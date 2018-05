Áncash: aún no identifican al agresor sexual de niña de 6 años

Han pasado cuatro días desde el brutal ataque y violación de una menor de seis años en un inmueble abandonado en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash, y hasta el momento no se ha ubicado al sujeto que ultrajó. La víctima se encuentra recuperándose de una cirugía a sus genitales en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón en Nuevo Chimbote.

Según explicó el jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Walter Calla Delgado, la entrevista que se le haga a la menor en la Cámara Gessell ayudará a las pesquisas. “No se tiene una sindicación directa, se está esperando que la fiscalía inicie las investigaciones. La niña tendrá que sindicar quién es el agresor en la entrevista de la Cámara Gessell”, declaró el oficial.

Este diario pudo conocer que hasta el momento no hay un fiscal designado para el caso, que es momentáneamente investigado por el fiscal de turno Rodolfo Salazar.

- Salud de víctima en reserva -

​

La jefa del Centro de Atención Mujer de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Anshela Díaz, comentó que el estado de salud de la menor es reserva, incluso sería sometida a una segunda operación, debido a las graves lesiones que ocasionó el depravado.



“La niña no está presta a brindar una declaración. Ella ha dicho literalmente que su agresor es un señor joven, nada más. La menor fue ultrajada por la vía vaginal y contranatura y aún sigue internada en el hospital”, comentó la letrada. Asimismo, exhortó a la fiscalía que se realicen las indagaciones de inmediato y caiga todo el peso de la ley al culpable.

“El fiscal de turno no se apersonó a la comisaría porque no hubo un detenido, si nos basamos en la ley no está obligado, pero dada la circunstancias ameritaba su presencia. No es posible que solo un policía haga las investigaciones”, cuestionó la abogada.

Precisó que el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público ha recabado las prendas íntimas de la niña para analizarlas e identificar al abusador. No obstante, la ropa del padrastro también ha sido requerida para descartar su responsabilidad.

Representantes del Centro de Atención Mujer junto al padre de la menor han solicitado al Ministerio de Justicia que se asigne a un defensor público especializado en abuso sexual para este caso, y que se dicten las medidas de protección a la víctima.

Indicó que en lo que va del año el Centro de Atención Mujer ha recibido 74 denuncias por violencia de todo tipo, mientras que la comisaría de Familia ha reportado 800 casos.

-Aprueban unidad judicial contra la violencia-



El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Santa ha aprobado la instalación de la unidad judicial especializada para atender maltratos y violaciones a niños y mujeres de manera inmediata. Las autoridades pedirán que el Ministerio de Justicia lo implemente esta iniciativa.



"En esta unidad se unan los representantes de la Fiscalía de Familia, Policía, subprefectura, Ministerio de la Mujer, Médico Legista, Demuna y el CAM para atender los casos de violencia, con la finalidad de tener todo el apoyo y los servicios necesarios sin que la víctima tenga que ir de una institución a otra. En una semana se han registrado tres denuncias por tocamientos a niños y dos violaciones a una niña de 13 años y otra de 6, sin embargo los culpables están sueltos y el sistema judicial no puede actuar por limitaciones en la ley que debemos cambiarla urgente”, manifestó el burgomaestre.

Finalmente, se conoció que el Primer Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote ha recepcionado la demanda de la madre de la pequeña por el delito de violencia familiar, quien ha pedido medidas de protección para su hija.

