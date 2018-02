Áncash: extorsionan al alcalde de Buenavista Alta en Casma

El alcalde ancashino del distrito de Buenavista Alta, Hugo Pajito Mendoza, ha denunciado ante la Policía Nacional que delincuentes lo están extorsionando.

El burgomaestre ha comentado a la prensa que el miércoles por la mañana recibió una llamada telefónica de un sujeto que le exige S/30,000 para “dejarlo vivir en paz” y no atentar contra su vida y la de su familia.

Es la primera llamada que recibe después de asumir la alcaldía provisional de la Municipalidad de Buenavista Alta, en noviembre del 2017, luego de que Tomás Polo Agape fuera sentenciado por el delito de corrupción.

La amenaza se registró el miércoles a las 11:30 a.m., cuando Hugo Pajito realizaba las grabaciones para un reportaje de los lugares turísticos y las zonas arqueológicas y gastronomía del distrito.

“Vas a encontrar a tus chibolos por pedazos cuando deje una piña en tu casa, te hablé a maneras. El futuro de tus hijos estás arruinando por tu mala cabeza, sabemos que dinero tienes. (…) Te advertí, una vez, no quisiste negociar con nosotros. Estoy al tanto de lo que haces, acá no vas a poder a vivir en paz, así estés con coroneles”, se puede escuchar en la grabación de la llamada.

La autoridad municipal pedirá en las próximas horas garantías personales para su vida. En tanto, la División Policial de Chimbote ha dispuesto que un efectivo de la comisaría de Casma le brinde la seguridad del caso.

"Yo no tengo problemas con alguien. Desde hace cuatro meses he asumido la alcaldía con tranquilidad. Estos delincuentes saben todos mis movimientos. Me han dicho que si no les depositó van a hacer pedazos a mis hijos. Tengo miedo por mi familia, por eso he venido a pedir seguridad", declaró a El Comercio.

Cabe indicar que Buenavista Alta pertenece a la provincia de Casma, cuya actividad principal es la agricultura. Se ubica a 10 minutos del distrito de Casma. Actualmente, la comuna está ejecutando siete obras valorizadas en un total de S/ 5 millones.

