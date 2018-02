Una joven de 20 años ha denunciado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Huachis, Lorgio Ríos Ocaña, de haberla ultrajado sexualmente cuando ella tenía 17 años, en la provincia de Huari, en la región Áncash.



Según la investigación, Lorgio Ríos de 36 años habría abusado de la muchacha en su despacho del palacio municipal, una tarde del 23 noviembre del 2015. Ella ha relatado a la fiscalía que el burgomaestre la mandó a llamar a su oficina y tras cerrar la puerta, la arrojó sobre el piso y la agredió sexualmente.

El infierno comenzaría en enero del 2015, el padre de la agraviada buscó a la autoridad para cobrarle una deuda y cambio de ello, esta le ofreció trabajo para su hija. Después de un mes de laborar como asistente de la secretaria de alcaldía, la adolescente sería objeto de acoso sexual por parte de Ríos Ocaña.

El hecho fue denunciado recién el 17 de octubre del 2017 por la propia víctima en la fiscalía de Huaraz. Ella llegó acompañada de sus amigas y narró la pesadilla que vivió durante un año ante el fiscal Ángel Paucar.

El abogado de la agraviada, Anteogenes Haro Cruz, ha declarado que Lorgio Ríos continuó acosándola en noviembre y diciembre del 2016, cuando ella se fue a estudiar y a trabajar a Huacho, ya que su familia no tiene posibilidades económicas. Sin embargo, los abusos continuarían en esa ciudad.

El letrado sostuvo que su patrocinada no contó antes la vejación sexual porque la máxima autoridad de Huachis la amenazó con asesinar a sus familiares. “Lorgio Ríos también ha venido amenazando a sus padres sin que ellos supieran lo que estaba pasando. Ellos se enteraron después de que la joven revelara el hecho en la fiscalía”, añadió Haro.

En tanto, el fiscal Danilo Eduardo Pineda, titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huari, inició una investigación contra Lorgio Ríos Ocaña por el presunto delito de violación sexual, desde noviembre pasado, por un plazo de 60 días. Sin embargo, en enero se ha ampliado la pesquisa por dos meses más. Entre las diligencias que estaban pendientes, figura la manifestación del acusado, quien no ha acudido a las citaciones argumentando estar delicado estado de salud y de viaje. No obstante, recién el último miércoles se ha presentado ante la fiscalía.

El distrito de Huachis, ubicado a 3.268 metros de latitud, pertenece a la provincia de Huari, la cual recibe ingentes montos por concepto de canon minero. Sin embargo, Huachis es una localidad pobre, cuya actividad principal de subsistencia es la agricultura, complementada con actividades de crianza de animales menores y mayores a nivel familiar.

-Descargo de alcalde-

​

En su cuenta de Facebook, Lorgio Ríos publicó una entrevista, en la cual niega la acusación y sostiene que como precandidato a la Municipalidad Provincial de Huari por el partido político Somos Perú, sus adversarios políticos lo están difamando.



“Niego rotundamente ese tipo de acusaciones, mis adversarios políticos me están difamando de muchas cosas. (…) Me están atacando diariamente, dicen que yo he violado a una menor de edad, cosa que jamás he hecho, niego rotundamente porque yo también soy padre y a nadie le gustaría que hagan esto con una hija”, afirmó a un medio de comunicación de Huari, en noviembre pasado.

“Estoy acudiendo a declarar y presentado las pruebas contundentes para que se esclarezca el caso y no quede impune. Mi familia, mi pueblo y mi persona están siendo difamados. Son acusaciones de mis adversarios”, manifestó.

A esto, el abogado de la familia, Anteogenes Haro sostiene que hay pruebas en contra del investigado y que el Ministerio Público tendrá que demostrar la culpabilidad de Lorgio Ríos y esclarecer el caso. Añadió que el fiscal Danilo Eduardo cuenta con un peritaje psicológico practicado a la víctima en que se advierte una grave afectación emocional.

“No me voy a prestar a juegos sucios, hace poco me enteré que (Ríos) era candidato a la alcaldía de Huari. Además, la joven no pertenece a ninguna agrupación política, ella no tiene mayor interés de que esto se aclare y que el responsable pague su delito”, enfatizó.

