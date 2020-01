A las 7:30 a.m. se instalaron las primeras mesas de sufragio en las provincias de Huarmey, Santa y Huari, en la región Áncash, donde se tiene previsto que 873 067 pobladores emitan su voto. Según el reporte preliminar, los miembros de mesa llegaron temprano a sus locales de votación para habilitar sus mesas electorales en el distrito de Cáceres del Perú, en la provincia del Santa, y en la ciudad de Culebras, en la provincia del Huarmey. En Huari, la primera mesa de votación fue instalada a las 7:30 a.m. en el centro poblado Rosas Tayapampa, en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald. En Huaraz, la primera mesa N 00331 fue instalada a las 7:33 a.m. en el centro poblado de Jirac en el distrito de Pira. En Corongo, la primera mesa de votación se aperturó a las 7:46 a. m. en el centro poblado de La Pampa.

-Hallan propaganda política-

Los Fiscalizadores del Jurado Electoral Especial del Santa hallaron propaganda política de Somos Perú, del partido Morado y Solidaridad Nacional cerca de los colegios habilitados para sufragar en Chimbote y Nuevo Chimbote . Los volantes se pegaron en veredas y arrojaron en la vía pública. Una ciudadana denunció que su cédula de sufragio estuvo marcada con el símbolo de la organización política Somos Perú, cuando acudió a la cámara secreta. El hecho ocurrió en el colegio Inmaculada de la Merced, en Chimbote.

El Ministerio Público ha informado que 130 fiscales del Santa participarán durante el desarrollo de las Elecciones Congresales 2020 a efectos de prevenir, investigar y denunciar eventuales ilícitos penales en esta jornada electoral.

-Autoridades emitieron su voto-

Por su parte, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Murillo Ulloa, llegó esta mañana hasta el colegio José Olaya, en la ciudad de Chimbote, para emitir su voto. La autoridad regional espera que los nuevos integrantes del próximo Congreso dejen de lado sus intereses partidarios y velen por los del país. Morillo dijo que los nuevos parlamentarios deben interesarse por impulsar la ley del fondo agrario y la redistribución del canon minero. “Hoy es un día decisivo para que el país salga adelante. Este Parlamento debe trabajar en beneficio del país, no podemos hacer leyes que perjudique a la población o beneficie a una sola persona. Necesitamos dinamizar la economía y promover leyes que ayuden a fortalecer el desarrollo de los ciudadanos. Como región vamos a pedir que se pueda usar los recursos del canon en el fondo agrario”, manifestó a la salida de su local de sufragio.