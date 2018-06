Áncash: menos del 5% de docentes acataron la huelga

La Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA) ha informado que menos del 5 % de profesores del departamento se ha sumado a la huelga de maestros anunciada por Comité Nacional de las Bases Regionales del Sutep.

El titular de la DREA, Jaime Cupe Cabezas, indicó que se les descontará los salarios de los educadores que no asistan a sus centros educativos a dictar clases. “Se va a descontar por cada día no laborado. A los docentes les diría que reflexionen y que mañana regresen a trabajar. No podemos esperar buenos estudiantes si ni siquiera pueden tener clases. Lo que hoy hemos perdido ya no se podrá recuperar”, sostuvo.

En la provincia del Santa, al menos un centenar de maestros de seis instituciones educativas se movilizaron por las calles de Chimbote de manera pacífica.

La subsecretaria general del Sutep-Santa, Aydé De la Cruz Haro, dijo que al menos 40 colegios han asegurado su participación en la protesta para reclamar por la gratuidad de la enseñanza, el pago de la deuda social, el aumento de remuneraciones, entre otros puntos.

La dirigente manifestó que no temen las amenazas de despido y reemplazo que ha anunciado el Ministerio de Educación. "El año pasado, el Gobierno se comprometió en aumentar por tramos el salario de los docentes a una UIT, pero no ha cumplido. Estamos acostumbrados con las amenazas, pero la Constitución nos ampara, no nos vamos a amilanar, seguiremos luchando por nuestros derechos", expresó De la Cruz.

