Áncash: denuncian a gobernador regional por incumplimiento de funciones

El gobernador regional de Áncash, Luis Gamarra Alor, el gerente de Chinecas, Edilberto Ñique Alarcón y el procurador regional, Ángel Idelfonso Narro, han sido denunciados por el presunto delito de incumplimiento de funciones al no exigir la ejecución del seguro de riesgo para reconstruir los canales del Proyecto Especial Chinecas, que fueron dañados por el Fenómeno El Niño costero, en marzo pasado.

Según la denuncia, formalizada por el Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Chinecas ante la Fiscalía Anticorrupción del Santa, los funcionarios no hicieron cumplir el contrato de servicio de póliza de seguros de riesgo para obras terminadas de la infraestructura mayor de Chinecas.

Este contrato se firmó el 26 de diciembre del 2016 con las empresas La Positiva Seguros y Reaseguros y Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros SAC, por un monto de S/ 1, 358, 000. La cobertura de la póliza de seguros multiriesgos era por 21 millones de dólares y el plazo de ejecución cubría un año, es decir venció el 26 de diciembre del 2017.

Tras las lluvias intensas ocurridas el 14 y 15 febrero del año pasado, los canales de regadío, caminos de servicio y obras de arte, fueron afectados con la colmatación de barro, piedras y troncos.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Especial Chinecas, Javier Cribillero Gamboa, indicó que la aseguradora debió realizar los trabajos de reconstrucción del tramo del canal La Huaca-Cascajal-Nepeña del kilómetro 0+000 al 127+400, sin embargo, hasta el momento "no se ha reconstruido algún metro cuadrado".

Los agricultores del lugar fueron los que contrataron maquinarias para restablecer de manera preventiva el servicio de agua que se restringió durante varias semanas por el mal estado del conducto agrícola.

“Se ha vencido el contrato y no han exigido a la asegura que cumpla con la reconstrucción del canal. Esperamos que el Ministerio Público investigue el caso, porque aquí se debe sentar un precedente. No es posible que vengan funcionarios foráneos, se llenen los bolsillos y no cumplan con sus funciones y afecten al erario nacional”, declaró Javier Cribillero a El Comercio.

El dirigente también dijo que ha denunciado ante la Contraloría General de la República presuntas irregularidades en la administración de los recursos, ya que la empresa aseguradora ha desembolsado siete millones de soles por una descolmatación que no se ha realizado.

