Áncash: César Álvarez pretende postular al gobierno regional desde prisión

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, anunció su intención de postular al gobierno regional de dicho departamento en las próximas elecciones 2018, a través de su cuenta de Facebook.

Desde el penal Piedras Gordas, en Lima, donde cumple prisión preventiva, Álvarez ha manifestado que se presentará a los comicios de octubre, aunque aún no ha revelado qué organización política lo respaldará.

“Con la certeza de mi inocencia es que hoy quiero compartir con ustedes, mi querida Región Áncash, mi firme decisión de postular a la Gobernación Regional de Áncash en estas próximas elecciones. Espero que acabe esta absurda persecución en mi contra y que los procesos judiciales que aún siguen su curso los pueda afrontar en libertad”, ha expresado en una carta.

En el escrito, que ha sido entregado a sus parientes, César Álvarez Aguilar sostiene que no hay pruebas que demuestren que ha realizado algo ilegal como presidente regional durante sus dos gestiones. “Después de 46 meses de injusta prisión preventiva y persecución política sigo detenido sin ninguna prueba que pueda mostrar que hice algo ilegal como presidente regional”, se lee.

“No he cometido ningún delito, no han podido encontrar ni encontrarán nada ilegal ni en mis cuentas ni en mi poder. No lo encontraran jamás, pude haber cometido errores pero no delitos jamás traicione la voluntad ni la confianza de mi pueblo. A pesar de todo y de los 46 meses de prisión preventiva sigo creyendo en la justicia de mi país y seguiré luchando por mi inocencia”, prosigue en la misiva.

El ex mandatario afirma que seguirá presentando recursos legales para que se le excarcele y pueda realizar su campaña en libertad. “En los días que se vienen se está conformando el comando de campaña y pronto les anunciaré el movimiento político que postulare en las próximas elecciones regionales. Estoy seguro que con el apoyo del pueblo volveremos a ganar. Será una campaña dura y difícil que nos costará mucho trabajo y sacrificio”, manifestó.

Cabe indicar que César Álvarez afronta el juicio por el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco y es juzgado por presuntas irregularidades en la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas- San Luis, ejecutada por la empresa Odebrecht, en el 2010.

Además tiene tres procesos pendientes por instalarse en los que se le acusa de cometer delitos de corrupción durante su segunda gestión.

César Álvarez cumple ahora una prisión preventiva por el crimen de Hilda Saldarriaga Bracamonte, testigo clave en la investigación sobre el asesinato de Nolasco.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe