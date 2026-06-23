La Autoridad Nacional del Agua (ANA) intensifica la ejecución de acciones preventivas frente a un posible fenómeno de El Niño Costero de fuerte intensidad, con el objetivo de reducir los impactos de lluvias extremas, desbordes de ríos y daños a la infraestructura hidráulica en diversas regiones del país.

Así lo informó Ernesto Fonseca, especialista en evaluación de recursos hídricos de la ANA, quien señaló que las principales medidas se centran en la descolmatación de ríos, la delimitación de fajas marginales y la identificación de puntos críticos.

“Son básicamente tres acciones: la descolmatación de ríos, la delimitación de fajas marginales y la identificación de puntos críticos” , precisó en diálogo con Andina.

ANA identifica 65 puntos críticos en seis regiones y refuerza acciones de prevención por El Niño. (Foto: Andina)

Para este año, la ANA dispone de un presupuesto superior a los 26 millones de soles destinado a trabajos de descolmatación de cauces desde Tumbes hasta Lima, en el marco de las medidas adoptadas tras los efectos del fenómeno de El Niño registrado en 2023.

La meta contempla intervenir 101 kilómetros de ríos en zonas vulnerables de la costa norte y central. Según Fonseca, los trabajos registran un avance superior al 20 % y se prevé que concluyan entre septiembre y octubre.

En paralelo, la entidad ha priorizado 65 puntos críticos a nivel nacional. De ellos, siete se encuentran en Tumbes, diez en Piura, doce en Lambayeque, seis en Áncash, seis en La Libertad y veinticuatro en Lima.

En la capital, las intervenciones se concentran en los ríos Rímac, Chillón y Lurín, considerados los más vulnerables ante eventos hidrometeorológicos extremos. El especialista indicó que ya se han descolmatado más de siete kilómetros, principalmente en el río Rímac, y que la meta regional es superar los 55 kilómetros de intervención antes de octubre.

Respecto a la evolución del fenómeno, Fonseca explicó que la ANA participa en la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), aportando información hidrológica para la elaboración de escenarios y la toma de decisiones.

De acuerdo con las evaluaciones más recientes, se proyecta un evento de El Niño entre moderado y fuerte durante la primavera, con posibles condiciones moderadas hacia el verano. No obstante, advirtió que los pronósticos pueden variar conforme se disponga de nueva información.

Asimismo, indicó que los efectos no se limitarían a la costa norte. Mientras en esa zona se prevén precipitaciones intensas, en la sierra sur podrían presentarse condiciones de sequía, lo que obligaría a adoptar medidas diferenciadas de prevención y respuesta.

ANA acelera descolmatación de ríos ante posible El Niño Costero fuerte. (Foto: Andina)

Fonseca señaló que uno de los principales riesgos asociados al fenómeno es el daño a la infraestructura hidráulica por efecto de lluvias intensas, deslizamientos y activación de quebradas. Esta situación puede comprometer el abastecimiento de agua para consumo humano y uso agrícola debido a la destrucción de canales y al arrastre de sedimentos.

Ante este escenario, recomendó a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento implementar planes de contingencia que incluyan el uso de fuentes subterráneas para garantizar la continuidad del servicio.

La ANA también reiteró la importancia de respetar las fajas marginales de ríos y quebradas, especialmente en zonas urbanas como Lima, donde persisten ocupaciones en áreas consideradas de protección hídrica. Según el organismo, estas invasiones incrementan significativamente el riesgo de desastres durante temporadas de lluvias intensas.

Finalmente, el especialista destacó que el país ha fortalecido su capacidad de respuesta frente al fenómeno de El Niño en los últimos años, aunque persisten retos relacionados con la infraestructura y la gestión integral de cuencas.

En ese sentido, planteó reforzar la reforestación en cabeceras de cuenca, el mantenimiento permanente de cauces, la construcción de defensas ribereñas, la implementación de sistemas de alerta temprana y una gestión más eficiente de las aguas subterráneas.