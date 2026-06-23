ANA refuerza acciones preventivas en la costa frente a un posible Niño Costero de gran intensidad. (Foto: Andina)
ANA refuerza acciones preventivas en la costa frente a un posible Niño Costero de gran intensidad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) intensifica la ejecución de acciones preventivas frente a un posible fenómeno de El Niño Costero de fuerte intensidad, con el objetivo de reducir los impactos de lluvias extremas, desbordes de ríos y daños a la infraestructura hidráulica en diversas regiones del país.

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