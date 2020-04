Las instalaciones del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, ubicado en Nuevo Chimbote, en Áncash, serán usadas para atender exclusivamente a pacientes diagnosticados de coronavirus debido al incremento de los casos en la zona costa.

El titular de la Diresa, Luis Huamaní Palomino, indicó que los servicios de Ginecobstetricia, Pediatría, Cirugía y Medicina se trasladarán progresivamente al Hospital La Caleta de Chimbote, en la medida que la demanda aumente.

No obstante, los servicios de Cuidados Intensivos de Neonatología y Neonatología se seguirán brindando porque cuentan con el equipamiento adecuado y los médicos especialistas.

Según la Dirección Regional de Salud, en Áncash se han detectado a 182 personas con el virus y en la provincia del Santa se han reportado 123 pacientes de COVID-19, de los cuales 12 han fallecido.

Solo tres decesos se registraron este jueves en el hospital Regional, dos pobladores de 58 y 40 años, procedentes del distrito de Coishco, y un varón de 57 años de Chimbote.

Huamaní Palomino explicó que con la nueva disposición se evitará la duplicidad de financiamiento para construir un nuevo ambiente específico para la atención de casos de coronavirus.

“La curva de crecimiento va a continuar en ascenso hasta encontrar una meseta que logre atenuar este incremento diario. Tenemos que ponernos en el escenario de que el requerimiento de hospitalización aumente”, argumentó Huamaní.

La decisión fue respaldada por los funcionarios de los hospitales de Nuevo Chimbote y Chimbote, los directores de las Redes de Salud Pacífico Sur y Norte y el Cuerpo Médico del hospital del Eleazar Guzmán.

-Sala de aislamiento colapsa-

La sala de aislamiento para atender a personas afectadas por la infección ha colapsado y solo hay dos ventiladores mecánicos.

El presidente del Cuerpo Médico del hospital del Eleazar Guzmán, Leandro Pérez Rodríguez, reiteró su preocupación por la falta de dispositivos de asistencia respiratoria.

“De qué sirve que el hospital Regional se convierta en un centro exclusivo de COVID-19, cuando seguimos teniendo dos ventiladores. Ayer murieron cinco pacientes por no contar con estos aparatos. Lamentablemente, las personas solo vienen a morir al hospital”, declaró Pérez a El Comercio.

Es por ello, que la Diresa ordenó que se habiliten 40 camas en el segundo nivel del nosocomio y se añadan otras 18 al ambiente COVID-19, ya que actualmente 14 de 17 camas se encuentran ocupadas.

Pérez aclaró que la transición será paulatina y que por el momento seguirán siendo un nosocomio de referencia para la población de la provincia del Santa, Casma y Huarmey que pudiese necesitar alguna intervención quirúrgica.

“Si la situación nos rebasa tendremos que liberar a nuestros pacientes al hospital La Caleta. El Regional no se puede convertir de la noche a la mañana en centro exclusivo de COVID-19 porque si un niño necesita ser operado de una apendicitis o un bebe necesita cuidados intensivos no podrán ser atendidos en otro hospital, ya que no cuentan con los equipos y los especialistas”, sostuvo.

El también presidente de la Federación Médica Peruana Áncash-Costa dijo que la Diresa se ha comprometido a comprar seis ventiladores y equipos de protección personal y a contratar más personal de salud para enfrentar la pandemia.

