En menos de una semana, el Gobierno Regional de Áncash cambió a dos directores del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, considerado como el principal centro de atención COVID-19 de la zona costa, en plena emergencia ocasionada por el nuevo coronavirus.

El 13 de mayo pasado, la gestión de Juan Carlos Morillo Ulloa cesó en el cargo de confianza a Federico Martínez Taipe, quien ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas para los trabajadores.

Sin embargo, después de seis días, el gerente general de la entidad regional, Johnny Muñante Quispe, dio por concluida las funciones del médico epidemiólogo Edgar Caballero Cano, a quien notificó hoy a través de WhatsApp.

La resolución gerencial regional N° 141 señala que en reemplazo de Caballero Cano fue designado como titular del Hospital Regional Eleazar Guzmán al médico Jorge Luis Huamaní Ramos, quien laboraba como director adjunto en la administración de Federico Martínez.

Caballero consideró que su cese obedece a la disposición de cambio de personal, al control de los servicios de atención en el área COVID-19 y a la estricta vigilancia del uso de los medicamentos e implementos de protección.

“Cuando pones orden es así, se retiró a terceros que no cumplían su labor, hubo pérdida de mascarillas, uniformes y medicamentos. Hemos estado controlando y a nadie le gusta que lo chequeen”, declaró a El Comercio.

Caballero acotó que, con el último cambio en la dirección del hospital regional, la gestión de Morillo ha demostrado que desconoce el manejo de una pandemia. “En una pandemia no puedes cambiar comandos cada semana porque acá se está jugando con las vidas humanas. El riesgo no lo tiene la parte administrativa, esto no es un proceso de compra”, sostuvo.

El hospital regional, situado en el distrito de Nuevo Chimbote, atiende a los pacientes de las provincias de Casma, Pallasca y Huarmey. Actualmente, registra 122 fallecidos, a causa de la pandemia, y 58 altas.

“Nos sentimos maltratados y humillados”

La salida de Caballero también habría tenido que ver con la decisión de retirar de su despacho el retrato del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa. En lugar de la foto de la autoridad dispuso que se coloque un cuadro de la bandera del Perú y otro del mapa de Áncash.

“El director regional de salud me dijo que me iban van a retirar, pero pienso que es cuestión de principios. La idea no es trabajar por la institución sino por las personas. Uno trabaja por la población. Cuando ingresé pedí autonomía de gestión, que no se retire a los trabajadores indispensables y se proteja al personal y a los pacientes para despolitizar el tema, pero con esto se está perjudicando a la población”, enfatizó Caballero.

Al respecto, el presidente del cuerpo médico del hospital regional, Leandro Pérez Rodríguez, cuestionó que se haya destituido al doctor Caballero por haber ordenado que se quite la fotografía del gobernador regional y por negarse a recibir la obra de remodelación del nuevo ambiente COVID-19, que ha sido motivo de investigación fiscal.

“Esto agota y cansa, es como arar en el desierto. Los médicos nos sentimos maltratados y humillados, no tienen ningún respeto por los profesionales, pero el más perjudicado es el paciente. Ese es el egocentrismo del gobernador, porque sacaron su cuadro consideraron que era un acto humillante para él. Ahí se mezcla corrupción con egocentrismo, lo único que falta a este gobierno regional es asesinar a personas para ser copia fiel del señor César Álvarez porque estamos viendo lo mismo”, manifestó Pérez.

Caballero aseguró que en pocos días rediseñó el Plan COVID-19 para una mejor atención de las personas afectadas con la infección. “Se ha corregido la atención del paciente desde el ingreso, las altas clínicas y los entierros. Se ha regularizado los pagos del personal, de las funerarias y de las empresas que abastecen los balones de oxígeno”, comentó.

Añadió que renunciará a las labores que lideraba en el área COVID-19 y volverá a su plaza como cirujano pediatra. “Me voy contento porque ningún trabajador ha fallecido durante mi gestión”, recalcó.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, Áncash, a la fecha, reporta 2.354 casos positivos de coronavirus y 175 defunciones a causa de este mal.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Iquitos: Centro de Salud de Requena solo tiene a un médico atendiendo (VIDEO)