarado en emergencia.

Las intervenciones técnicas de prevención contarán con un periodo de ejecución de noventa días calendario. El cronograma establecido abarca el suministro de materiales, el acondicionamiento del área, la colocación de soportes y el monitoreo inicial realizado desde las 8:00 a.m. en cada jornada de supervisión.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas coordinará las acciones de conservación junto a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. Por su parte, la Oficina de Presupuesto del sector garantizó la disponibilidad de recursos económicos para financiar las labores, mientras que el circuito turístico permanece operativo al 100% de su capacidad.

Segunda declaratoria de emergencia de Kuélap del 2026

El Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap también fue declarado previamente en emergencia el 5 de marzo de este año por un plazo de sesenta días. Aquella medida se adoptó debido al riesgo inminente causado por las lluvias registradas desde mediados de diciembre de 2025, las cuales provocaron filtraciones de agua hacia los niveles subyacentes del sitio precolombino. Las autoridades sustentaron dicha decisión en los avisos del Senamhi sobre precipitaciones extremas para evitar el colapso de las murallas.

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